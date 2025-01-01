Меню
Rusty Borgens Я помню, как это было больно. Смотреть на неё было больно.
Bill Borgens Я слышал, как билось моё сердце. Слышал сердца всех вокруг. Слышал этот человеческий шум, что мы издавали, сидя неподвижно, ни один из нас не шевельнулся, даже когда комната погрузилась во тьму.
Kate Моей самой большой ошибкой было думать, что ты сможешь меня исправить. Исправить себя могу только я.
Samantha Borgens В мире есть два типа людей: безнадёжные романтики и реалисты.
Rusty Borgens Верно.
Samantha Borgens Реалист просто видит это лицо и складывает его в стопку с другими красивыми девушками, которых он когда-либо видел. Безнадёжный романтик убеждён, что Бог послал его на Землю, чтобы быть с той единственной. Но Бога нет, и жизнь имеет смысл ровно настолько, насколько ты сам себя в это убеждаешь. Парни, которые часто к**рятся, — реалисты. Тебе стоит прислушаться.
Samantha Borgens Если любовь — это ставить место за столом для того, кто никогда не вернётся домой, я пас.
Samantha Borgens Я не хочу, чтобы меня ранили.
Lou Я тебя не обижу.
Samantha Borgens Ты заставляешь меня чувствовать себя менее циничной.
Samantha Borgens Просто избегай любви любой ценой. Это мой девиз.
Bill Borgens Расти, писатель — это сумма его опыта. Иди и получи его.
Bill Borgens Вот признание... Я не великий писатель... Я — великий переписыватель.
