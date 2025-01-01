Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Висельник Цитаты из фильма Висельник

Цитаты из фильма Висельник

Kansa Какой породы была твоя мать?
Angel Она была шотландкой.
Kansa У тех кельтов есть своя харизма. А твой отец, он был... светлокожий?
Angel Светлокожий? Он был невидимкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Fabulos Эй, да ладно. Я не знаю, как умирать!
Aman Тебя никто не учил жить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aman Говорят, где-то под этими горами спрятаны врата между небом и адом. Священное сестричество охраняет этот портал, и сила их молитв не даёт проклятым мучить живых. Проблема с проклятыми в том... что они никогда не сидят на месте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aman Человек может воспринять известие о собственной смерти... не лучшим образом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angel Что девушке надо сделать, чтобы её тут спасли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marshall Gaza Я был когда-то грешником...
Angel Ещё бы, был! Черри Газа. Ты, ох#нный девственник!
Marshall Gaza Ты — блудница Вавилона! Ты — раскрашенная кошка! Ты — лоно гадюк! Запах Иезавели больше не властен надо мной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deputy Какую часть тебя я могу купить за доллар?
Angel Мою жалость.
Deputy Я просто был добр.
Angel Мне нравятся мои мужчины... бездушными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angel Прикоснёшься — умрёшь!
Kansa Убедительный аргумент. Должно быть, ты юрист.
Kisscut Она — шл#ха.
Kansa Лёгкая ошибка. Прошу прощения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fabulos Там... там на самом деле нет ничего, чего мы бы не увидели.
Aman Ну, это ты не видел.
Fabulos [рядом у него шипит гремучая змея] О, Господи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angel Ты урод
Kansa Мне такое часто говорят...
[бурчит]
Kansa Но это не перестаёт болеть
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Forty Bold У меня там семья... семь братьев и сестёр... все в одной могиле
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angel Что ты за человек такой?
Fabulos Я — безжалостный тип.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кискат [Аману] Я послала тебе поцелуй. А ты меня сразил наповал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kansa Первый человек, который тебя убьёт, запоминается навсегда. Первый раз — всегда особенный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kansa [Слипкнот бросает отрубленную голову Хула на землю] Остальная часть его ежемесячно приезжает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angel Смерть — это не худшее, что с тобой может случиться... Слышал про висельников?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kansa [Апполону Джонсу] Прости меня, отец, ибо я содрал кожу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aman [to Hool] Ты меня помнишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aman Где он?
Hool Он не пришёл. И всё же он ускользает от тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fabulos Ты так хорош, или это был счастливый выстрел?
Aman Тебе повезло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kansa [снято с кожи] Мне нужна рубашка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kansa В белом вряд ли ошибёшься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kisscut [после того, как он заколол жертву] Кисс Кат. А вы, наверное...?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kansa Мы умираем, а потом возвращаемся. Вы зовёте нас... висельниками. Висельниками.
[самодовольно]
Kansa Если это достаточно хорошо для Иисуса... значит, достаточно и для нас
[делает насмешливое подражание Христу на кресте]
Kansa Чёртово чудо, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Послушник церкви [с любопытством] К кому мы можем обратиться с нашей просьбой?
Маршал Газа [с презрением] Святой Пётр
Послушник церкви [смущённо] Вы не можете повесить нас без суда
[получает прикладом в живот]
Маршал Газа [громогласно] Я могу... и сделаю... вас уже осудили
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apprentice Boy Один доллар... и мы больше никогда не будем вспоминать этот день
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kansa Меня стреляют, моего сына стреляют... моих людей стреляют, этот убл#док даже мою шлюху расстрелял. Я возвращаюсь... мои люди возвращаются... даже моя чертова шлюха возвращается. НО С МОИМ СЫНОМ... СМЕРТЬ ОСТАЕТСЯ
Kansa [после выстрела в голову] Всё это из-за одной суч#
[последние слова]
Kansa [о том, почему его сын не вернулся] Сам себя прикончил
[Аман целится в труп сына Кансы]
Kansa МОЙ МАЛЫШ
[и отсекает голову, прежде чем отрубить голову Кансе]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mosca О... ты отлично выглядишь, босс!
Kansa Он был молод.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кевин Ховарт
Kevin Howarth
Танит Феникс
Tanit Phoenix
Райли Смит
Райли Смит
Riley Smith
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Wesley Snipes
Патрик Бергин
Патрик Бергин
Patrick Bergin
Симона Брликова
Simona Brhlíková
Дерек Гриффитс
Derek Griffiths
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
5 напряженных детективов, в которых главный подозреваемый оказался вовсе не тем, кем считали зрители
4 сериала, которые получили в 2025 году 100% RT: в списке нет ни «Миротворца», ни «Уэнсдэй»
Эта тюрьма существовала на самом деле: где снимали самые жуткие сцены «Аутсорса»
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше