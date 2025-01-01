Меню
Constantine Моё имя войдёт в историю как величайшего вора всех времён!
Dominic Badguy Ты имеешь в виду наши имена, да?
Constantine Конечно. Сначала моё имя, потом пробел, пробел, пробел... твоё имя.
Walter Вы, ребята, не замечали, что Кермит в последнее время ведёт себя странно?
Miss Piggy Чепуха! Он никогда не был таким заботливым и преданным мне!
Rizzo Да, именно это мы и говорим!
Dominic Badguy Доминик: Международный тур-менеджер.
[показывает свою визитку]
Fozzie Bear «Доминик Бэд Гай»?
Dominic Badguy «Бэд-джи». Это по-французски.
Kermit Ты хочешь сказать, что всё это время я был в застенках русского ГУЛАГа, и никто, ни один из Маппетов, кроме Энимала, не заметил, что меня заменили злым преступным гением?
Fozzie Bear Звучит хуже, чем было на самом деле...
Walter Нет, всё именно так плохо, как кажется.
Rowlf the Dog [На вывеске по-немецки] Маппеты?
Waldorf Похоже, рецензии вышли раньше времени.
Statler Или это просто ящик для предложений.
[последние реплики]
Фоззи Беар [после финальных титров] Фильм закончился, мам. Теперь можешь идти домой.
[Константин просматривает записи с Кермитом, чтобы изучить его]
Jim Henson as Kermit [из Шоу Маппетов] Это Шоу Маппетов с нашей особой гостей, Линн Редгрейв! Ура-а-а-а-а-а!
[ставит запись на паузу]
Constantine Ура-а-а-а-а-а-а-а!
Jim Henson as Kermit [из Улицы Сезам] Привет-привет, это Кермит-лягушонок...
[пауза]
Constantine Привет-привеет, Ке-рмит лягушо-о-онок...
Jim Henson as Kermit [из Фильма Маппетов] Влюблённые, мечтатели и я-я-я!
[пауза]
Constantine Влю-люблённые, мечта-а-а-а-тели и я-я-я-я!
[ухмыляется]
Constantine Отлично вышло.
Fozzie Bear [показывает фото Константина] Смотри-ка!
[закрывает родинку]
Walter О, смотри, это Кермит!
[Fozzie открывает родинку]
Walter [вопит] Что ты сделал с Кермитом?
Walter В этом мире есть только один, кто может нас спасти! Только одна лягушка может навести порядок, восстановить справедливость и всё исправить!
Fozzie Bear Ты про Кермита, да?
Dominic Badguy [Уолтер скептически относится к успеху шоу в Мадриде] Рад сообщить, что испанские критики с тобой не согласны, Уолтер. Им мы понравились. Пять из пяти хамонов серрано.
Walter Вау. Отзывы вышли очень быстро.
Pepe the King Prawn А у «Гражданина Кейна» всего четыре хамона серрано.
Jean Pierre Napoleon [собирается допрашивать Мисс Пигги] Ну что ж, думаю, пора для хорошего копа — романтичного копа!
[переворачивает стол, чтобы открыть романтический ужин при свечах]
Jean Pierre Napoleon Мисс Пигги, вы можете оказаться за решёткой! / Вот ваш шанс спасти свою шкуру!
Miss Piggy Господа, я не знала, / что это преступление — перетянуть внимание на себя.
Sam Eagle Расскажите, как была похищена картина!
Jean Pierre Napoleon Если хотите спасти свою шкуру!
Miss Piggy Я не видела вашу пропавшую картину, / всё, что я украла — это сердца зрителей.
Sam Eagle Мы можем предложить сделку!
Jean Pierre Napoleon Всё, что нужно — это заложить!
Miss Piggy Я не воровка, я не знаю, как / Всё, что я брала — это аплодисменты!
Jean Pierre Napoleon Мы поймаем свинью, которая это провернула!
Miss Piggy Хватит со своими свиными шутками, мерзавец! Иди в болото, вот мой совет!
Jean Pierre Napoleon Жан-Пьер Наполеон, Сэм Игл: Спасибо, Пигги, вопросов больше нет!
Jean Pierre Napoleon [к Сэму] Кажется, я ей нравлюсь.
Константин Пора зажечь огни.
[Подрывает взрывчатку]
Constantine [Притворяясь Кермитом] Трогательный урок о том, как делиться, ждать своей очереди и про цифру три.
Nadya Спокойной ночи, Дэнни Трехо.
Сам Орёл [показывая значок ЦРУ] ЦРУ.
Жан-Пьер Наполеон [показывая значок Интерпола] Интерпол.
Сам Орёл Это мой служебный пропуск.
[показывает большой значок ЦРУ]
Сам Орёл Вот мой настоящий значок.
Жан-Пьер Наполеон Наверное, вы смотрели не на тот значок.
[распахивает пальто и рубашку, показывая огромный значок Интерпола; затем Сам разворачивает гигантский значок ЦРУ]
Сам Орёл Что вы там говорили?
Jean Pierre Napoleon Знаешь, эм, я думаю, они это сделали.
Sam Eagle Нет, они не делали!
Jean Pierre Napoleon Да, сделали, и мы можем это доказать.
Sam Eagle Если они это сделали, как они это сделали?
Jean Pierre Napoleon Если не сделали, как же тогда не сделали?
Sam Eagle Если не сделали, то всё просто — они просто не сделали этого.
Jean Pierre Napoleon Если не сделали, значит, я знал! И ничем не могу это доказать!... Извините.
[Сальма Хайек и Гонзо одеты в ярко-красные костюмы для «Бега быков в помещении»]
Salma Hayek Гонзо, я не хочу это делать.
Gonzo Что? Это будет фантастика!
Salma Hayek Ты уверен?
