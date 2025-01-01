Эй! Смотри на меня! Возьми пакет! Слушай меня! Еда отвратительна, понял? Эта сук@ не умеет готовить. Что бы ты ни делал, не глотай эту чёртову еду! Вот что ты будешь делать: будешь ждать, пока она не посмотрит, выплюнешь в пакет. Присядь пониже. Положи в чёртов пакет. И если сделаешь это — выбрось эту дрянь в мусорку, быстро, потому что еда прожжёт пакет, и она почувствует запах. Понял? Ты меня не слушаешь, тебе наплевать на то, что я говорю. Ладно, мне за это срать, но это не значит, что тебе тоже надо. Ты сам по себе, я пытался тебе сказать.