Реалист просто видит это лицо и складывает его в стопку с другими красивыми девушками, которых он когда-либо видел. Безнадёжный романтик убеждён, что Бог послал его на Землю, чтобы быть с той единственной. Но Бога нет, и жизнь имеет смысл ровно настолько, насколько ты сам себя в это убеждаешь. Парни, которые часто к**рятся, — реалисты. Тебе стоит прислушаться.