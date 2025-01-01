JoeДа нет, это не так уж важно. Много собак похожи на коров.
ConnieО чём ты думаешь, Джо?
JoeНичего. Я ничего не могу сделать, и это меня бесит.
ConnieЭто не так.
JoeДа, так. Ты смотришь на меня, будто я могу что-то изменить. О чём ты думаешь, когда смотришь на меня так? Тебе не всё равно? Я не знаю, кто я, но я знаю, что меня держит — сдержанность. Она не даёт мне сесть в тюрьму. Не даёт причинить боль людям. Это какая-то извращённая вера, что всему есть смысл. Причина всему этому. Причина, почему в большинстве случаев я не делаю то, что хочу. Я делаю, как говорят. Эти парни, что пашут как собаки — я верю в них — но каждый день они страдают. Они стареют, начинают рушиться... Фронтира больше нет. А я смотрю на этого мальчишку и вижу кого-то... совсем не похожего на меня, но... он ребёнок, которого забросили. И он стоит на грани, балансируя прямо здесь.
ConnieПросто скажи, что я могу сделать. Ты мне нравишься.
JoeТы мне тоже нравишься, но в чём смысл всего этого? Блядь, до сих пор. Я имею в виду, блядь, до сих пор. Всё это просто вскипит и смоет нас. Может, ты ещё будешь здесь. Может, и нет.
[последние слова]
FarmerЕсли всё пойдёт хорошо на том участке, следующим летом помогать будешь контролировать проект Манеа. Старики иногда бываю жёсткие, но, чёрт, если работал с Джо, думаю, у тебя всё получится. Вопросы есть?
JoeНу вот, молодец. Выглядишь на миллион. Чувствуешь себя получше?
Gary[надел часть одежды Джо]Чувствую себя на сто баксов.
EarlПозволь спросить, Джо, мне правда интересно. Почему ты хочешь вернуться? Почему ты хочешь вернуться в этот чёртов пенитенциарий, мужик? Потому что ты не можешь продолжать ходить по домам людей и убивать их собак, что бы там ни происходило. И ты не можешь постоянно драться с законом. Судья это не потерпит. Ему не обязательно это терпеть. Вот почему построили тюрьмы.
GaryЭй, ты, старик, посмотри на меня. Мне есть, что тебе сказать. Каждый раз, когда мы оказываемся в новом месте, ты говоришь, что тут всё будет по-другому, но нет. Ты совершаешь кучу ошибок... и оставляешь их на меня, маму и Дороти убрать, а это неправильно. Вот и всё, что я хотел сказать. Чёрт, я делаю, что должен. Ты делаешь что хочешь — что сможешь провернуть. Ты просто... эгоистичный старый пьяница. Да, именно такой ты и есть. Да, это место будет за нами охотиться. Чёрт, они выследят тебя и дадут по жопе. И мне больно видеть, как ты падаешь. Ты же мой отец. Ты же знаешь, кто ты такой, а? Я с тобой разговариваю.
[Уэйд долго молча смотрит]
GaryЧто ты наделал на этот раз? Тебя по жопе на#бьют, чёрт. Вот что они сделают. Можешь на это рассчитывать.