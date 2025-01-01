[последние слова]

Farmer Если всё пойдёт хорошо на том участке, следующим летом помогать будешь контролировать проект Манеа. Старики иногда бываю жёсткие, но, чёрт, если работал с Джо, думаю, у тебя всё получится. Вопросы есть?

Gary Нет, сэр. Когда могу начать?

Farmer Прямо сейчас, если готов.

[протягивает руку для пожатия]

Gary Так ты знал Джо?

Farmer Да, конечно. Джо — хороший человек. Для меня он был хорошим человеком.