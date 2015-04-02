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Охотники за сокровищами Охотники за сокровищами
Киноафиша Фильмы Охотники за сокровищами Отзывы о фильме «Охотники за сокровищами»
The Monuments Men Охотники за сокровищами 2014 / США / Германия
4.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Охотники за сокровищами»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
на Берлинале, все хором орали, - "Клуни тупой гавнюк"!!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, что и написать. Своеобразный взгляд Клуни на войну. Что важнее, жизни людей или произведения искусства. Тут каждый в праве дать свой ответ. У Клуни свой... Мое мнение, что фильм слабый во всех отношениях, американская близорукость и слепая вера в свою правду.

3 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Редкостное г. Ушел через пол часа.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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