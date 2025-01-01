Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Жасмин Цитаты из фильма Жасмин

Цитаты из фильма Жасмин

Matthew Мама говорила, что ты была нормальной, а потом ты спятила.
Johnny Да, а потом ты стала разговаривать сама с собой.
Jasmine Человек может выдержать не так уж много травм, пока не выйдет на улицу и не начнёт орать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Augie Некоторые люди не так легко забывают прошлое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine С кем тут надо переспать, чтобы заказать Столи с лимонной цедрой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Пожалуйста, не ссорьтесь здесь. Не уверена, что выдержу. По какой-то причине мой Ксанакс не действует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Jasmine [говорит сама с собой] Это чревато опасностями. Они сплетничают, понимаешь, болтают. Я видела Дэнни. Да, я тебе говорила? Он женится. Уикенд в Палм-Бич — значит, я смогу надеть... что бы мне надеть? Могу надеть платье Диор, что купила в Париже. Да, моё чёрное платье. Хэл всегда умел удивлять меня украшениями. Щедрыми вещами. Думаю, он покупал их на аукционах. Так очевидно, что ты делаешь. Думаешь, я не знаю. Французская няня.
[звучит "Blue Moon"]
Jasmine Это звучало на Вайньярде. "Blue Moon". Я раньше знала слова. Знала слова. А теперь всё перепуталось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Вот так, ребята, меня поймали на улице, когда я разговаривала сама с собой, и дали мне что-то под названием «лекарство Эдисона». Почему Эдисона? Потому что они используют электричество, чтобы привести мысли в порядок. Видите ли, всё развалилось так быстро. Знаете, у меня начались тревожные приступы, клаустрофобия и острый страх смерти. Видите ли, у меня были кошмары и нервный срыв. Наверное, вы слышали про Прозак и литий. Ну, все эти препараты только усугубили моё состояние! Конечно, я, наверное, подозревала, что не всё, что делал Хол, было на сто процентов честно. Черт возьми, надо быть идиотом, чтобы не понять, что его феноменальный успех слишком хорош, чтобы быть правдой. Но жулик есть жулик! И когда у него были другие женщины, я просто - потеряла контроль. Понимаете, одно повлекло за собой другое, и... Но это всё в прошлом, ребята. Я встретила кого-то. Я — новый человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Чаевые побольше, ребята. Чаевые побольше, потому что вам дают хороший сервис и на чаевые рассчитывают. Знаете, когда-нибудь, когда вы разбогатеете, не забывайте быть щедрыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Как думаешь, Эл — это хоть какой-то прогресс по сравнению с Чили?
Jasmine Любой будет лучше Чили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Flicker Ты когда-нибудь кайфовала от закиси азота?
Jasmine Нет!
Dr. Flicker Это снимает все твои тормоза.
Jasmine У меня, собственно, тормозов-то и нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chili [разрывается от плача] Я не могу уснуть. Я... Я на нервах.
Ginger Да что ж за чёрт возьми.
Chili Я не могу выбросить тебя из головы.
Ginger Прекрати. Ты перестанешь плакать? Тут люди есть.
Chili Я не знаю, что делать без тебя! Не знаю!
Ginger's Boss Перестань, перестань! Пожалуйста. Сэр, хотите пройти в мой кабинет?
Chili Нет! Но всё равно спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Он был красивым парнем с деньгами. Он умеет красиво говорить и баловал её. Что она могла сказать? Нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Ты можешь найти получше, чем Чили и его пьяные неудачники.
Ginger Если бы я могла найти получше, я бы так и сделала. Пока что никто не ломится ко мне в дверь. Знаешь, он сексуальный и он не воры##.
Ginger Ладно, ладно. Ты всегда должна делать эти глупые саркастические колкости?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine's Friend Sharon Если в Сан-Франциско не влюбиться, то не влюбиться нигде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Хотя я и разочаровался в нём, я ненавидел тебя сильнее.
Jasmine [в отчаянии] В тот м-момент, когда я сделал то, что сделал, я пожалел об этом.
Danny Я не хочу это обсуждать. Это в прошлом. Всё кончено. Ты не можешь отменить тот звонок.
Jasmine Ты мне нужна, Дэнни.
Danny Я не хочу тебя видеть, Жасмин. Я хочу прошлое оставить в прошлом. Я стал другим человеком благодаря жене, я чист. Просто, пожалуйста, не порти всё. Просто уйди из моей жизни, чтобы я мог двигаться дальше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Я не могу оставаться одна, Джинджер. Когда я одна, у меня в голове появляются очень плохие мысли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Я сама во всём виновата. Мне самой себя винить. Я сделала это с собой снова, как всегда. Как всегда! Ты, ты глупая маленькая французская шлюшка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hal Это нечто иное. Это серьёзно. Лизетт и я влюблены.
Jasmine Что? Ты с ума сошёл?
