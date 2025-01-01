AmadeuМы оставляем часть себя в тех местах, которые покидаем. Мы остаёмся там, даже если уходим. И есть в нас такое, что можно найти вновь, только вернувшись туда. Когда мы едем в какое-то место, мы едем к себе. Вот мы и прошли этот отрезок нашей жизни, каким бы коротким он ни был.
AmadeuРаз мы проживаем лишь малую часть того, что в нас есть — что же происходит с остальным?
AmadeuНо, путешествуя к самому себе, мы вынуждены столкнуться с собственной одинокой. И разве не из-за страха одиночества мы делаем всё? Разве не поэтому мы отказываемся от всего, о чём в конце жизни пожалеем?
AmadeuРешающий момент в жизни, когда её направление меняется навсегда, не всегда сопровождается громкими и показными драмами. На самом деле драматичные моменты, определяющие опыт жизни, часто невероятно скромны. Когда он раскрывает свои революционные последствия и открывает жизнь в совершенно новом свете, это происходит тихо. И в этой удивительной тишине кроется его особое величие.
AmadeuЧто же можно... что нужно сделать со всем тем временем, которое лежит перед нами? Открытым и неоформленным, лёгким, словно перо в своей свободе, и тяжёлым, словно свинец в своей неопределённости? Это желание, сонное и ностальгическое, снова встать на тот жизненный путь и пойти совсем другим путём, нежели тот, что сделал нас такими, какие мы есть?
Raimund GregoriusМы устроили вечеринку для наших коллег... наших друзей. И она нашла эту цитату, из Пессоа: «Поля кажутся зеленее в описании, чем на самом деле». И кто-то сказал: «О, какая красивая фраза», а я ответил: «Да, но понять её смогут лишь немногие». И наступила ужасная тишина. А потом она сказала, моя жена: «И ты, наверное, один из избранных?»
Raimund Gregorius[рассказчик]В конечном счёте, это вопрос самоощущения, той главной идеи, которую человек выстроил для себя о том, что он должен был успеть сделать и пережить, чтобы одобрить прожитую жизнь?
Raimund GregoriusЕсли это так, то страх смерти можно описать как страх не стать тем, кем ты планировал стать.
Raimund GregoriusЕсли вдруг приходит осознание, что этого никогда не произойдёт, эта цельность... мы внезапно не знаем, как жить то время, которое уже не может стать частью целой жизни.