MarioЭто потому, что мы за границей. В изгнании остаются лишь пустые развлечения. Наполеон на острове Святой Елены считал свои ложки, чтобы скоротать время. Нельзя просто так смириться с этим. Здесь, в Бангкоке, если скажешь это, все согласны. Но если заговоришь о сексе — значит, ты нарушил наши древние табу. Я коллекционер. Это очень почётное занятие — коллекционировать. Я коллекционирую ситуации.
MarioЛюбовь между парами должна быть вне закона. Каждый акт любви должен включать третьего человека.
EmmanuelleЯ тогда понял, что водопад прекрасен только тогда, когда можешь сказать это тому, кого любишь.
MarioЗдесь говорится, что нужно заниматься любовью без стыда и ограничений. Что девственность — не повод для гордости. Что у пары есть свои пределы. И что эти пределы нужно растягивать до бесконечности.
MarioВесь страх должен быть полностью уничтожен. Страх сомневаться в себе и страх быть счастливым порождают ценности ложной морали, табу, конформизм, отказ от жизни... одним словом: ложь.
MarioНужно использовать своё тело, чтобы понять других и себя. Мы должны ослабить оковы. Мы должны освободить крики, затихшие веками, и разрушить устоявшиеся ценности. Наполни свою голову большим количеством ощущений, чем способен получить любой человек на земле. Нужно использовать необычное. Необычное, выходящее за рамки всего привычного. Жена, оплодотворённая в брачной постели, не знает эротики. Нужно организовывать свои приключения с умом. Нужно искоренить сентиментальность. Моя опустошённая голова стала такой страшной и такой жадной, что любая любовь способна её удовлетворить.
MarioЯ хочу, чтобы мы нашли неизведанное через потрясение чувств. Пары должны быть вне закона. Обязательно нужно включать третьего человека...
JeanАрианна, ты — шлюха.
ArianeА?
[поднимает юбку]
ArianeТак чего же ты ждёшь?
MarioЛюбовь, настоящая любовь, должна быть неестественной. Истинная любовь — это эрекция, а не оргазм. Пары должны быть вне закона. Обязательно нужно втягивать третьего человека.