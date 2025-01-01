TracyЗнаешь, я никогда не был в Европе. Никогда. Ни разу. Даже в Монреаль не ездил, а говорят, там очень по-европейски. Ни разу не занимался дайвингом. Ни разу не ходил на балет. Ни разу не был влюблён. Даже «Прослушку» не смотрел.
GlenВсе эти вещи переоценены. Кроме «Прослушки». Это действительно круто. Последний сезон не очень, но...
HedyТы думаешь, что когда мы умрём, нам придётся носить ту одежду, в которой мы умерли, вечно?
BuckДа ну. Спорю, нам дадут эти классные белые робы, как в старых мультиках.
HedyВ белом я выгляжу ужасно. Может, Эмма даст мне свои треники.
TracyНет, не извиняйся, пожалуйста. Я просто дура. Просто когда звучит песня, и если она нарастает к какому-то большому припеву или ещё чему, а потом обрывается, мне психологически не хватает завершения.