Gonzo [уверенно] Нет.
Miss Piggy Я — берлинец.
Floyd Pepper Скорее «франкфуртер».
Fozzie Bear [после того, как они узнают настоящую личность Кермита, они в ужасе кричат] Нужно срочно валить отсюда!
Walter Да!
[Но когда они пытаются уйти, Константин оказывается прямо перед ними]
Constantine Не так быстро...
Walter Где Кермит?
Fozzie Bear Ч-ч-чего тебе надо?
Constantine Ты сделал свою последнюю вокку, мишка.
[Он готовится атаковать их в стиле карате. Но тут Энимал нападает на Константина сверху]
Animal Плохая лягушка!
Fozzie Bear Фоззи, Уолтер: Энимал! Отличный удар!
Animal Спасибо.
Мисс Пигги Ты можешь быть самой опасной лягушкой в мире, но ты всё равно ЛЯГУШКА!
[избивает Константина]
Мисс Пигги [между ударами] Н-И-К-Т-О-Н-Е-З-А-Щ-И-Т-И-Т-М-Е-Н-Я-О-Т-Б-А-З-А-М-У-Ж-И-З-А-Т-Е-П-О-С-Л-Е-Ч-Е-М-Р-А-Н-И-Т-М-О-Е-Г-О-К-Е-Р-М-И!
Константин [ошеломлённо] Какая женщина...
Кермит Да, МОЯ женщина! И я думаю, это твоё!
[бьёт Константина своим бугорком]
[Фоззи узнаёт, что Доминик подкупает критиков, чтобы те ставили хорошую оценку Маппетам]
Fozzie Bear Почему мы сами до этого не додумались?... То есть, это ужасно!
[как Жан-Пьер Наполеон прощается, он начинает рыдать]
Sam Eagle Возьми себя в руки, мужик! Перестань плакать! Мы всего лишь говорим наше последнее... прощание.
[со слезами]
Sam Eagle Прощай... навсегда!
[обнимает Жан-Пьера]
Sam Eagle [плачет] Я буду скучать по тебе, мой французский друг!
Скутер ДВА Кермита?... Вот это многое объясняет.
Ролф, собака Я знал, что никто не может так долго простоять с простудой.
Пепе, королевская креветка И иметь такой ужасный акцент, ладно.
[Мисс Пигги танцует макарену]
Statler Не могу поверить! Им удалось невозможное! Какое достижение! Браво, браво!
Waldorf Что, ты теперь действительно смотришь это шоу?
Statler Нет, они сделали шоу ещё хуже!
[Кермит пытается выскользнуть через секретный туннель в своей камере]
Надя [в туннеле] Это самый первый способ побега!
[Кермит маскируется под работника прачечной]
Надя [в прачечной Кермита] Это второй способ, который пытаются использовать!
[Кермит пробирается через канализацию туалета]
Надя [на сиденье унитаза] Третий способ!
Kermit Самое уязвимое место в лагере — там, у четвёртой стены.
[Кермит, Фоззи, Уолтер и Эннимал поворачиваются и несколько долгих секунд смотрят прямо в камеру]
Swedish Chef Шерн де шерн де херф! Шер де чикки эн де фарней хаг!
Jean Pierre Napoleon Чтобы помочь с расследованием, вы можете сделать полный перевод?
Translator То, что Шеф сказал вам, было "Шнуп до шнноп до шнук". Это не шведский.
[поют, после допроса Маппетов по поводу краж]
Жан-Пьер Наполеон Они не делали этого!
Сэм Игл Нет, не делали!
Жан-Пьер Наполеон Не могло быть, чтобы они совершили преступление!
Сэм Игл Они слишком тупы для этого!
Жан-Пьер Наполеон Они не гении преступного мира!
Сэм Игл Возможно, они и не знают, кто это сделал, но мы знаем, что они не виноваты!
Жан-Пьер Наполеон Жан-Пьер Наполеон, Сэм Игл: Значит, мы знаем, кто не виноват, мы знаем, кто не виноват!
Жан-Пьер Наполеон Они не способны быть виновными!
Sam Eagle Кермит, начинаем! / Расскажи, как прошёл день в Берлине!
Constantine Мы репетировали, потом гуляли / Кушали колбаски и квашеную капусту!
Jean Pierre Napoleon В ту ночь в 10:03 / ты был в портретной галерее?
Constantine С 10:00 до 10:04 / мы на бис выступали!
Sam Eagle Хмм, лягушонок, есть сомнения / Можешь подтвердить, где был?
Constantine Моё алиби безупречно / Весь вечер пел перед залом.
Jean Pierre Napoleon Мсье, мы знаем, что вы преступник!
Constantine Я всё время был на сцене / Спроси у тех, кто слушал "Радужную связь"!
Sam Eagle Сэм Игл, Жан-Пьер Наполеон: Спасибо, Кермит! Вопросов больше нет!
Dominic Badguy Я хочу, чтобы каждый билет в зале был продан. Если нужно — раздавайте билеты бесплатно.
Critic Ну, это же Маппеты. Легко не будет.
[первые реплики]
First AD И режь!
Walter Вау, это было просто потрясающе!
Kermit Уолтер, ты великолепно справился.
Walter Спасибо, Кермит. Мы это сняли?
Miss Piggy Сняли.
Kermit Сняли, ага.
First AD [говорит в мегафон] Съемки окончены, народ, разбегайтесь. Всё — работа закончена.
Scooter Отличная работа, ребята. Не забудьте заполнить свои I-9, увидимся на следующем проекте.
Scooter [съемочная группа покидает площадку] Так, а теперь что будем делать?
Fozzie Bear Ну, мы снова вместе. У нас есть театр, и все наши фанаты вернулись.
