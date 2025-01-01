Nazmi KemalЭто были христианские мальчики, захваченные османами в раннем возрасте. Их воспитывали так, чтобы они забыли свою культуру и обучали быть солдатами в их армии. Потом, уже как фанатичные мусульмане, их отпускали в христианские страны, откуда их забрали.
Wainwright[Чандез увольняется из фирмы]Это из-за того, что я тебя в баскетбол обыграл?
Changez[о наблюдении за событиями 11 сентября]В тот момент я должен был испытывать горе или злость, но всё, что я чувствовал — это изумление. Какая дерзость. Безжалостность поступка превзошла лишь его гениальность. И Дэвид поразил Голиафа. Извини, если моя реакция на атаки тебя обидела, Бобби. Надеюсь, ты понимаешь, что я не праздную смерть 3000 невинных, так же как ты не стал бы радоваться смерти 100 000 в Багдаде или Кабуле. Но прежде чем совесть возьмёт вверх, разве ты никогда не испытывал мгновенного удовольствия от того, что высокомерие было унижено?
Bobby LincolnИ ты спрашиваешь меня, почему они изводят твою семью. Давай без ерунды, хорошо? Ты веришь, что насилие — инструмент социальных перемен. Ты ведёшь курс по насильственной революции в университете Лахора. Твои лекции полны антииамериканской риторики.
Changez[переход к сцене преподавания]Мы сотрём кровь захватчиков с наших мечей!
Bobby LincolnИ как будто этого мало, тебя видели на собрании Асал Муджахидин с Мустафой Фазилом, известным лидером ячейки.
Changez[переход к указанному собранию]Думаю, я могу помочь.
Jim CrossИнтересное послание ты мне оставил. «Ты не отпустишь его»? Какого чёрта это значит?
ChangezЭто значит, что я не собираюсь увольнять Назми Кемаля. На самом деле, я больше не буду делать никаких оценок. Я увольняюсь из фирмы, Джим.
Jim CrossТы принял должность младшего партнёра меньше трёх месяцев назад. Если уйдёшь сейчас, то похоронишь все надежды когда-либо снова заниматься такой работой где-либо. Это профессиональное самоубийство.
ChangezЯ знаю, что подвёл тебя, Джим, и мне искренне жаль. Но должен сказать — я закончил.
Jim CrossТы думаешь, ты единственный, кто испытал несправедливость на своей шкуре? Брось камень где угодно в этом городе — он упадёт на могилу кого-то, кто видел худшее, чем ты. Может быть, у тебя сейчас какой-то срыв. Я позабочусь, чтобы ты отдохнул после того, как всё закончится. Но ты должен относиться к моей поддержке с должным уважением!
ChangezИ к себе тоже. У меня есть обязательства перед самим собой.
Jim CrossХочешь быть страховым агентом, Чанджез? С ипотекой и мигренью? Это та жизнь, которую ты себе представляешь?
ChangezВ отличие от чего? Я должен жить правдой. Ты меня этому научил, Джим.
Jim CrossНадень свои чёртовы туфли и иди в этот офис, делай работу, на которую тебя взяли!
ChangezКак такое возможно? Как из человека, который так страстно выступал против вмешательства в этот регион, ты стал таким?
Bobby LincolnХочешь знать, как это случилось? Расскажу. В 2001 году, пока ты зарабатывал деньги в Нью-Йорке, я был в провинции Тахар, Афганистан. Один знакомый познакомил меня с Ахмадом Шахом Масудом. Я провёл с ним неделю, беря интервью. Он открывал школы для девочек, говорил о демократии, сопротивлялся талибам. Знаю, у него была кровь на руках, но он за что-то стоял, имел значение для людей, вот почему я думал, что нам там не место. Масуд так и не прочитал мою книгу. Через полгода после её выхода его убили бомбой, спрятанной в видеокамере. Два дня спустя те же ребята, что убили его, сбили башни. И тогда я понял — я ошибался. Нам там нужно быть. Так что я выбрал сторону.