Hal Прости, но ты должна услышать, что я тебе говорю. Лизетт и я влюблены.
Jasmine Что это значит — что вообще значит эта глупость?
Hal Это значит, что мы строим общие планы на будущее.
Jasmine Прости! Мне трудно понять...
Hal Я знаю, что это шок, но я должен быть с тобой честен.
Jasmine О! Захотел быть честным? Это самая большая шутка из всех.
Hal Раньше у меня были легкие флирты. Но они ничего не значили, пока не случилось это. Это другое!
Jasmine Ты с ума сошёл? Она подросток, ради всего святого! Она — ау-пэр! Ты что, сумасшедший?
Hal Чёрт побери, мне тяжело это тебе говорить!
Jasmine Тебе тяжело? А мне? Это так унизительно! Хватит, что все знают о твоей неверности, так ты ещё и выбрасываешь меня ради какой-то тупо выглядящей маленькой француженки...
Hal Я буду о тебе очень хорошо заботиться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Жасмин Такого, как Хэл, не было никого. Он встретил меня на вечеринке и снес с ног. Шла песня «Голубая Луна». Ты знаешь «Голубую Луну»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine В Мехико всегда ищешь работу, парня или квартиру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Я думала, у тебя совсем ничего не осталось.
Jasmine У меня хуже, детка. Я влезла в серьёзные долги.
Ginger А как же ты летела первым классом?
Jasmine Не знаю, Джинджер. Просто так получилось.
Ginger Я просто хотела сказать, что если у тебя нет денег, как ты в первом классе...
Jasmine Ты же знаешь меня. Я привыкла тратить без разбору.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Кому какое дело? Это место тоже хорошее. Они свежие. Они свежие. Вот в чём дело с моллюсками. Знаешь, если попадётся плохой моллюск, пожалеешь, что вообще родился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Как насчёт двадцать четвёртого?
Dental Patient Подходит.
Jasmine Назначим на девять?
Dental Patient О, подожди, нет. В этот день у меня подготовка к колоноскопии. Это всегда *очень* особенный день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Признаюсь, моё сердце немного быстрее бьётся.
Dwight Ох, у тебя руки дрожат.
Jasmine Я хотела, чтобы ты меня захотел, и теперь ты этого хочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Ты меня не потеряла, детка. Я чуть тебя не потерял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Ты выбираешь неудачников, понятно? Потому что считаешь, что заслуживаешь именно этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Ради этого ты всё бросила? Чтобы торговать подержанными музыкальными инструментами?
Danny Я просил Оги не говорить тебе, где я.
Jasmine Почему? Что случилось? Почему ты так исчезла и больше не выходила на связь? Я не мог тебя найти, когда ты была нужна.
Danny Я знаю всю правду, я выяснил. Так что не делай вид, что удивлена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chili Даже не думай брать этот последний кусок пиццы.
Ginger Что? Почему?
Chili Это мой кусок пиццы. Не трогай его.
Ginger О? Да разве?
Chili Последний кусок — за мужиком. К тому же, у тебя уже слишком много на бёдрах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Помни про йогу. Глубокий вдох. Дыши глубоко. Ладно, глубокий вдох.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dwight Жасмин Френч — очень экзотичное имя.
Jasmine Ну, родители назвали меня в честь любимого цветка моей мамы. Ночной жасмин. Просыпается после наступления темноты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Секс у нас всегда был отличный. Ну, он был на девять лет меня старше. Чёрт возьми, он уже сделал и потерял состояние. Но потом снова его заработал — больше, намного больше. Боже, он был динамичным. Он научил меня всему, что я знаю о настоящей любви, хотя не хочу вдаваться в подробности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Муж женщины [имеется в виду Жасмин] Кто эта женщина, с которой ты говорил?
Женщина в самолёте Я сидел рядом с ней в самолёте. Она разговаривала сама с собой. Мне показалось, что она что-то сказала мне. Я спросил: «Что?» Но она не могла перестать болтать о своей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Это моё. Виттон. Мой план — начать здесь новую жизнь. Оставить всё, что было, позади и начать с чистого листа. Поехать на запад. Разве не Гораций Грили это сказал? «Поехали на запад.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поверьте мне на слово. Мне прописали шесть разных лекарств. Коктейли — так они это называют. Единственный коктейль, который действительно помогает, — это Столичный мартин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Тебе не стоит столько пить, Огги. Никому не нужны эти глупые польские шуточки, понял?
Augie О, я - я выпил?
Ginger Да.
Augie Да? Позволь сказать, ты всю ночь был под шафе, понял? Расскажи лучше про *моё* пьянство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Моя сестра — медсестра.
Chili Медсёстры — это классные партнёрши. Да, потому что они отлично разбираются в устройстве человеческого тела.
Eddie Осторожнее с тем, в чём обвиняешь мою сестру.
Chili Я просто говорю, что знаю немало хороших медсестёр.
