MatthewМама говорила, что ты была нормальной, а потом ты спятила.
JohnnyДа, а потом ты стала разговаривать сама с собой.
JasmineЧеловек может выдержать не так уж много травм, пока не выйдет на улицу и не начнёт орать.
AugieНекоторые люди не так легко забывают прошлое.
JasmineС кем тут надо переспать, чтобы заказать Столи с лимонной цедрой?
JasmineПожалуйста, не ссорьтесь здесь. Не уверена, что выдержу. По какой-то причине мой Ксанакс не действует.
[последние слова]
Jasmine[говорит сама с собой]Это чревато опасностями. Они сплетничают, понимаешь, болтают. Я видела Дэнни. Да, я тебе говорила? Он женится. Уикенд в Палм-Бич — значит, я смогу надеть... что бы мне надеть? Могу надеть платье Диор, что купила в Париже. Да, моё чёрное платье. Хэл всегда умел удивлять меня украшениями. Щедрыми вещами. Думаю, он покупал их на аукционах. Так очевидно, что ты делаешь. Думаешь, я не знаю. Французская няня.
[звучит "Blue Moon"]
JasmineЭто звучало на Вайньярде. "Blue Moon". Я раньше знала слова. Знала слова. А теперь всё перепуталось.
JasmineВот так, ребята, меня поймали на улице, когда я разговаривала сама с собой, и дали мне что-то под названием «лекарство Эдисона». Почему Эдисона? Потому что они используют электричество, чтобы привести мысли в порядок. Видите ли, всё развалилось так быстро. Знаете, у меня начались тревожные приступы, клаустрофобия и острый страх смерти. Видите ли, у меня были кошмары и нервный срыв. Наверное, вы слышали про Прозак и литий. Ну, все эти препараты только усугубили моё состояние! Конечно, я, наверное, подозревала, что не всё, что делал Хол, было на сто процентов честно. Черт возьми, надо быть идиотом, чтобы не понять, что его феноменальный успех слишком хорош, чтобы быть правдой. Но жулик есть жулик! И когда у него были другие женщины, я просто - потеряла контроль. Понимаете, одно повлекло за собой другое, и... Но это всё в прошлом, ребята. Я встретила кого-то. Я — новый человек.
JasmineЧаевые побольше, ребята. Чаевые побольше, потому что вам дают хороший сервис и на чаевые рассчитывают. Знаете, когда-нибудь, когда вы разбогатеете, не забывайте быть щедрыми.
GingerКак думаешь, Эл — это хоть какой-то прогресс по сравнению с Чили?
DannyЯ не хочу тебя видеть, Жасмин. Я хочу прошлое оставить в прошлом. Я стал другим человеком благодаря жене, я чист. Просто, пожалуйста, не порти всё. Просто уйди из моей жизни, чтобы я мог двигаться дальше.
JasmineЯ не могу оставаться одна, Джинджер. Когда я одна, у меня в голове появляются очень плохие мысли.
JasmineЯ сама во всём виновата. Мне самой себя винить. Я сделала это с собой снова, как всегда. Как всегда! Ты, ты глупая маленькая французская шлюшка.
HalЭто нечто иное. Это серьёзно. Лизетт и я влюблены.
JasmineНу, родители назвали меня в честь любимого цветка моей мамы. Ночной жасмин. Просыпается после наступления темноты.
JasmineСекс у нас всегда был отличный. Ну, он был на девять лет меня старше. Чёрт возьми, он уже сделал и потерял состояние. Но потом снова его заработал — больше, намного больше. Боже, он был динамичным. Он научил меня всему, что я знаю о настоящей любви, хотя не хочу вдаваться в подробности.
Муж женщины[имеется в виду Жасмин]Кто эта женщина, с которой ты говорил?
Женщина в самолётеЯ сидел рядом с ней в самолёте. Она разговаривала сама с собой. Мне показалось, что она что-то сказала мне. Я спросил: «Что?» Но она не могла перестать болтать о своей жизни.
JasmineЭто моё. Виттон. Мой план — начать здесь новую жизнь. Оставить всё, что было, позади и начать с чистого листа. Поехать на запад. Разве не Гораций Грили это сказал? «Поехали на запад.»
Поверьте мне на слово. Мне прописали шесть разных лекарств. Коктейли — так они это называют. Единственный коктейль, который действительно помогает, — это Столичный мартин.
GingerТебе не стоит столько пить, Огги. Никому не нужны эти глупые польские шуточки, понял?
JasmineДа ничего. Его отсталыЙ парень хотел свидание, но был слишком стеснительный, чтобы пригласить.
JasmineЯ не могу просто заниматься какой-то бессмысленной работой. Меня заставили пойти работать продавщицей обуви на Мэдисон-авеню. Это так унизительно. Друзья, с которыми мы ужинали у нас дома, заходили, а я им обслуживала. Ты вообще представляешь, что это значит? Вот одна минута — ты принимаешь у себя женщин, а в следующую — меряешь им размер обуви и подбираешь модели.
Dr. FlickerТо, как ты одеваешься, иногда меня очень... ммм... заводит.
JasmineПравда? Я даже не думаю, что одеваюсь хоть немного вызывающе.
Dr. FlickerТебя - тебя не расстраивает, если я скажу, что, эм, ты мне нравишься?
GingerТы такая милая, знаешь? У меня раньше никогда не было такого милого парня.
GingerТы не думаешь, что он понял, что ты врёшь, и свалил?
JasmineПослушай, перестань говорить, что я вру! Чёрт. Ладно, может, я чуть приукрасила кое-какие факты, опустила пару неприятных деталей, но в целом — мои чувства, мои мысли, мой юмор — разве это не я? Чёрт возьми! Знаешь, люди же меняются, да? Ты даёшь мне на это право?