Rowlf the Dog На самом деле, это были статисты.
Fozzie Bear Я видел, как некоторые притопывали ногой.
Scooter Да, это были нанятые танцоры.
Fozzie Bear Ох.
Miss Piggy Или, может, раз мы все здесь, сейчас самое время связать себя узами брака, Керми.
Kermit [заикается] Ну... я... может быть, я мог-...
Walter Эй, а почему камера ещё тут?
Statler О нет, катастрофа! Это может значить только одно!
Waldorf Чёрт возьми, ты прав.
Statler Мм-хм.
Waldorf Похоже, им заказали сиквел.
Statler Статлер, Вальдорф: Хо-хо-хо-хо-хо-хо!
Constantine Быть злым — это не просто.
Jean Pierre Napoleon Приведите фиолетового с большим носом!
[Гонзо заходит, чтобы допросить его]
Sam Eagle Помнишь, что ты сделал в ночь, когда играл в Мадриде?
Gonzo Меня сбил разъярённый бык, и меня срочно увезли в больницу!
Jean Pierre Napoleon Гонзо, что ты знаешь о кражах скульптур в мадридском Прадо?
Gonzo Я не видел украденные бюсты — всю ночь провалялся в постели с сотрясением.
Sam Eagle Правда, Гонзо, время не ждёт.
Gonzo Если не верите мне — спросите курицу! Камилла была там, она поможет!
Jean Pierre Napoleon Мадам, вы готовы подтвердить?
Camilla Куд-куд куд-кудак, кудак кудак!
Sam Eagle Кто-нибудь, уберите эту курицу отсюда!
Gonzo Успокойся, Камилла, это обычная проверка!
Jean Pierre Napoleon Жан-Пьер Наполеон, Сэм Игл: Спасибо, Гонзо! Вопросов больше нет!
Fozzie Bear Я могу имитировать Элвиса!
Sam Eagle Сэм Игл, Жан-Пьер Наполеон: ...Спасибо, Маппеты! Вопросов больше нет!
Kermit Налево, мишка!
Fozzie Bear Направо, лягушка!
[Константин видит Доминика в костюме животного]
Constantine Номер два, ты выглядишь смешно! Зачем ты это надел?
Dominic Badguy Потому что я лемур и новый номер один в мире преступности! Вот так я тебя и подставлю!
Constantine Первое правило предательства: не объявляй о предательстве до того, как предашь. Это даже не правило, а очевидность!
[взрывает Доминика]
Kermit Пигги, прости, что я испортил твою свадьбу...
Miss Piggy О, Керми... я так рада, что ты это сделал.
[они целуются]
[Фоззи залезает на Флойда Пеппера]
Floyd Pepper Эй, береги волосы, мишка!
Kermit Кермит, Фоззи Медведь, Мисс Пигги, Гонзо, Ролф Собака, Скутер: [поют «Мы делаем продолжение»] Мы делаем продолжение...
Dr. Bunsen Honeydew Не хочу придираться, но это уже седьмое продолжение нашего первого фильма
Miss Piggy Сейчас подходящее время, чтобы обсудить нашу предстоящую европейскую свадьбу?
Kermit the Frog Нет, на самом деле я сейчас немного занят.
Miss Piggy Отлично! У меня есть 23 образца ткани для чехлов на стулья на приём, восемь вариантов шрифтов для меню, и, кстати, мы не будем подавать мух.
Kermit the Frog Пигги, о чём ты говоришь?
Miss Piggy Я просто пытаюсь привлечь тебя к некоторым решениям, дорогой.
Kermit the Frog А как насчёт того, чтобы участвовать в решении жениться вообще?
Miss Piggy О, Кермит, ты никогда не даёшь мне делать то, что я хочу!
Kermit the Frog Правда? А как насчёт того, чего хочу я? Я даже ещё не сделал предложение.
Miss Piggy Ты можешь сделать это во время медового месяца.
Kermit the Frog Что? Это безумие! Ты слышишь, что говоришь?
Miss Piggy Безумие? Как ты смеешь называть свою невесту безумной?
Kermit the Frog Ты не моя невеста! Мы не обручены! И, если честно, учитывая, как сейчас идёт этот разговор... мне это даже нравится!
Dominic Badguy [выдавая Константина за Кермита] Безупречно выполнено. Браво.
Constantine Что ты ожидал от самой опасной лягушки в мире и преступника номер один, номер два?
Dominic Badguy Да, я знаю. Ты номер один, я номер два. Кажется, ты уже говорил это.
Constantine Теперь, когда мы контролируем тур Маппетов, номер два, первый этап нашего плана завершён. Мы готовы осуществить величайшее...
Constantine [бормочет] ...грабеж... блу-рг... грабеж...
Dominic Badguy Грабёж.
Constantine Да. За всё время, и свалить это на доверчивых маппетов, которые проведут остаток своих жалких жизней за решёткой.
Kermit the Frog Постой, постой! Должна быть какая-то ошибка! Ты меня не узнаёшь? Я... я Кермит — лягушонок!
German Cop Тихо, Константин. Игра окончена.
Kermit the Frog Кто?
[поворачивается и, увидев объявление с розыском Константина, кричит]
Kermit the Frog О, нет, нет! Подожди минутку! Я Кермит — лягушонок! Ребята, это ошибка, я вам говорю!
[заталкивают в фургон полиции]
Kermit the Frog Эй, эй! Алло! Кто-нибудь! Откройте! Я амфибия-американец!
Sam Eagle Я никогда не видел более нелепого места преступления.
Jean Pierre Napoleon [вздыхая, он находит резиновую курицу Фоззи] Комик-медведь, он был здесь.
Sam Eagle [находя монету лемура] Лемур. Он тоже был здесь. Неужели комик-медведь и лемур — одно и то же лицо?
