Киноафиша
Фильмы
Завещание
Цитаты из фильма Завещание
Rosalind Leigh
Иногда, поздно ночью, ты всё ещё чувствуешь одиночество, словно зверь в темноте, готовый кинуться в атаку. Это может заставить тёплое воспоминание казаться пустым и чужим. Прошлое кажется неважным, а даже вера — пустой и никчёмной.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
