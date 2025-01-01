Меню
Цитаты из фильма Что бы вы сделали...

Peter Что, чёрт возьми, это такое?
Shepard Lambrick Ты должен поджечь это, Питер. Так написано на конверте.
Peter Но это же не петарда. Это четверть шашки.
Shepard Lambrick Знаешь, ты прав. Может, тебе стоит отойти от стола. Будет ужасный бардак.
Shepard Lambrick Жизнь ведь такая, правда? Вторых шансов не бывает.
[повторяющаяся фраза]
Shepard Lambrick Что бы вы предпочли...
Shepard Lambrick Когда вы все решали, принимать ли наше приглашение сыграть в игру, по сути, выбирали между известным и неизвестным. Вы могли продолжать решать свои проблемы, известное, или, возможно, решить их в неизвестном — нашей игре.
Peter Не можем ли мы отвезти её в больницу или куда-нибудь? Это же плохо.
Shepard Lambrick Ребята, мы играем в игру.
[последние слова]
Iris Роли. О, боже. О, боже, о, боже... Что ты наделал? Что ты наделал? О, боже. Что ты наделал?
[первые реплики]
Shift Manager Вы можете начать работать прямо сейчас?
Iris Да.
Shift Manager Я тут не вижу особого опыта работы в ресторане, в резюме, эм...
Iris У меня всегда были, эм, летние подработки, но... да, в основном розница.
Shift Manager Так ты бросила школу или... Почему вообще сюда вернулась?
Iris О, нет, эм... Это мой дом, и случилась авария, поэтому я должна заботиться о брате.
Shift Manager Ну, я могу так: поговорю с хозяином. Знаю, что они искали официантов с опытом, но... Ты явно умная, может, они пойдут тебе навстречу, так что...
Iris Конечно, было бы здорово.
Shift Manager Может, ты могла бы быть, эм, хостесс, если ничего другого.
Робб Уэллс
Robb Wells
Джеффри Комбс
Jeffrey Combs
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Brittany Snow
Птолеми Слокам
Ptolemy Slocum
