[повторяющаяся реплика]
Willie-Russell Я пролетел через лобовое стекло в четыре утра и мне по#уй.
Joe Но у меня собака где-то 45 килограмм, коричнево-белая, похожа на корову.
Town Woman Похожа на корову?
Joe Вот именно.
Town Woman У тебя собака, похожая на корову?
Joe Да нет, это не так уж важно. Много собак похожи на коров.
Connie О чём ты думаешь, Джо?
Joe Ничего. Я ничего не могу сделать, и это меня бесит.
Connie Это не так.
Joe Да, так. Ты смотришь на меня, будто я могу что-то изменить. О чём ты думаешь, когда смотришь на меня так? Тебе не всё равно? Я не знаю, кто я, но я знаю, что меня держит — сдержанность. Она не даёт мне сесть в тюрьму. Не даёт причинить боль людям. Это какая-то извращённая вера, что всему есть смысл. Причина всему этому. Причина, почему в большинстве случаев я не делаю то, что хочу. Я делаю, как говорят. Эти парни, что пашут как собаки — я верю в них — но каждый день они страдают. Они стареют, начинают рушиться... Фронтира больше нет. А я смотрю на этого мальчишку и вижу кого-то... совсем не похожего на меня, но... он ребёнок, которого забросили. И он стоит на грани, балансируя прямо здесь.
Connie Чего ты хочешь? Чего именно?
Joe Ничего.
Connie Просто скажи, что я могу сделать. Ты мне нравишься.
Joe Ты мне тоже нравишься, но в чём смысл всего этого? Блядь, до сих пор. Я имею в виду, блядь, до сих пор. Всё это просто вскипит и смоет нас. Может, ты ещё будешь здесь. Может, и нет.
[последние слова]
Farmer Если всё пойдёт хорошо на том участке, следующим летом помогать будешь контролировать проект Манеа. Старики иногда бываю жёсткие, но, чёрт, если работал с Джо, думаю, у тебя всё получится. Вопросы есть?
Gary Нет, сэр. Когда могу начать?
Farmer Прямо сейчас, если готов.
Gary Да, сэр.
[протягивает руку для пожатия]
Gary Так ты знал Джо?
Farmer Да, конечно. Джо — хороший человек. Для меня он был хорошим человеком.
Gary Он был хорошим человеком и для меня.
Joe Ну вот, молодец. Выглядишь на миллион. Чувствуешь себя получше?
Gary [надел часть одежды Джо] Чувствую себя на сто баксов.
Earl Позволь спросить, Джо, мне правда интересно. Почему ты хочешь вернуться? Почему ты хочешь вернуться в этот чёртов пенитенциарий, мужик? Потому что ты не можешь продолжать ходить по домам людей и убивать их собак, что бы там ни происходило. И ты не можешь постоянно драться с законом. Судья это не потерпит. Ему не обязательно это терпеть. Вот почему построили тюрьмы.
Joe А, собака тебя любит.
Gary У неё много шрамов.
Joe Да, но все остальные... все остальные мертвы.
[первые реплики]
Gary Эй, ты, старик, посмотри на меня. Мне есть, что тебе сказать. Каждый раз, когда мы оказываемся в новом месте, ты говоришь, что тут всё будет по-другому, но нет. Ты совершаешь кучу ошибок... и оставляешь их на меня, маму и Дороти убрать, а это неправильно. Вот и всё, что я хотел сказать. Чёрт, я делаю, что должен. Ты делаешь что хочешь — что сможешь провернуть. Ты просто... эгоистичный старый пьяница. Да, именно такой ты и есть. Да, это место будет за нами охотиться. Чёрт, они выследят тебя и дадут по жопе. И мне больно видеть, как ты падаешь. Ты же мой отец. Ты же знаешь, кто ты такой, а? Я с тобой разговариваю.
[Уэйд долго молча смотрит]
Gary Что ты наделал на этот раз? Тебя по жопе на#бьют, чёрт. Вот что они сделают. Можешь на это рассчитывать.
[Внезапно Уэйд хлопает Гэри и уходит]
