Цитаты из фильма Фундаменталист поневоле

Цитаты из фильма Фундаменталист поневоле

Changez Ты выбрал сторону после 11 сентября; мне выбора не дали. Его выбрали за меня.
Nazmi Kemal Ты слышал про янычар?
Changez Нет.
Nazmi Kemal Это были христианские мальчики, захваченные османами в раннем возрасте. Их воспитывали так, чтобы они забыли свою культуру и обучали быть солдатами в их армии. Потом, уже как фанатичные мусульмане, их отпускали в христианские страны, откуда их забрали.
Wainwright [Чандез увольняется из фирмы] Это из-за того, что я тебя в баскетбол обыграл?
Changez Ты станешь отличным аналитиком, Уэйнрайт.
Wainwright А ты кем станешь?
Changez [о наблюдении за событиями 11 сентября] В тот момент я должен был испытывать горе или злость, но всё, что я чувствовал — это изумление. Какая дерзость. Безжалостность поступка превзошла лишь его гениальность. И Дэвид поразил Голиафа. Извини, если моя реакция на атаки тебя обидела, Бобби. Надеюсь, ты понимаешь, что я не праздную смерть 3000 невинных, так же как ты не стал бы радоваться смерти 100 000 в Багдаде или Кабуле. Но прежде чем совесть возьмёт вверх, разве ты никогда не испытывал мгновенного удовольствия от того, что высокомерие было унижено?
Bobby Lincoln И ты спрашиваешь меня, почему они изводят твою семью. Давай без ерунды, хорошо? Ты веришь, что насилие — инструмент социальных перемен. Ты ведёшь курс по насильственной революции в университете Лахора. Твои лекции полны антииамериканской риторики.
Changez [переход к сцене преподавания] Мы сотрём кровь захватчиков с наших мечей!
Bobby Lincoln И как будто этого мало, тебя видели на собрании Асал Муджахидин с Мустафой Фазилом, известным лидером ячейки.
Changez [переход к указанному собранию] Думаю, я могу помочь.
Mustafa Fazil Я знал, что ты так скажешь.
Bobby Lincoln Прошлой ночью Анс Рейнир был похищен. А сегодня утром твой урок отменили. Если ты просто невинный свидетель, Чанджез, почему ты прятался? Прячутся только виновные.
Changez Спасибо за откровенность, Бобби, но твои выводы ошибочны.
Changez Я как раз собирался к тебе зайти.
Jim Cross Интересное послание ты мне оставил. «Ты не отпустишь его»? Какого чёрта это значит?
Changez Это значит, что я не собираюсь увольнять Назми Кемаля. На самом деле, я больше не буду делать никаких оценок. Я увольняюсь из фирмы, Джим.
Jim Cross Ты принял должность младшего партнёра меньше трёх месяцев назад. Если уйдёшь сейчас, то похоронишь все надежды когда-либо снова заниматься такой работой где-либо. Это профессиональное самоубийство.
Changez Я знаю, что подвёл тебя, Джим, и мне искренне жаль. Но должен сказать — я закончил.
Jim Cross Ты говоришь мне? Ты мне не говоришь!
Changez Можем ли мы быть вежливы, Джим?
Jim Cross Ты думаешь, ты единственный, кто испытал несправедливость на своей шкуре? Брось камень где угодно в этом городе — он упадёт на могилу кого-то, кто видел худшее, чем ты. Может быть, у тебя сейчас какой-то срыв. Я позабочусь, чтобы ты отдохнул после того, как всё закончится. Но ты должен относиться к моей поддержке с должным уважением!
Changez И к себе тоже. У меня есть обязательства перед самим собой.
Jim Cross Хочешь быть страховым агентом, Чанджез? С ипотекой и мигренью? Это та жизнь, которую ты себе представляешь?
Changez В отличие от чего? Я должен жить правдой. Ты меня этому научил, Джим.
Jim Cross Надень свои чёртовы туфли и иди в этот офис, делай работу, на которую тебя взяли!
Changez Это больше не моя работа.
Changez [узнав, что Бобби работает с ЦРУ] Ты к ним пришёл или они к тебе?
Bobby Lincoln Послушай, Чандез...
Changez Не оскорбляй меня. Хочешь поговорить — поговорим. Ты к ним пришёл или они к тебе?
Bobby Lincoln Они пришли ко мне.
Changez Как такое возможно? Как из человека, который так страстно выступал против вмешательства в этот регион, ты стал таким?
Bobby Lincoln Хочешь знать, как это случилось? Расскажу. В 2001 году, пока ты зарабатывал деньги в Нью-Йорке, я был в провинции Тахар, Афганистан. Один знакомый познакомил меня с Ахмадом Шахом Масудом. Я провёл с ним неделю, беря интервью. Он открывал школы для девочек, говорил о демократии, сопротивлялся талибам. Знаю, у него была кровь на руках, но он за что-то стоял, имел значение для людей, вот почему я думал, что нам там не место. Масуд так и не прочитал мою книгу. Через полгода после её выхода его убили бомбой, спрятанной в видеокамере. Два дня спустя те же ребята, что убили его, сбили башни. И тогда я понял — я ошибался. Нам там нужно быть. Так что я выбрал сторону.
Changez Сделай вид, что я он.
