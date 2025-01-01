Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Эммануэль Цитаты из фильма Эммануэль

Цитаты из фильма Эммануэль

Mario Заниматься любовью — это не главное, важен способ, каким ты это делаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emmanuelle Здесь праздность – это искусство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Ты не моя собственность, ты не моя красота. Ты — сама красота. И я тебя люблю.
Emmanuelle Как далеко может зайти настоящая любовь?
Jean Это не была бы настоящая любовь, если бы её можно было измерить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emmanuelle Эротизм — это, по сути, противоположность занятию любовью.
Mario Именно через любовь человек стремится вырваться из своей повседневной жизни. Это победа мечты над природой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ariane Его возраст гарантирует чувство эротики. Молодёжь занимается любовью естественно, как едой и дыханием. Но когда занимаешься любовью в возрасте Марио — это уже чистая поэзия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emmanuelle Интересно, неужели я уже давно мечтаю?
Mario Это потому, что мы за границей. В изгнании остаются лишь пустые развлечения. Наполеон на острове Святой Елены считал свои ложки, чтобы скоротать время. Нельзя просто так смириться с этим. Здесь, в Бангкоке, если скажешь это, все согласны. Но если заговоришь о сексе — значит, ты нарушил наши древние табу. Я коллекционер. Это очень почётное занятие — коллекционировать. Я коллекционирую ситуации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mario Любовь между парами должна быть вне закона. Каждый акт любви должен включать третьего человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emmanuelle Я тогда понял, что водопад прекрасен только тогда, когда можешь сказать это тому, кого любишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mario Здесь говорится, что нужно заниматься любовью без стыда и ограничений. Что девственность — не повод для гордости. Что у пары есть свои пределы. И что эти пределы нужно растягивать до бесконечности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mario Весь страх должен быть полностью уничтожен. Страх сомневаться в себе и страх быть счастливым порождают ценности ложной морали, табу, конформизм, отказ от жизни... одним словом: ложь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mario Нужно использовать своё тело, чтобы понять других и себя. Мы должны ослабить оковы. Мы должны освободить крики, затихшие веками, и разрушить устоявшиеся ценности. Наполни свою голову большим количеством ощущений, чем способен получить любой человек на земле. Нужно использовать необычное. Необычное, выходящее за рамки всего привычного. Жена, оплодотворённая в брачной постели, не знает эротики. Нужно организовывать свои приключения с умом. Нужно искоренить сентиментальность. Моя опустошённая голова стала такой страшной и такой жадной, что любая любовь способна её удовлетворить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mario Я хочу, чтобы мы нашли неизведанное через потрясение чувств. Пары должны быть вне закона. Обязательно нужно включать третьего человека...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Арианна, ты — шлюха.
Ariane А?
[поднимает юбку]
Ariane Так чего же ты ждёшь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mario Любовь, настоящая любовь, должна быть неестественной. Истинная любовь — это эрекция, а не оргазм. Пары должны быть вне закона. Обязательно нужно втягивать третьего человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ален Кюни
Alain Cuny
Сильвия Кристель
Сильвия Кристель
Sylvia Kristel
Даниэль Сарки
Daniel Sarky
Жанна Коллетен
Jeanne Colletin
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Временной скачок, похороны и новый ребенок: 5 горячих спойлеров к первой серии четвертого сезона «Клюквенного щербета»
Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади
Плохая новость для фанатов «Ведьмака»: Netflix начал снимать спин-офф сериала, но в итоге свернул лавочку
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше