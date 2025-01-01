[первые реплики]

Shift Manager Вы можете начать работать прямо сейчас?

Shift Manager Я тут не вижу особого опыта работы в ресторане, в резюме, эм...

Iris У меня всегда были, эм, летние подработки, но... да, в основном розница.

Shift Manager Так ты бросила школу или... Почему вообще сюда вернулась?

Iris О, нет, эм... Это мой дом, и случилась авария, поэтому я должна заботиться о брате.

Shift Manager Ну, я могу так: поговорю с хозяином. Знаю, что они искали официантов с опытом, но... Ты явно умная, может, они пойдут тебе навстречу, так что...

Iris Конечно, было бы здорово.