Jean Pierre Napoleon Комик-медведь — это Лемур. Гениально.
Sam Eagle Но зачем ему воровать кучу старых костей?
Jean Pierre Napoleon А эти кости, по-видимому, принадлежали некоему полковнику Томасу Блуду. Он был единственным, кто почти украл королевские драгоценности Англии.
Sam Eagle Постой! Где лягушка сказал, что женится?
Jean Pierre Napoleon В Лондонском Тауэре.
Jean Pierre Napoleon Жан-Пьер Наполеон, Сэм Игл: Комик-медведь планирует украсть...
Sam Eagle ...королевские драгоценности!
Jean Pierre Napoleon ...Лондонский Тауэр! Королевские драгоценности.
The Great Gonzo Эй, у меня есть потрясающая идея для номера. Называется «бег быков в помещении».
Kermit the Frog Гонзо, я же говорил тебе, этот номер слишком опасный.
The Great Gonzo На самом деле, Кермит, я спрашивал мнение Доминика.
Kermit the Frog Ёлки-палки.
Sam Eagle Что это? Игрушка?
Jean Pierre Napoleon Это моя машина, Ле Максимум. Сейчас она запрещена в большинстве стран ЕС из-за своих огромных размеров.
[садятся, им неудобно тесниться друг с другом]
Jean Pierre Napoleon В ней так излишне просторно, что я чувствую вину.
Sam Eagle Ненавижу Европу.
Dominic Badguy Не принимай это близко к сердцу. Они тебя всё равно любят. Просто теперь предпочитают меня.
Kermit the Frog Эээ, спасибо, Доминик. Очень утешительно.
Dominic Badguy Знаешь, что иногда помогает в таких ситуациях?
Kermit the Frog Что?
Dominic Badguy Прогулка в одиночестве по туманному Восточному Берлину. Может, вдоль заброшенного канала.
[он показывает Кермиту карту с большой стрелкой, на которой написано «заброшенный канал»]
Kermit the Frog Ладно, наверное, тихая прогулка — неплохая идея. Передай остальным, что я ушёл, хорошо?
Kermit the Frog Я забронировал нам кабаре и кофейни по всем промышленным городам Северной Германии. Дюссельдорф, Гамбург, Мудбург, Мочевикдорф.
Fozzie Bear Попенбург?
Kermit the Frog Фоззи, у нас целая неделя в Попенбурге.
Dominic Badguy Привет, ребята. Смотрите, это Кермит, только что с послеобеденной прогулки.
Constantine Привет-привет! Я — Кермит.
Dominic Badguy Он простудился. Вот почему у него сейчас голос немного другой.
[остальные Маппеты бормочут в знак согласия, а Константин притворно кашляет]
Dominic Badguy Видите? Просто успокойтесь. Расслабьтесь.
Constantine Правильно. Доминик — просто супер!
Dominic Badguy Ой.
Constantine Отныне будем делать всё, что он скажет. Да?
Fozzie Bear Вау, эта прогулка явно пошла ему на пользу.
Dominic Badguy Слушай сюда. Ты в ударе. Ты на пике. Но что же неизбежно для пика? Он заканчивается.
Fozzie Bear [обнимая Кермита] Я не хочу, чтобы этот момент закончился!
Dominic Badguy Вот почему мы должны выйти туда прямо сейчас и использовать этот момент с большой буквы «М», понял?
Beauregard Вперёд, ребята!
[запускает поезд задним ходом]
Beauregard О! О. Значит, надо назад. Эм... ну и ладно. Вот так тоже нормально.
Kermit the Frog Раз уж мы играем в таком большом театре, давайте останемся при том, что знаем. Откроем номером в стиле кабаре...
The Great Gonzo Кермит, а когда у меня будет бег быков в помещении?
[бык ревёт, остальные Маппеты подпрыгивают, когда его ящик трясётся]
Dr. Bunsen Honeydew Мистер Кермит, сэр? Я бы очень хотел продемонстрировать свой магнитный жилет-приманку для бомб.
Kermit the Frog [Бикер подходит в этом костюме] Бансен, зачем ты вообще такое изобрёл?
Dr. Bunsen Honeydew Зачем я изобрёл неожиданно взрывающийся кекс?
[внутри шлема Бикера кекс взрывается]
The Great Gonzo Эй, как насчёт Муppet Лестницы?
Kermit the Frog Муppet Лестница? Это никогда, никогда не работало, Гонзо. В последний раз, когда мы пробовали это двадцать лет назад, ты провёл шесть месяцев в гипсе.
The Great Gonzo Да, были времена.
Кермит Лягушонок [Доминик хочет поменять место для их первого шоу] Ребята, я-не уверен, что мы справимся, понимаете?
Доминик Бэдгай Ладно, проведём голосование. Кто за то, чтобы поверить в себя, поднимите руки.
Кермит Лягушонок [руки подняты] Я не это имею в виду.
Доминик Бэдгай А теперь кто за то, чтобы просто сдаться.
Кермит Лягушонок [со вздохом] Не могу поверить, что голосую за то, чтобы сдаться.
Constantine [поёт] Я номер один/Ты номер два/Мы преступники в законе/Но я побольше тебя/Я номер один/Ты номер два/Верю в равенство/Пока ты получаешь меньше меня/Я — один.
Dominic Badguy Ты — один.
Constantine Ты номер два.
Dominic Badguy Я номер два.
Constantine Ты думаешь, что умнее/Но я умнее тебя/Я номер один/Ты номер два/Тебе повезло быть номером два/Не номером три/По глазам вижу/Хочешь больший кусок пирога/Однажды получишь шанс/Но пока что танцуй, обезьяна, танцуй!
