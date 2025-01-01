Colonel Wegner Кто тебе это сказал?

Colonel Wegner Вы не еврей, лейтенант?

Colonel Wegner Тогда вы должны меня поблагодарить.

[зажигает сигарету]

Но я хочу запомнить этот момент. Скоро я уеду домой. У меня есть хорошая квартира в Нью-Йорке, на Верхнем Вест-Сайде. На этой улице есть закусочная, называется «Сид». Каждое утро я туда иду, беру чашку кофе и бейгл, читаю газету. Я думаю об этом каждый день здесь. Это будет первое место, куда я пойду, как только вернусь в Штаты. Я сижу там, ем один из поджаренных луковых бейглов Сида Мельдмана и читаю маленькую заметку в «Нью-Йорк Таймс», на странице... 18... где сказано, что вы, полковник Вегнер, были повешены за преступления, совершённые во время войны, и похоронены в безымянной могиле. А потом я вспомню о своей сигарете... и подумаю о вас, сидящем с этой глупой ухмылкой на лице. Потом допью кофе, оставлю газету Сиду, чтобы он оборачивал в неё рыбу. И никогда больше о вас не вспомню.