AmanГоворят, где-то под этими горами спрятаны врата между небом и адом. Священное сестричество охраняет этот портал, и сила их молитв не даёт проклятым мучить живых. Проблема с проклятыми в том... что они никогда не сидят на месте.
AmanЧеловек может воспринять известие о собственной смерти... не лучшим образом.
AngelЧто девушке надо сделать, чтобы её тут спасли?
Послушник церкви[смущённо]Вы не можете повесить нас без суда
[получает прикладом в живот]
Маршал Газа[громогласно]Я могу... и сделаю... вас уже осудили
Apprentice BoyОдин доллар... и мы больше никогда не будем вспоминать этот день
KansaМеня стреляют, моего сына стреляют... моих людей стреляют, этот убл#док даже мою шлюху расстрелял. Я возвращаюсь... мои люди возвращаются... даже моя чертова шлюха возвращается. НО С МОИМ СЫНОМ... СМЕРТЬ ОСТАЕТСЯ
Kansa[после выстрела в голову]Всё это из-за одной суч#
[последние слова]
Kansa[о том, почему его сын не вернулся]Сам себя прикончил
[Аман целится в труп сына Кансы]
KansaМОЙ МАЛЫШ
[и отсекает голову, прежде чем отрубить голову Кансе]