Dominic Badguy Правда? Я ненавижу танцевать.
Waldorf [посадка в поезд] Я и не знал, что существует третий класс.
Statler Третий класс? А как насчёт вообще без класса?
Dominic Badguy Ты уже посмотрел свои записи с Кермитом?
Constantine Конечно нет. Это детская игра для лягушки моего таланта.
Kermit Кермит, Гонзо, Фоззи Бер, Мисс Пигги, Ролф Дог, Скутер: [поют «Мы делаем сиквел»] Мы делаем сиквел
Beaker [Бикер телепортируется в монитор с тестовым изображением, бегает в панике] У-у! У-у! У-у!
Kermit Кермит, Гонзо, Фоззи Бер, Мисс Пигги, Ролф Дог, Скутер: Попробуем,
Kermit Осталось только нормальный сюжет придумать...
Gonzo Понял: эпическая история любви между очень красивым, длинноносым фиолетовым существом и прекрасной курочкой.
Gonzo [декорации падают] Назову это: «Гонзо и ветер».
Camilla [Камилла кудахчет]
Kermit Есть ещё идеи?
Fozzie Bear О-о! Это про то, как Маппеты собираются вместе, чтобы остановить злого нефтяного магната, который собирается снести старую студию!
Kermit Фоззи, ты хотя бы смотрел наш последний фильм?
Miss Piggy Это про лягушонка, который женится на прекрасной идеальной свинке, и им приходится много целоваться!
Kermit Э-э...
Swedish Chef [субтитрованный шведский бред] Как насчёт фильма про экзистенциальную проблему религиозной веры?
Kermit Не думаю, что американцы смотрят фильмы с субтитрами.
Dominic Badguy [Рики Джервейс играет самого себя] Кермит, как насчёт того, чтобы Маппеты отправились в мировое турне?
Kermit [Кермит с удивлением вздыхает] Отлично!
[Константин пытается сбежать на вертолёте]
Constantine Что-то не так! Мы не движемся!
[Маппеты сложились в лестницу, чтобы остановить вертолет]
Constantine Вы портите мне побег!
The Newsman Маппет-новости! Константин, самая опасная лягушка в мире, сбежал из строгой тюрьмы в Сибири, Россия. Это сделало Константина самым разыскиваемым преступником в мире, опередив загадочного лемура на одну позицию.
Nadya [мешая Кермиту сбежать] Сдавайся, лягушка. У меня есть аккаунт Netflix с поиском "побег из тюрьмы." Я смотрела все тюремные фильмы, какие только есть. Даже те, что в космосе.
Nadya У нас скоро ежегодное легкомысленное ГУЛАГ-шоу. Либо это, либо бунт. Я думала, ты мне поможешь.
Kermit the Frog Эээ... дело в том, Надя, я вроде как с этим завязал, но спасибо за предложение.
Nadya Это не предложение. Это тюрьма. Ты будешь мне помогать. Репетиции завтра, в 4 утра. Или я отправлю тебя на Стену.
Kermit the Frog Стена? П-почему мне должна быть страшна стена?
[на улице, на снегу, она облизывает ему спину и бросает к стене с другими заключёнными]
Pops Просто режиссируй шоу. Ты не сбежишь.
Kermit the Frog Эээ... а во сколько ты сказала репетиция?
[она резко дергает его]
Kermit the Frog Ай!
Constantine [после того, как он потерял сознание от страха сцены] Что происходит? Почему я лечу? Ого.
[зрители ахают, когда он вываливается из своего "О" и приземляется на сцену]
Miss Piggy Что за... ?
Kermit the Frog Пигги, зачем тебе столько багажа?
Miss Piggy Для нашего медового месяца, конечно!
Kermit the Frog Для чего?
Dominic Badguy Я хочу, чтобы вы покорили весь мир. Сделайте международный тур. Покажите всему миру, на что вы способны.
Kermit the Frog [на фоне восторженных разговоров других Маппетов] Да, звучит здорово, но я... я просто не уверен... подождите, ребята, послушайте. Мне тоже хотелось бы это сделать. Но мы едва собрались вместе. Не хочется всё испортить.
Dominic Badguy Сейчас меня засыпают предложениями по менеджменту. One Direction, U2, Cirque du Soleil. Вот лишь некоторые из артистов, с кем я работаю.
Fozzie Bear [восклицает с восхищением] Вау, отличный список!
Walter [приезжаем в Германию, часть окна поезда отпадает] Эээ... так и должно было быть?
Кермит Лягушонок [видя первую полосу газеты Надежды] Эй, подожди секунду. Это же они! Это мои друзья! Что с ними случилось?
Надя «Доминик Злодюга. Интервью с мозгом триумфального мирового турне Возвращения Маппетов.»
Кермит Лягушонок Что?
Надя Похоже, ты им больше не нужен. Они забыли о тебе.
Кермит Лягушонок О, нет, нет, нет. Они... они не могли бы. Мы — семья.
Надя Семья? В гулаге никто в семью не верит, лягушонок. Люди там думают только о себе.
Сам Игл Это вообще не имеет смысла. Зачем вламываться, разбивать бесценные бюсты и при этом ничего не красть? Здесь что-то большее замышляется. Но что?
Жан-Пьер Наполеон Я понял!
[слыша звон колокола, смотрит на часы]
Жан-Пьер Наполеон О, извини. 14:00. Мой рабочий день окончен.
Сам Игл [замечая плакат с Маппетами] Погоди. Эти странные ребята, Маппеты, выступали рядом с местом преступления в Берлине. А теперь они тут, рядом с местом преступления в Мадриде! Знаешь, что это значит.
Жан-Пьер Наполеон Да, они любят музеи.
Сам Игл Нет! Они подозреваемые!
