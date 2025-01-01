Fred Dorella Джонни прятался в мотеле в Камеллия Гарденс, в двух тысячах миль от Нью-Джерси. Это был тихий городок. Слишком тихий для Джонни с его вкусом большого города. Он сидел в номере мотеля и никуда не выходил. Просто играл на гитаре, а девушка поддерживала его. Она приехала с ним из Нью-Джерси и устроилась на работу в местное кафе. Раньше она была артисткой. Играла в трио, пока Дэнни их не взял под своё крыло. Они ждали, пока страсти улягутся.