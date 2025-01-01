NataliaКак солнечный свет, закат, мы появляемся, мы исчезаем. Для некоторых мы так важны, но на самом деле мы лишь проходим мимо.
JesseЕсли хочешь любви — вот она. Это настоящая жизнь. Она не идеальна, но она настоящая.
JesseЯ обожаю, как ты поёшь. Из-за того, как ты поёшь, я всю жизнь проср#л. Понял? Если бы ты тратила хотя бы восьмую часть времени, что тратишь на нытьё, на упражнения, ты была бы как Джанго Рейнхардт.
JesseЯ отдаю тебе всю свою жизнь, понял? У меня нет ничего больше, что я мог бы дать, и я никому больше этого не дам. Если ты ищешь повод меня дисквалифицировать, я его тебе не дам. Ладно? Я люблю тебя. И я не испытываю по этому поводу внутреннего конфликта. Хорошо? Но если тебе нужен список всех вещей, которые меня бес****, я могу его составить.
JesseЛадно, значит, во-первых, ты чёртова сумасшедшая! Вот так вот. Удачи! Найди кого-нибудь ещё, кто сможет терпеть твою хрень больше шести месяцев, понял? Но я принимаю весь этот набор — и безумие, и гениальность. Я знаю, ты не изменишься, и я не хочу, чтобы ты менялась. Это называется принимать тебя такой, какая ты есть.
JesseТы такая же, как эти маленькие девочки и все остальные. Ты хочешь жить в какой-то сказке. Я просто пытаюсь всё исправить. Я говорю тебе, что люблю тебя без условий, говорю, что ты прекрасна, говорю, что твоя задница будет классной даже в 80. Я стараюсь заставить тебя смеяться.
JesseЛадно, я терпел кучу твоей х#ни. И если ты думаешь, что я просто пес, который будет всё время возвращаться, то ты ошибаешься. Но если хочешь настоящей любви — вот она. Это реальная жизнь. Она не идеальна, но она настоящая. И если ты этого не видишь, значит ты слепа, и я сдаюсь.
CelineВсе ещё там. Все ещё там. Все ещё там. Исчез.
NinaКак солнечный свет, как закат, мы появляются и исчезаем. Для некоторых мы очень важны, но на самом деле мы просто проходим мимо.
Celine...нам не обязательно всю жизнь сравнивать себя с Мартином Лютером Кингом, Ганди, Толстым...
JesseА как же Жанна д’Арк, да? Она была подростком и спасла Францию, так что...
CelineКто хочет быть Жанной д’Арк? Забудь про Францию, её сожгли на костре, и она была девственницей, понял? Ничего, к чему бы я стремилась. Великое достижение.
Jesse[Его папа написал, что бабушка умерла]В общем, я позвонил папе, после того как получил сообщение, просто, чтобы сказать, что мне жаль, но, кажется, я где-то облажался и сказал... «Папа, теперь ты сирота». Мне не показалось это смешным. Совсем не смешно.
JesseНужно быть немного заблуждающимся, чтобы сохранять мотивацию.
AchilleasУ меня есть подруга — медсестра, она работает с пациентами в коме. Когда женщина приходит в себя, первое, что она спрашивает — как у её друзей и семьи дела. А мужчины все смотрят вниз, чтобы убедиться, что их х#й на месте.
CelineЛадно, Джесси, можешь прекратить эту дурацкую игру? Мы не в одной из твоих историй. Понял? Ты слышала, что я сказал тебе в комнате? Ты слышала?
JesseДа, слышал — что ты меня больше не любишь. Я понял, что ты, наверное, не всерьёз, но если всерьёз, то к чёрту всё. Знаешь что? Ты такая же, как эти девчонки и все остальные — хочешь жить в какой-то сказке. А я просто пытаюсь всё наладить. Я говорю тебе, что люблю тебя без условий, говорю, что ты красивая, говорю, что твоя задница будет шикарной даже в восемьдесят. Я пытаюсь тебя рассмешить. Я терплю кучу твоей х#ни, и если ты думаешь, что я просто такой пес, который будет постоянно возвращаться, то ты ошибаешься. Но если хочешь настоящей любви — вот она. Это реальная жизнь. Она не идеальна, но она настоящая. И если ты этого не видишь, значит ты слепая, понял? Я сдаюсь.
CelineЕсли меня не будет рядом, тебе будет проще трахать своих кузин, это же у вас в стране принято, да?