Жан-Пьер Наполеон Ладно. Переработка. Нужно найти этих Маппетов, пока они не сбежали из страны. На вокзал!
Jean Pierre Napoleon А как насчёт этого медведя-комика? Он слишком туп, чтобы быть просто тупым. Он должен быть каким-то гением.
Sam Eagle Возможно, твоя интуиция лемура верна.
Jean Pierre Napoleon Если не считать того, что Лес Маппеты играют завтра вечером в Дублинском театре. Который, кстати, находится прямо рядом с Ирландским национальным банком! Возможно, твоя интуиция маппета... верна.
Sam Eagle Словно мы...
Jean Pierre Napoleon Жан-Пьер Наполеон, Сэм Игл: Не такие уж мы и разные... в конце концов.
Jean Pierre Napoleon Давай, давай, мон ами! Мы должны последовать за Лес Маппетами в Дублин!
Sam Eagle В Дублин!
Jean Pierre Napoleon Вы все Лез Маппеты?
Fozzie Bear Вау, какие большие значки!
Walter [свидетельство того, как Доминик подкупает ирландского журналиста и управляющего театром] Где он хранит все эти чемоданы?
Sam Eagle Что именно мы сегодня делаем?
Jean Pierre Napoleon [пьёт из маленькой чашечки эспрессо] Я выполняю свою работу. Всё, что нам нужно — смотреть на карту с мигающими огоньками и ждать. Так здесь дела обстоят в Европе.
Sam Eagle В Америке у нас 3D-сателлитные LED-дисплеи. А не картон с воткнутыми новогодними гирляндами.
Jean Pierre Napoleon [получает сигнал] Мигающий огонёк! Она мигает! Пошли.
Walter Фоззи... а что если Кермит на самом деле этот Константин?
Fozzie Bear [по совпадению над его головой загорается лампочка] Нет, не может быть. Мы бы сразу заметили!
[лампочка гаснет]
Fozzie Bear А мы точно заметили бы?
Sam Eagle Итак, что у нас есть?
Jean Pierre Napoleon Две бесценные картины украдены и одна обычная картина какого-то малоизвестного английского полковника.
Sam Eagle Хм.
Jean Pierre Napoleon Здесь явно видны следы Лемура.
Sam Eagle Кто такой Лемур?
Jean Pierre Napoleon Второй по розыску преступник в мире. И мой личный враг. К сожалению, его личность — загадка.
Sam Eagle Нет, я буквально спрашиваю, что такое лемур?
Jean Pierre Napoleon О, это ещё и крысо-обезьяна с Мадагаскара.
Sam Eagle [пытаются переплюнуть друг друга размером значков] Ты выиграл этот раунд, Пьер.
Jean Pierre Napoleon Меня зовут Жан.
Sam Eagle Ладно, Шон. Похоже, нам придётся работать вместе. Но это не значит, что ты мне нравишься.
Jean Pierre Napoleon Я тебя первым не любил.
Sam Eagle Я тебя раньше не любил.
Scooter Мы все тут ломаем голову, какой у нас сет-лист на завтра, босс?
Constantine Мм, мне всё равно. Делайте, что хотите.
Miss Piggy Что?
Floyd Pepper Он серьёзно?
The Great Gonzo Эм, э, Кермит, можно я сделаю бег быков в помещении?
Constantine Конечно, Зонго. Да кто вообще против?
The Great Gonzo Вау! Спасибо, Кермит!
Miss Piggy Керми, если он может делать своё, почему я не могу спеть свои пять песен?
Constantine Ну... можешь. Да кому это надо?
Scooter У нас нет времени на всё это. У нас уже почти трёхчасовой концерт, Кермит.
Constantine Ты забываешь одну вещь, маленький человек в очках. Я могу дать тебе то, что ты хочешь.
The Newsman Экстренный выпуск новостей Маппетов. Годы ожидания закончились. Самый большой вопрос «будут — не будут?» наконец получил твёрдый ответ — «будут». Кермит-лягушонок и Мисс Пигги собираются пожениться! Вот так, друзья. Они наконец-то связывают себя узами брака.
Dominic Badguy Что случилось? Ты же вяжешь только когда нервничаешь.
Constantine Медведь, мелкий и их пес — они нас раскусили. Они убежали.
Dominic Badguy Как нам теперь выкрутиться?
Скутер Мы все думали, и, эээ... ну, после того как вы с Мисс Пигги поженитесь, что будет с туром?
Великий Гонзо А с нами что?
Константин Теперь у вас есть вся свобода, какая только нужна. Я вам больше не нужен. Я завязал с Маппетами.
[все реагируют с удивлением]
Константин Но, эй, это был классный путь, да? Хм? Удачи.
Флойд Пеппер [смотрят, как он уходит] Кермит!
Ролф Собака Он, эээ... он только что сказал то, что я подумал?
Скутер Что мы будем делать без Керми?
Флойд Пеппер Единственное, что мы можем сделать. Собраться, поехать на свадьбу и вернуться домой.
Sam Eagle [почти поймали Константина и Доминика] Ты что-нибудь видел?
Jean Pierre Napoleon Ни черта. Это мой обеденный перерыв. Он длится шесть часов.
Link Hogthrob Хмм, давай посмотрим. Где мое место? Мне нужен билетёр. Билетёр? Тут есть билетёр?
The Usher Да. Я билетёр. Свинья или лягушка?
Link Hogthrob Как ты думаешь?
The Usher Не знаю, чувак. Свинья?
Link Hogthrob Нет. Лягушка. Мы родственники через брак. Какой ты билетёр такой?
[Неудачный трюк Гонзо с бегом быков]
Gonzo Кто бы мог подумать, что всё пойдёт наперекосяк?
Salma Hayek Я.
