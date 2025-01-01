Tracy Пе-песня, ну, увертюра 1812 года. Финал увертюры 1812 года...

Glen Да? А что с ней?

Tracy Ну, она как раз нарастала к большому финалу, а ты прервал её прямо перед концом.

Glen О боже. Извини меня.

Tracy Нет, не извиняйся, пожалуйста. Я просто дура. Просто когда звучит песня, и если она нарастает к какому-то большому припеву или ещё чему, а потом обрывается, мне психологически не хватает завершения.

Tracy Ты этого не понимаешь?

Glen Наверное, я просто не задумывался об этом.

Tracy Ты не хотел услышать, как она заканчивается?

Glen Я её уже слышал.

Tracy Уверена, слышал, но ты не хотел услышать это прямо сейчас?

Glen Нет, ну да. Конечно. Хочешь, я включу снова?

Tracy О, нет, нет. Пожалуйста, нет. Тогда мы бы сидели в машине и слушали песню...

Glen Знаешь что? Я хочу услышать её сейчас.