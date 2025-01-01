Shepard LambrickТы должен поджечь это, Питер. Так написано на конверте.
PeterНо это же не петарда. Это четверть шашки.
Shepard LambrickЗнаешь, ты прав. Может, тебе стоит отойти от стола. Будет ужасный бардак.
Shepard LambrickЖизнь ведь такая, правда? Вторых шансов не бывает.
[повторяющаяся фраза]
Shepard LambrickЧто бы вы предпочли...
Shepard LambrickКогда вы все решали, принимать ли наше приглашение сыграть в игру, по сути, выбирали между известным и неизвестным. Вы могли продолжать решать свои проблемы, известное, или, возможно, решить их в неизвестном — нашей игре.
PeterНе можем ли мы отвезти её в больницу или куда-нибудь? Это же плохо.
Shepard LambrickРебята, мы играем в игру.
[последние слова]
IrisРоли. О, боже. О, боже, о, боже... Что ты наделал? Что ты наделал? О, боже. Что ты наделал?
[первые реплики]
Shift ManagerВы можете начать работать прямо сейчас?