Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Это катастрофа Цитаты из фильма Это катастрофа

Цитаты из фильма Это катастрофа

Tracy Знаешь, я никогда не был в Европе. Никогда. Ни разу. Даже в Монреаль не ездил, а говорят, там очень по-европейски. Ни разу не занимался дайвингом. Ни разу не ходил на балет. Ни разу не был влюблён. Даже «Прослушку» не смотрел.
Glen Все эти вещи переоценены. Кроме «Прослушки». Это действительно круто. Последний сезон не очень, но...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hedy Ты думаешь, что когда мы умрём, нам придётся носить ту одежду, в которой мы умерли, вечно?
Buck Да ну. Спорю, нам дадут эти классные белые робы, как в старых мультиках.
Hedy В белом я выгляжу ужасно. Может, Эмма даст мне свои треники.
Buck Спорю, тебе ещё дадут крутую арфу.
Hedy Хммм...
[с фырканьем]
Hedy Ты хоть представляешь, сколько людей, по оценкам, жили и умирали на Земле за всё время?
Buck Понятия не имею.
Hedy 106 миллиардов.
Buck Вау.
Hedy Да. Значит, ты хочешь сказать, что когда мы умрём, окажемся в месте, где 106 миллиардов человек сидят и играют на арфе. Это было бы реально черт#вски раздражающе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy Гленн, что ты тут делаешь? Все...
Glen Трейси, ты знакома с Сошествием?
Tracy Группа или песня Blondie?
Glen Пророчества из Книги Откровений.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glen Что?
Tracy Песня...
Glen Песня?
Tracy Пе-песня, ну, увертюра 1812 года. Финал увертюры 1812 года...
Glen Да? А что с ней?
Tracy Ну, она как раз нарастала к большому финалу, а ты прервал её прямо перед концом.
Glen О боже. Извини меня.
Tracy Нет, не извиняйся, пожалуйста. Я просто дура. Просто когда звучит песня, и если она нарастает к какому-то большому припеву или ещё чему, а потом обрывается, мне психологически не хватает завершения.
Glen А? Хм.
Tracy Ты этого не понимаешь?
Glen Наверное, я просто не задумывался об этом.
Tracy Ты не хотел услышать, как она заканчивается?
Glen Я её уже слышал.
Tracy Уверена, слышал, но ты не хотел услышать это прямо сейчас?
Glen Нет, ну да. Конечно. Хочешь, я включу снова?
Tracy О, нет, нет. Пожалуйста, нет. Тогда мы бы сидели в машине и слушали песню...
Glen Знаешь что? Я хочу услышать её сейчас.
Tracy Ладно. Мы же слушали радио.
Glen Радио. Да, радио.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Эта тюрьма существовала на самом деле: где снимали самые жуткие сцены «Аутсорса»
4 сериала, которые получили в 2025 году 100% RT: в списке нет ни «Миротворца», ни «Уэнсдэй»
Зачем Сотникову три шлема для байка в «Лихаче»: заметили только самые внимательные
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше