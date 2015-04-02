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Джо
Отзывы о фильме «Джо»
Joe
Джо
2013 / США
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Совершенно неожиданно хорошее кино. Я уже давно заметил, если все время ходить на Кейджа, то каждый пятый фильм, просто бриллиант (Адский гонщик, Плохой лейтенант,Джо). Хотя его заслуга здесь минимальна. Он вполне себе хорошо имитирует гнев, микроалкоголизм, одиночество...
Весь фильм, состоит из микро сцен, на мой взгляд потрясающих, очень сильно напоминает глубинку в РФ или любой другой, внешне благополучной страны. Те же алкоголики, которые еще не давно были людьми, те же дети алкоголиков, у которых еще когда был шанс стать людьми. Все всех знают, все на виду, и от этого скрывать самое плохое о себе, уже не имеет смысла. Здесь 10 балов, за реалистичность....
Алкоголь, уникальная составляющая человечества, повлияла на историю его, чуть ли не больше, чем Гитлер\Сталин\Наполеон\Моиссей вместе взятые. И собственно тут, такая вот локальная история, качественно детализирующая, все взаимосвязанные процессы декаданса с алкоголем..
Метафоры тоже присутствуют, а как же без них в таком вопросе✊ . Отравление здоровых деревьев ядом, схоже с намеренным отравлением здоровых людей бухлом. Когда люди будут больны, закон разрешит их "рубить". И все это происходит, с молчаливого согласия, казалось бы всемогущего\всегуманнишего правительства USA...✊
Что еще хорошего в этом фильме. Это саунд и дед. Дед вообще вне конкуренции, переиграл все и всех. Вот ему веришь, веришь и все тут..✊
8\10
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 01/05/2014 - 20:48:16
Дед гениальный, да... Псина тоже.
Кейдж неплох. Насколько может быть неплох мажор, играющий маргинала (я Кейджа люблю только в качестве Сейлора в Диких сердцем).
Само кино показалось простоватым. Зачем и к чему всё это? Джо - нормальный мужик, никакой в нём сложности особой и противоречивости нету, кроме разве что вспышек агрессии. Ну, захотел чувак минет, а его собачка облаяла в борделе, так он обиделся и натравил на неё другую собаченцию. А так он правильный абсолютно.
не знаю...у меня в основном одна мысль крутилась, когда смотрела...боже, не дай Шеридану спиться и сесть на таблетки, которые они там килограммами жрут. Офигенный пацан.
2 апреля 2015, 12:51
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Весь фильм, состоит из микро сцен, на мой взгляд потрясающих, очень сильно напоминает глубинку в РФ или любой другой, внешне благополучной страны. Те же алкоголики, которые еще не давно были людьми, те же дети алкоголиков, у которых еще когда был шанс стать людьми. Все всех знают, все на виду, и от этого скрывать самое плохое о себе, уже не имеет смысла. Здесь 10 балов, за реалистичность....
Алкоголь, уникальная составляющая человечества, повлияла на историю его, чуть ли не больше, чем Гитлер\Сталин\Наполеон\Моиссей вместе взятые. И собственно тут, такая вот локальная история, качественно детализирующая, все взаимосвязанные процессы декаданса с алкоголем..
Метафоры тоже присутствуют, а как же без них в таком вопросе✊ . Отравление здоровых деревьев ядом, схоже с намеренным отравлением здоровых людей бухлом. Когда люди будут больны, закон разрешит их "рубить". И все это происходит, с молчаливого согласия, казалось бы всемогущего\всегуманнишего правительства USA...✊
Что еще хорошего в этом фильме. Это саунд и дед. Дед вообще вне конкуренции, переиграл все и всех. Вот ему веришь, веришь и все тут..✊
8\10
Дед гениальный, да... Псина тоже.
Кейдж неплох. Насколько может быть неплох мажор, играющий маргинала (я Кейджа люблю только в качестве Сейлора в Диких сердцем).
Само кино показалось простоватым. Зачем и к чему всё это? Джо - нормальный мужик, никакой в нём сложности особой и противоречивости нету, кроме разве что вспышек агрессии. Ну, захотел чувак минет, а его собачка облаяла в борделе, так он обиделся и натравил на неё другую собаченцию. А так он правильный абсолютно.
не знаю...у меня в основном одна мысль крутилась, когда смотрела...боже, не дай Шеридану спиться и сесть на таблетки, которые они там килограммами жрут. Офигенный пацан.
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