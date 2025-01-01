Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Рай. Надежда
Цитаты из фильма Рай. Надежда
Цитаты из фильма Рай. Надежда
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Melanie
Если ты счастлив и знаешь это, хлопай в ладоши. Если ты счастлив и знаешь это, хлопай в ладоши. Если ты счастлив и знаешь это и очень хочешь показать, если ты счастлив и знаешь это, хлопай в ладоши.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мелани Ленц
Melanie Lenz
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Пытались дважды, но все без толку: как в итоге убили Декстера в сериале
«Сталлоне на уровне с Паламарчуком!: cвежие кадры со съемок «Невского-8» вызвали ажиотаж в Сети
Хиты из Кореи в турецком исполнении: три осенних ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667