Ginger Чили, может, сменишь тему? Ты думаешь, что очаровательный, а на самом деле — нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hal Неплохой вкус для филистимлянина-бизнесмена, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Augie Ты думаешь, Хэл с ней трахАется?
Ginger Когда Жасмин не хочет чего-то знать, она обычно просто закрывает на это глаза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Ты всегда так в пустоту пялишься? У меня был друг, который постоянно так делал, но с ним что-то было не так. Он был эпилептиком.
Jasmine Я не эпилептик. Если увидишь официантку, закажи мне еще один мартини Столи с лимонной цедрой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Flicker Я просто говорила, что многое можно понять о человеке, если заглянуть ему в рот. Он добросовестен? Дисциплинирован? Тщеславен? Или безалаберен? Нужно знать, на что смотреть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Чего хотел Чили?
Jasmine Да ничего. Его отсталыЙ парень хотел свидание, но был слишком стеснительный, чтобы пригласить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Я не могу просто заниматься какой-то бессмысленной работой. Меня заставили пойти работать продавщицей обуви на Мэдисон-авеню. Это так унизительно. Друзья, с которыми мы ужинали у нас дома, заходили, а я им обслуживала. Ты вообще представляешь, что это значит? Вот одна минута — ты принимаешь у себя женщин, а в следующую — меряешь им размер обуви и подбираешь модели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Flicker То, как ты одеваешься, иногда меня очень... ммм... заводит.
Jasmine Правда? Я даже не думаю, что одеваюсь хоть немного вызывающе.
Dr. Flicker Тебя - тебя не расстраивает, если я скажу, что, эм, ты мне нравишься?
Jasmine Доктор Фликер, к чему вся эта болтовня?
Dr. Flicker Знаешь, я не из тех, кто любит ходить вокруг да около.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Раньше я никогда не ложилась с кем-то в первую ночь, понимаешь? Но когда мы танцевали, я вся распалилась, так что, ну, понимаешь.
Al Ты была очень сексуальна. Я сразу понял, что с тобой в постели будет хорошо. Уверен был.
Ginger Правда?
Al Я сказал себе, знаешь...
Ginger Я думала, нас точно поймают.
Al Мне было всё равно. Я просто не мог ждать. Ни за что я не мог — мне нужно было тебя прямо там и тогда.
Ginger Знаешь, что меня окончательно убедило?
Al Что?
Ginger Потому что ты был такой гладкий.
Al Правда?
Ginger Да. О, да. Но я не хочу, чтобы ты думал, что я такая легкая, потому что это не так.
Al Нет, нет, нет. Знаешь, что я думаю? Думаю, ты человек, который любит веселиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Я боюсь, Хэл. Пола сказала, что причина, по которой Говард уходит из Глобал Инновейшнз, в том, что ему не по душе, понимаешь, некоторые бизнес-практики с юридической точки зрения.
Hal О, Боже, Говард Траск — такой п#здец. Как думаешь, зачем у меня есть юристы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Боже, с ними просто не справиться. Завтра я точно беру выходной. А я всё забросила — йогу, пилатес. Знаешь, мне нужно устроить тот обед, помнишь, сбор средств для охраны Центрального парка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Чтобы заработать деньги, нужны деньги. Я права?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Мне только что звонила моя сестра, Джинджер. О боже, она приедет в Нью-Йорк на неделю вместе с мужем, Оджи. Он тот ещё кадр. Я просто... не знаю, наверное, придётся их принять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Мне лучше возвращаться. Мой обеденный перерыв почти кончился.
Al Но у нас же есть время.
Ginger На что?
Al Пойдём на заднее сиденье.
Ginger Опять?
Al Да, давай.
Ginger Боже, кто ты такой? Ты что, из этих зависимых от секса?
Al Я — для тебя. Давай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Ты такая милая, знаешь? У меня раньше никогда не было такого милого парня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ginger Ты не думаешь, что он понял, что ты врёшь, и свалил?
Jasmine Послушай, перестань говорить, что я вру! Чёрт. Ладно, может, я чуть приукрасила кое-какие факты, опустила пару неприятных деталей, но в целом — мои чувства, мои мысли, мой юмор — разве это не я? Чёрт возьми! Знаешь, люди же меняются, да? Ты даёшь мне на это право?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Иногда у меня бывают головные боли.
Dwight Ты всегда от головной боли принимаешь Ксанакс?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasmine Боже, неужели ты не можешь оставить это в прошлом и идти дальше? Я уже пошла дальше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Почему Фродо представился именно мистером Андерхиллом: Питер Джексон спрятал отсылку для фанатов
Детей в школу, а сами включайте 7 крутых сериалов, которые заменят «Отчаянных домохозяек» этой осенью
«Сталлоне на уровне с Паламарчуком!: cвежие кадры со съемок «Невского-8» вызвали ажиотаж в Сети
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше