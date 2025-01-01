Меню
Frank Stokes Я думаю, вы должны знать правду, как я её вижу. Эта миссия изначально не предназначена для успеха. Если бы они были честны, они бы нам это сказали. Они бы сказали, что при таком количестве умирающих людей кому какое дело до искусства. Они ошибаются. Потому что именно за это мы и боремся. За нашу культуру и наш образ жизни. Можно уничтожить целое поколение. Можно сжечь их дома дотла, и они всё равно вернутся. Но если уничтожить их достижения и историю, то будет как будто их и не было. Только пепел в воздухе. Вот чего хочет Адольф Гитлер. И этого мы просто не можем допустить.
Frank Stokes Мне сказали, что до того, как вас сюда отправили, вы руководили одним из тех лагерей.
Colonel Wegner Кто тебе это сказал?
Frank Stokes Птичка маленькая.
Colonel Wegner Вы не еврей, лейтенант?
Frank Stokes Нет.
Colonel Wegner Тогда вы должны меня поблагодарить.
Frank Stokes Знаете, я тоже не курил. Вот моя первая сигарета.
[зажигает сигарету]
Frank Stokes Но я хочу запомнить этот момент. Скоро я уеду домой. У меня есть хорошая квартира в Нью-Йорке, на Верхнем Вест-Сайде. На этой улице есть закусочная, называется «Сид». Каждое утро я туда иду, беру чашку кофе и бейгл, читаю газету. Я думаю об этом каждый день здесь. Это будет первое место, куда я пойду, как только вернусь в Штаты. Я сижу там, ем один из поджаренных луковых бейглов Сида Мельдмана и читаю маленькую заметку в «Нью-Йорк Таймс», на странице... 18... где сказано, что вы, полковник Вегнер, были повешены за преступления, совершённые во время войны, и похоронены в безымянной могиле. А потом я вспомню о своей сигарете... и подумаю о вас, сидящем с этой глупой ухмылкой на лице. Потом допью кофе, оставлю газету Сиду, чтобы он оборачивал в неё рыбу. И никогда больше о вас не вспомню.
James Granger Стой, стой. Стой. Похоже, я наступил на мину... какую-то.
Frank Stokes Зачем ты так сделал?
James Granger День был скучный.
Frank Stokes Ну, я бы не шевелился.
James Granger Хотелось бы как-нибудь.
Richard Campbell Хайль Гитлер.
Claire Simone [после того, как Грейнджер попытался очень плохо говорить по-французски] Перестанешь уже говорить по-французски? Или на каком там языке ты там?
James Granger Если бы не мы, ты... ты бы говорил по-немецки.
Claire Simone Нет. Если бы не ты, я, возможно, был бы мёртв. Но я бы всё равно говорил по-французски.
James Granger [Отводит взгляд] Ладно.
Walter Garfield Армия может и плевать на искусство, но на золото им чёрт возьми плевать не приходится.
Frank Stokes Кто проследит, что статуя Давида всё ещё стоит, а Мона Лиза — всё ещё улыбается? Кто её защитит?
James Granger Сколько у вас человек?
Frank Stokes Пока шесть.
James Granger Блин!
Frank Stokes С тобой будет семь.
James Granger Вот это другое дело.
Frank Stokes Вчера мы нашли 16 тысяч произведений искусства в медной шахте. Похоже, немцы лучше заботятся о своем искусстве, чем люди.
Walter Garfield Я никогда раньше никого не убивал.
Jean Claude Clermont Это просто.
Walter Garfield А ты убивал?
Jean Claude Clermont Собираюсь убить.
Frank Stokes Можешь записать это в список неудач Гитлера.
James Granger Ты хочешь пойти в зону боевых действий и говорить нашим ребятам, что им можно взрывать, а что нельзя?
Richard Campbell Прямо сейчас ты бы хотел, чтобы немец тебя застрелил.
Richard Campbell [после встречи с вооружённым нацистом ночью] Вот как. Опускаем оружие; ты идёшь своей дорогой, мы — своей, без обид.
Richard Campbell [Савитцу про немца] Он по-английски ни слова не понимает!
Preston Savitz Ни слова.
Richard Campbell Ладно.
Preston Savitz Ты просто сядешь?
Richard Campbell Да, думаю — давайте все просто сядем на минутку. Ладно?
Preston Savitz Тсс.
[Савитц тоже садится]
Preston Savitz [Кэмпбелл кидает пачку сигарет нацисту. Тот берет одну и кидает пачку Савитцу] Я не курю.
Richard Campbell Бери сигарету.
Preston Savitz Я не курю!
Richard Campbell Бери, чёрт побери, сигарету.
[Савитц берёт, все курят]
German Soldier at Ghent Джон Уэйн!
Richard Campbell Джон Уэйн.
Preston Savitz Нам кого-нибудь убивать дадут?
