Johnny CabotЗнаете, миссис Уилсон, это первый раз, когда я так близко подошёл к идеальной жене, и я всегда задавался вопросом, как она выглядит.
[оглядывает миссис Уилсон с ног до головы, облизывает губы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy WilsonЯ передумала.
Johnny CabotЭй, похоже, вы, девчонки, все одинаковые, когда старик Джонни жмёт на газ, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken WilsonПо крайней мере, я высплюсь.
Nancy WilsonДа? Не уверен.
Ken WilsonЧто ты имеешь в виду?
Nancy WilsonЯ, эм, взяла неглиже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred DorellaДжонни прятался в мотеле в Камеллия Гарденс, в двух тысячах миль от Нью-Джерси. Это был тихий городок. Слишком тихий для Джонни с его вкусом большого города. Он сидел в номере мотеля и никуда не выходил. Просто играл на гитаре, а девушка поддерживала его. Она приехала с ним из Нью-Джерси и устроилась на работу в местное кафе. Раньше она была артисткой. Играла в трио, пока Дэнни их не взял под своё крыло. Они ждали, пока страсти улягутся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnny CabotМы с тобой — настоящие дикие коты. А этот маленький дикий котёнок — только мой.