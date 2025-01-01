Kansa Мы умираем, а потом возвращаемся. Вы зовёте нас... висельниками. Висельниками.

[самодовольно]

Kansa Если это достаточно хорошо для Иисуса... значит, достаточно и для нас

[делает насмешливое подражание Христу на кресте]