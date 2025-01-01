[первые реплики]
Walter
Вау, это было просто потрясающе!
Kermit
Уолтер, ты великолепно справился.
Walter
Спасибо, Кермит. Мы это сняли?
Miss Piggy
Сняли.
Kermit
Сняли, ага.
First AD
[говорит в мегафон]
Съемки окончены, народ, разбегайтесь. Всё — работа закончена.
Scooter
Отличная работа, ребята. Не забудьте заполнить свои I-9, увидимся на следующем проекте.
Scooter
[съемочная группа покидает площадку]
Так, а теперь что будем делать?
Fozzie Bear
Ну, мы снова вместе. У нас есть театр, и все наши фанаты вернулись.
Rowlf the Dog
На самом деле, это были статисты.
Fozzie Bear
Я видел, как некоторые притопывали ногой.
Scooter
Да, это были нанятые танцоры.
Fozzie Bear
Ох.
Miss Piggy
Или, может, раз мы все здесь, сейчас самое время связать себя узами брака, Керми.
Kermit
[заикается]
Ну... я... может быть, я мог-...
Walter
Эй, а почему камера ещё тут?
Statler
О нет, катастрофа! Это может значить только одно!
Waldorf
Чёрт возьми, ты прав.
Statler
Мм-хм.
Waldorf
Похоже, им заказали сиквел.
Statler
Статлер, Вальдорф: Хо-хо-хо-хо-хо-хо!