Rusty BorgensЯ помню, как это было больно. Смотреть на неё было больно.
Bill BorgensЯ слышал, как билось моё сердце. Слышал сердца всех вокруг. Слышал этот человеческий шум, что мы издавали, сидя неподвижно, ни один из нас не шевельнулся, даже когда комната погрузилась во тьму.
KateМоей самой большой ошибкой было думать, что ты сможешь меня исправить. Исправить себя могу только я.
Samantha BorgensРеалист просто видит это лицо и складывает его в стопку с другими красивыми девушками, которых он когда-либо видел. Безнадёжный романтик убеждён, что Бог послал его на Землю, чтобы быть с той единственной. Но Бога нет, и жизнь имеет смысл ровно настолько, насколько ты сам себя в это убеждаешь. Парни, которые часто к**рятся, — реалисты. Тебе стоит прислушаться.
Samantha BorgensЕсли любовь — это ставить место за столом для того, кто никогда не вернётся домой, я пас.