Kermit the Frog Свадьба, о-она начинается.
[увидев Пиги в её свадебном платье]
Kermit the Frog Она такая красивая. Фоззи, нужно что-то делать.
Fozzie Bear Ах, как это бесит!
[топает ногой, она проваливается сквозь пол машины]
Fozzie Bear Вау, посмотри-ка! Вот это — плохо сделанная машина.
Jean Pierre Napoleon Лемур! Я наконец-то тебя поймал!
Sam Eagle А это Константин, самая опасная лягушка в мире!
Kermit the Frog Нет, нет, нет.
Sam Eagle Как говорится, дело реше-но.
Jean Pierre Napoleon [непонятно, он сменил одежду и появилась его семья] Прекрасно! Время моего ежегодного оплачиваемого восьминедельного отпуска. Ау ревуар.
Sam Eagle Подождите! Что мне с ними делать, пока не приедет передвижной задерживающий блок?
Jean Pierre Napoleon [уходя] В отпуск!
Kermit the Frog Я думал, вы меня забыли. Что... что я вам больше не нужен.
Fozzie Bear Мы тебя никогда не забудем.
Walter Ты нам нужен как никогда, Кермит.
Animal Хорошая лягушка.
Beefeater Vicar Кермит Лягушка, ты берёшь мисс Пигги в законные жёны, в болезни и в здравии, да поможет тебе Бог?
Constantine Да. Да, беру.
Beefeater Vicar А ты, мисс Пигги...
Miss Piggy Да?
Beefeater Vicar ...берёшь Кермита Лягушку в законные мужья, в болезни и в здравии, да поможет тебе Бог?
Miss Piggy Я...
[одна часть гостей ахает и наклоняется вперёд]
Miss Piggy Я...
[вторая часть гостей делает то же самое]
Constantine Просто скажи «беру». Ты же этого всегда хотела, верно?
Miss Piggy Я беру?
Beefeater Vicar Извините, это вопрос?
Constantine Нет, это не был вопрос.
Мисс Пиги Что ж, есть только один способ решить это. Сначала, Кермит. Ты выйдешь за меня?
Константин Да, конечно, поехали! Вертолёт ждёт, любовь моя!
Мисс Пиги А ты, другой Кермит... ты выйдешь за меня?
Кермит-Лягушка [заикаясь] Ну, я... я бы... я мог бы. Это...
Мисс Пиги Вот это мой Кермит!
Кермит Лягушонок Пигги завтра выходит замуж за самого опасного лягушонка в мире? Пигги и команда в опасности! В Лондон!
Уолтер Уолтер, Фоззи Беар: Нет. Кермит!
Кермит Лягушонок [пока он спешит к выходу, выстрелы удерживают его на месте] А, точно. Забыл, я же в гулаге. Извиняюсь, Иван!
Иван - охранник Ничего страшного! Не проблема, Кермит. Ошибка понятна.
Кермит Лягушонок Ладно. Спасибо, что не застрелил меня!
Иван - охранник Конечно. Без проблем... эй, ничего личного.
Constantine [взлом Ирландского национального банка] Есть у тебя доказательства, чтобы подставить медведя?
[Доминик поднимает резиновую курицу Фоззи]
Constantine Отлично.
Nadya Арестуйте его! Арестуйте эту лягушку!
Kermit the Frog Надя? Постой. За что?
Nadya За организацию крупнейшего массового побега в истории ГУЛАГа. Тебе светит 30 лет. А может и 50.
Kermit the Frog Но...
Nadya Никаких «но», Кермит. Ты не досмотрел ГУЛАГ-ревю и даже не попрощался.
Kermit the Frog Нам ещё предстоит закончить наш мировой тур. И я знаю, где нам нужно выступить дальше. Всего на одну ночь... Сибирь, Россия!
Walter Прости нас, Кермит. Прости, что мы не заметили, что тебя нет. Прости, что не говорили достаточно часто, как много ты для всех нас значишь. Прости, что когда-то принимали тебя как должное. Но этого больше никогда не повторится. Потому что если Кермита отправят обратно в Гулаг...
[протягивая запястья]
Walter ...ты заберёшь и меня.
Fozzie Bear Ты мой лучший друг, Кермит. Куда ты, туда и я. Ты заберёшь и меня.
The Great Gonzo И меня. Кермит, мы убедили себя, что злая лягушка — это ты, потому что она дала нам то, что мы думали, что хотим.
Rowlf the Dog Когда на самом деле мы хотели...
Scooter Что нам действительно было нужно...
Miss Piggy Был ты, Кермит. Настоящий, настоящий ты.
Nadya Похоже, ты был прав, Кермит. Думаю, это твоя семья. А семьи должны быть вместе. Ты свободен. Навсегда.
Sam Eagle Поздравляю, странные птицы, вы спасли Корону и Драгоценности!
Jean Pierre Napoleon И вы поймали моего заклятого врага — лемура. Посмотрите на его маленький костюмчик. Это просто прелесть!
Dominic Badguy Я не прелесть.
Sam Eagle Он *прелесть*.
Constantine Ты прелесть! Это ты сшил этот костюмчик для котёнка?
Rowlf the Dog Злодей — Доминик Злодей!
Dominic Badguy [ищем ключ полковника Блада] Где он?
Constantine Он тут где-то должен быть. Продолжай крушить, Номер Два.
Dominic Badguy Как ты думаешь, что я делаю? Я крушу.
Constantine Где этот ключ?
Dominic Badguy [поднимает статуэтку] Последний. Пусть он будет здесь.
Constantine Он немного на тебя похож, Номер Два.
Dominic Badguy [разбивает её] Ключ полковника Блада.
Constantine Хм. Хорошо, что он подписал.
