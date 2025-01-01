Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Музыкант Цитаты из фильма Музыкант

Цитаты из фильма Музыкант

[последние слова]
El Mariachi [закадровый голос] Всё, чего я хотел — стать мариачи, как мои предки. Но город, который, как я думал, принесёт удачу, принес только проклятие. Я потерял гитару, руку и её. С этой травмой я, возможно, больше никогда не сыграю на гитаре. Без неё у меня нет любви. Но с собакой и оружием я готов к будущему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
El Mariachi [автостоп] Утро было как обычно. Нет любви. Нет удачи. Нет попутки. Ничего не меняется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Domino [протягивает гитару и втыкает нож в воду для ванны] Играй! Играй что-нибудь нежное! Играй!
El Mariachi [играет несколько аккордов]
Domino Пой!
El Mariachi [поёт] Меня поймали с опущенными штанами, и, возможно, будет кастрация. Было несколько уё###в, которые пытались разорвать меня на куски. А теперь я с этой принцессой, вооружённой ножом. Большие северные глаза и свирепое тело.
Domino [вынимает нож из воды]
El Mariachi Это лучшее, что я когда-либо играл. Ты меня вдохновил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Mauricio Доброе утро, Азул. Знаешь, кто это?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повтор реплики]
Азул Одно пиво.
[бармен начинает наливать в бокал]
Азул В бутылке, дурак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Карлос Гальярдо
Carlos Gallardo
Консуэло Гомес
Consuelo Gomez
Питер Марквардт
Peter Marquardt
Рейноль Мартинес
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
4 лучших советских фильма, чтобы проводить лето: идеально для семейного просмотра
Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить
Хиты из Кореи в турецком исполнении: три осенних ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше