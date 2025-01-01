Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Объезд Цитаты из фильма Объезд

Цитаты из фильма Объезд

Jackson [осознав, что он в своей машине, похороненной заживо под грязевой лавиной] Чёрт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Нил Хопкинс
Neil Hopkins
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Ни муж, ни ребенок не остановили: Любовь Розенберг объяснила, зачем Рыжова в «Служебном романе» влезла в чужую семью
Уже небось забыли, чем закончилась первая часть 2 сезона «Уэнсдей»? Освежаем память перед 3 сентября
Зачем Сотникову три шлема для байка в «Лихаче»: заметили только самые внимательные
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше