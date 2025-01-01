El Mariachi[закадровый голос]Всё, чего я хотел — стать мариачи, как мои предки. Но город, который, как я думал, принесёт удачу, принес только проклятие. Я потерял гитару, руку и её. С этой травмой я, возможно, больше никогда не сыграю на гитаре. Без неё у меня нет любви. Но с собакой и оружием я готов к будущему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
El Mariachi[автостоп]Утро было как обычно. Нет любви. Нет удачи. Нет попутки. Ничего не меняется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Domino[протягивает гитару и втыкает нож в воду для ванны]Играй! Играй что-нибудь нежное! Играй!
El Mariachi[играет несколько аккордов]
DominoПой!
El Mariachi[поёт]Меня поймали с опущенными штанами, и, возможно, будет кастрация. Было несколько уё###в, которые пытались разорвать меня на куски. А теперь я с этой принцессой, вооружённой ножом. Большие северные глаза и свирепое тело.
Domino[вынимает нож из воды]
El MariachiЭто лучшее, что я когда-либо играл. Ты меня вдохновил.