Frank StokesЯ думаю, вы должны знать правду, как я её вижу. Эта миссия изначально не предназначена для успеха. Если бы они были честны, они бы нам это сказали. Они бы сказали, что при таком количестве умирающих людей кому какое дело до искусства. Они ошибаются. Потому что именно за это мы и боремся. За нашу культуру и наш образ жизни. Можно уничтожить целое поколение. Можно сжечь их дома дотла, и они всё равно вернутся. Но если уничтожить их достижения и историю, то будет как будто их и не было. Только пепел в воздухе. Вот чего хочет Адольф Гитлер. И этого мы просто не можем допустить.
Frank StokesМне сказали, что до того, как вас сюда отправили, вы руководили одним из тех лагерей.
Frank StokesЗнаете, я тоже не курил. Вот моя первая сигарета.
[зажигает сигарету]
Frank StokesНо я хочу запомнить этот момент. Скоро я уеду домой. У меня есть хорошая квартира в Нью-Йорке, на Верхнем Вест-Сайде. На этой улице есть закусочная, называется «Сид». Каждое утро я туда иду, беру чашку кофе и бейгл, читаю газету. Я думаю об этом каждый день здесь. Это будет первое место, куда я пойду, как только вернусь в Штаты. Я сижу там, ем один из поджаренных луковых бейглов Сида Мельдмана и читаю маленькую заметку в «Нью-Йорк Таймс», на странице... 18... где сказано, что вы, полковник Вегнер, были повешены за преступления, совершённые во время войны, и похоронены в безымянной могиле. А потом я вспомню о своей сигарете... и подумаю о вас, сидящем с этой глупой ухмылкой на лице. Потом допью кофе, оставлю газету Сиду, чтобы он оборачивал в неё рыбу. И никогда больше о вас не вспомню.
James GrangerСтой, стой. Стой. Похоже, я наступил на мину... какую-то.