Nancy Wilson Ты, подлая шпана! Давай, давай, убей меня. Заканчивай с этим! Я больше не выношу вас. Слышишь? Убей меня. Что случилось? Не хватает смелости? Давай, убей меня! Убей меня, убей!
Johnny Cabot Смелость есть, но я убью тебя, когда захочу.
Nancy Wilson У тебя много наглости. Обычный грубый преступник приходит ко мне домой и учит, как мне выглядеть. Мне наплевать, как я выгляжу!
Johnny Cabot Я знаю, что тебе наплевать. А мне нет. Мне нравится, когда девушка выглядит на все сто.
Nancy Wilson Я не девушка!
Johnny Cabot Все вы — девушки.
Johnny Cabot Поторопись и избавься от этой сороки.
Johnny Cabot Я люблю, когда постель после бури.
Johnny Cabot Она может жить, как в глянцевом журнале, но выглядеть так — нет. Она — полная катастрофа.
Johnny Cabot Похоже, я снова в деле.
Doris Johnson [одобрительно] Джонни!
Johnny Cabot Держись за старого Джонни, и мы опять будем—прямо—на—верху.
Johnny Cabot Вот так жизнь. Эта жизнь в пригороде — не для меня.
Bobby Wilson Перебрал, пап?
Nancy Wilson [Джонни перебирает струны на гитаре] Вы артистка?
Johnny Cabot Нет, миссис Уилсон, я не артист. Я убийца!
Bobby Wilson Мне сегодня обязательно надо это сделать. Просто обязательно!
Nancy Wilson Просто "надо" сегодня, Бобби.
Bobby Wilson Именно надо. В любом случае, пап, мне просто надо!
Nancy Wilson Слушай, ты что-то не забыл?
Ken Wilson А, я?
Bobby Wilson Она хочет поцелуй.
Nancy Wilson Бобби, что ты делаешь.
Bobby Wilson Просто изучаю папину технику.
Ken Wilson Ладно, молодой человек, домой!
Bobby Wilson Хорошо, но я всё равно вряд ли что-то пропущу.
Johnny Cabot Ты хочешь сказать, что все здесь живут по расписанию?
Fred Dorella Именно так.
Johnny Cabot Фу, какая жизнь.
Johnny Cabot Где спальня? А?
Nancy Wilson Почему?
Johnny Cabot Я тебя приведу в порядок.
Nancy Wilson Если бы мой муж узнал, что ты делаешь, он бы тебя убил.
Johnny Cabot Он бы, наверное, поблагодарил меня.
Johnny Cabot Эй, что у тебя там под этим?
Nancy Wilson Что ты имеешь в виду?
Johnny Cabot Слушай, дорогая, я тебе не муж. Может, для президентов банков нормально, когда их женщины так выглядят, но для меня — нет. Так что сними весь этот хлам. Убери артиллерию.
[начинает снимать шпильки и бигуди]
Johnny Cabot Ты же не хочешь попасть на первые полосы в таком виде, правда?
Nancy Wilson Какие первые полосы? О чём ты вообще?
Johnny Cabot Наверное, все. Знаешь, это как раз то, что продаёт газеты. Так что заканчивай и поторопись, потому что у меня нет целого дня. А у *тебя* почти совсем нет времени.
Nancy Wilson Кен, я должна повесить трубку. Я больше не могу говорить. Он щёлкает меня фотографиями, а я в этом ужасном неглиже, что ты мне подарил. Прекрати! Ты слышишь? Дай мне переодеться.
Johnny Cabot [бросает миссис Уилсон на кровать] Я оторву от тебя кусок.
Nancy Wilson Нет, нет, пожалуйста, не надо. Пожалуйста! Нет!
Johnny Cabot Другого выхода нет, у тебя 40 секунд жизни.
Bobby Wilson Маш? Ты же обещал приготовить оладьи.
Johnny Cabot Знаете, миссис Уилсон, это первый раз, когда я так близко подошёл к идеальной жене, и я всегда задавался вопросом, как она выглядит.
[оглядывает миссис Уилсон с ног до головы, облизывает губы]
Nancy Wilson Я передумала.
Johnny Cabot Эй, похоже, вы, девчонки, все одинаковые, когда старик Джонни жмёт на газ, да?
Ken Wilson По крайней мере, я высплюсь.
Nancy Wilson Да? Не уверен.
Ken Wilson Что ты имеешь в виду?
Nancy Wilson Я, эм, взяла неглиже.
Fred Dorella Джонни прятался в мотеле в Камеллия Гарденс, в двух тысячах миль от Нью-Джерси. Это был тихий городок. Слишком тихий для Джонни с его вкусом большого города. Он сидел в номере мотеля и никуда не выходил. Просто играл на гитаре, а девушка поддерживала его. Она приехала с ним из Нью-Джерси и устроилась на работу в местное кафе. Раньше она была артисткой. Играла в трио, пока Дэнни их не взял под своё крыло. Они ждали, пока страсти улягутся.
Johnny Cabot Мы с тобой — настоящие дикие коты. А этот маленький дикий котёнок — только мой.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кей Форрестер
Cay Forrester
Джонни Кэш
Джонни Кэш
Johnny Cash
Мидж Уэр
Midge Ware
Рон Ховард
Рон Ховард
Ron Howard
Доналд Вудс
Donald Woods
Вик Тейбэк
Vic Tayback
