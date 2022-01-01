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Золушка
Золушка, 2015: актеры и роли
Cinderella
Золушка
2015 / США
Трейлер
7.1
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 6.9
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Золушка, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
В ролях
Лили Джеймс
Lily James
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Ричард Мэдден
Richard Madden
Хейли Этвелл
Hayley Atwell
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Холлидей Грейнджер
Holliday Grainger
Софи МакШера
Sophie McShera
Дерек Джекоби
Derek Jacobi
Нонсо Анози
Nonso Anozie
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