Kermit the Frog Всегда хорошо начать с зажигательной песни с танцами, а потом перейти к комедийному номеру.
Big Papa Но нам нравится Boyz II Men!
Prison King Это любимая песня Биг Папы. В ней для него много эмоций.
Danny Trejo Я не выучу никакую другую песню. Я — универсальный боец! Певец, танцор и убийца!
Fozzie Bear Хм. У Кермита целая коллекция бомб.
[смотрит на чертежи Ирландского национального банка]
Fozzie Bear Похоже, он замышляет какой-то комедийный налёт.
Walter Надеюсь, нет. Такие никогда не срабатывают.
Гонзо [о Доминике] Выглядит вроде приятным парнем.
Ролф Собака Да. Скромный и честный.
Kermit the Frog Кермит, Гонзо, Фоззи, Мисс Пигги, Роуф, Скутер: Мы снимаем сиквел.
Kermit the Frog Давайте попробуем.
Tony Bennett Со звездами Голливуда.
Lady Gaga И с новыми забавными камео.
Beefeater Vicar [в церкви случайно разбили витраж] Ему всего-то 800 лет.
Constantine Я номер один.
Dominic Badguy Он номер один.
Constantine Ты — номер два.
Dominic Badguy Я номер два.
Constantine Ну всё, хватит, парень/Вот так/Отойди/Это не твоё шоу/Я — первый.
Dominic Badguy [подражая] «Я первый.»
Constantine Я номер один.
Dominic Badguy Да-да, знаем.
Constantine Я...
Dominic Badguy Он...
Dominic Badguy Доминик Бэдгай, Константин: номер один!
Constantine [танцует чечётку на голове Доминика] Вот так надо.
Dominic Badguy Я номер два/Он номер один/Не могу поверить, что я работаю на амфибию/Я номер два/Он номер один.
Constantine Я номер один!
Dominic Badguy Знаешь, жизнь пошла под откос, когда начальник — лягушка/Вижу, дело времени, когда он уйдёт, а я буду впереди/Скоро мой шанс придёт/А пока — пляши, обезьянка, пляши.
Фоззи Медведь [бегство от Константина] Нужно вернуться! Предупредить остальных!
Уолтер Я пытался. Но мне не поверили. У нас слова против его, а он всех перехитрил.
Фоззи Медведь Обратиться в полицию?
Уолтер У нас нет никаких доказательств!
[вздыхая]
Уолтер Мне так плохо. Я же уговорил Кермита на этот тур с самого начала.
Фоззи Медведь Ох, если бы Кермит был здесь. Он бы точно знал, что делать.
Miss Piggy Как может быть два Кермита? Из всех способов испортить свадьбу — это самый креативный.
Мисс Пигги Кермит... Я тут песню пою!
Константин Мисс Пигги. У меня к тебе очень важный вопрос.
Мисс Пигги Да?
[он опускается на одно колено]
Мисс Пигги Что ты делаешь?
Constantine Товарищи, боюсь, у меня плохие новости. Уолтер и Фонзи ушли из Маппетов.
Lew Zealand [в группе раздаётся вздох] Стойте. Из Маппетов можно уйти?
Rowlf the Dog Погоди. Уолтер ушёл из Маппетов? Мы же только что сняли целый фильм, где он в Маппетах.
Floyd Pepper Да уж, мы этому уделили много времени.
Rizzo the Rat Ага! И даже в ущерб другим давним, любимым Маппетам. Пошли, Робин.
Robin [следуя за ним] Иду.
Constantine Ну, как говорится... шоу должно продолжаться, и желательно без задержек.
The Great Gonzo Погоди. Фоззи и Уолтер — часть нашей семьи. Мы не можем просто так их отпустить.
Constantine Как только ты украдёшь Королевские драгоценности и подставишь Маппетов, позвони в колокол башни пять раз — и мы встретимся на крыше.
Dominic Badguy А что ты будешь делать, когда поженишься? Свинья ведь всё узнает.
Constantine Как только она выполнит своё дело — бах! На завтрак будет бекон.
[Удалённая сцена; Кермит пробирается в Лондонский Тауэр с большим букетом. Доминик видит, как он проходит мимо]
Dominic Badguy [думая, что Кермит — Константин] Что ты тут делаешь? Ты должен готовиться, номер один.
[Он указывает на жучок, прикреплённый к лицу Кермита]
Dominic Badguy И к тому же, у тебя там торчит твоя штука.
Kermit Э-э, да. Э-э...
[Очищает горло и пытается говорить голосом Константина]
Kermit Да, конечно. Я знаю, что ты, ты, ты полный идиот. Почему ты думаешь, что я ношу эти цветы, чтобы скрыть своё лицо?
Dominic Badguy Ладно, успокойся.
Kermit [переходит на обычный голос] Спасибо.
[Начинает уходить, потом понимает, что Доминик мог его раскусить]
Kermit Зря!
[удалённая сцена; Шведский Повар дал показания, но его речь для агента Наполеона звучит как полный бред]
Жан-Пьер Наполеон Чтобы помочь в нашем расследовании, кто-нибудь может сделать полный перевод?
[Бикер переводит показания Повора]
[удалённая сцена]
Мисс Пигги Это кольцо... такое... такое чёрное. Честно говоря, немного зловещее.
Константин Это очень редкий чёрный бриллиант. Это кольцо бесценно, как и ты, моя дорогая.
Мисс Пигги О, Керми, ты мне никогда этого не говорил...
[Её осеняет мысль]
Мисс Пигги ... раньше?
[Константин толкает её вперёд на сцену. Она смотрит на него с подозрением]
Мисс Пигги Что на тебя нашло?
Константин Любовь, дорогая. Любовь.
[Мисс Пигги с тревогой смотрит на Константина, затем снова обращается к прессe]
