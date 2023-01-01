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Монахиня
Монахиня, 2013: актеры и роли
La religieuse
Монахиня
2013 / Франция / Германия / Бельгия
Трейлер
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Монахиня, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гийом Никлу
Guillaume Nicloux
В ролях
Марк Барбе
Marc Barbé
Паскаль Бонгард
Pascal Bongard
Жиль Коэн
Gilles Cohen
Элис Де Ланкесэ
Alice de Lencquesaing
Алексия Депикер
Alexia Depicker
Агат Боницер
Agathe Bonitzer
Луиз Бургуан
Louise Bourgoin
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Переводчик
Рецензия
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