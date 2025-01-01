Да, слышал — что ты меня больше не любишь. Я понял, что ты, наверное, не всерьёз, но если всерьёз, то к чёрту всё. Знаешь что? Ты такая же, как эти девчонки и все остальные — хочешь жить в какой-то сказке. А я просто пытаюсь всё наладить. Я говорю тебе, что люблю тебя без условий, говорю, что ты красивая, говорю, что твоя задница будет шикарной даже в восемьдесят. Я пытаюсь тебя рассмешить. Я терплю кучу твоей х#ни, и если ты думаешь, что я просто такой пес, который будет постоянно возвращаться, то ты ошибаешься. Но если хочешь настоящей любви — вот она. Это реальная жизнь. Она не идеальна, но она настоящая. И если ты этого не видишь, значит ты слепая, понял? Я сдаюсь.