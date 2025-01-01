BernieЯ хочу с тобой поговорить, чувак. Всё то, что я говорил про неё, что она может быть Элисон? Я не имел в виду, чувак. Я вижу в тебе перемены. Думаю, это из-за неё. Наверное, я немного ревную. Но я реально рад за тебя, Дэнни.
БерниЧто-что? Чёрт возьми, не говори таких глупостей.
BernieЭй! Смотри на меня! Возьми пакет! Слушай меня! Еда отвратительна, понял? Эта сук@ не умеет готовить. Что бы ты ни делал, не глотай эту чёртову еду! Вот что ты будешь делать: будешь ждать, пока она не посмотрит, выплюнешь в пакет. Присядь пониже. Положи в чёртов пакет. И если сделаешь это — выбрось эту дрянь в мусорку, быстро, потому что еда прожжёт пакет, и она почувствует запах. Понял? Ты меня не слушаешь, тебе наплевать на то, что я говорю. Ладно, мне за это срать, но это не значит, что тебе тоже надо. Ты сам по себе, я пытался тебе сказать.
BernieТы больной. Ты пропала, Джоан. Если бы у тебя не было п***и, на твою голову уже бы назначили награду!
JoanТы — психопатка и социальный изгой, явно переживающая глубокий гомосексуальный кризис.
BernieО, если я гей, то только потому, что после трёх месяцев с тобой это был бы следующий логичный шаг! Я лучше буду гнаться за мужским задом, чем снова с тобой, Джоан!