Вот так, ребята, меня поймали на улице, когда я разговаривала сама с собой, и дали мне что-то под названием «лекарство Эдисона». Почему Эдисона? Потому что они используют электричество, чтобы привести мысли в порядок. Видите ли, всё развалилось так быстро. Знаете, у меня начались тревожные приступы, клаустрофобия и острый страх смерти. Видите ли, у меня были кошмары и нервный срыв. Наверное, вы слышали про Прозак и литий. Ну, все эти препараты только усугубили моё состояние! Конечно, я, наверное, подозревала, что не всё, что делал Хол, было на сто процентов честно. Черт возьми, надо быть идиотом, чтобы не понять, что его феноменальный успех слишком хорош, чтобы быть правдой. Но жулик есть жулик! И когда у него были другие женщины, я просто - потеряла контроль. Понимаете, одно повлекло за собой другое, и... Но это всё в прошлом, ребята. Я встретила кого-то. Я — новый человек.