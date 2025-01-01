Walter Прости нас, Кермит. Прости, что мы не заметили, что тебя нет. Прости, что не говорили достаточно часто, как много ты для всех нас значишь. Прости, что когда-то принимали тебя как должное. Но этого больше никогда не повторится. Потому что если Кермита отправят обратно в Гулаг...

[протягивая запястья]

Walter ...ты заберёшь и меня.

Fozzie Bear Ты мой лучший друг, Кермит. Куда ты, туда и я. Ты заберёшь и меня.

The Great Gonzo И меня. Кермит, мы убедили себя, что злая лягушка — это ты, потому что она дала нам то, что мы думали, что хотим.

Rowlf the Dog Когда на самом деле мы хотели...

Scooter Что нам действительно было нужно...

Miss Piggy Был ты, Кермит. Настоящий, настоящий ты.