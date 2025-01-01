Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пятая власть Цитаты из фильма Пятая власть

Цитаты из фильма Пятая власть

Julian Assange Если хочешь правду, никто тебе её прямо не скажет, скажут свою версию. Так что если хочешь правду — ищи её сам. Именно в этом и есть сила — в твоём желании заглянуть за пределы этой истории, любой истории. И пока ты ищешь, ты для них опасен. Вот чего они боятся: тебя. Всё крутится вокруг тебя. Ну и немного вокруг меня тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange В этом мире далеко не уедешь, полагаясь на людей. Люди верны ровно до тех пор, пока им это выгодно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange Человек меньше всего похож на себя, когда говорит сам с собой. Но дай ему маску — и он скажет тебе правду. Два человека и секрет — начало всех заговоров. Чем больше людей, тем больше секретов. Но если мы найдём одного честного человека, одного осведомителя, готового раскрыть эти тайны, этот человек сможет свергнуть самые могущественные и репрессивные режимы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daniel Berg Мужество заразительно. Правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange У меня есть сын в Мельбурне. Ему на следующей неделе стукнет девятнадцать, я не видел его целый год. Чтобы изменить мир, нужно две вещи, и ты удивишься, сколько людей имеют хорошие идеи. Но обязательство, настоящее обязательство — вот что трудно. Это требует жертв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange Миру нужно знать правду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange Как сказал Оскар Уайльд: «Человек меньше всего похож на себя, когда говорит сам с собой. Дай человеку маску — и он скажет тебе правду.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Shaw Как думаешь, президент Туркменистана больше расстроится из-за того, что я назвала его опытным лжецом или из-за того, что я назвала его тщеславным?
James Boswell Не думаю, что его волнуют мнения какого-то среднего иностранного атташе.
Sarah Shaw Вот почему я подписала это именем Хиллари.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Shaw Если не хочешь видеть уродливые кадры, держись подальше от уродливых войн.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange Я слышал, как люди говорят, что у меня проявления аутистического спектра. Наверное, поэтому я так сильно опираюсь на окружающих.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daniel Berg Нам придётся отложить публикацию, мы никак не успеем выпустить за четыре дня.
Julian Assange Четырнадцать страниц в Guardian. Двенадцать в New York Times. Это больше, чем все предыдущие утечки вместе взятые. Мы выигрываем информационную войну, которая выходит за рамки любых наших разногласий с мейнстримом, и ты хочешь всё это бросить только потому, что боишься, что какой-то осведомитель из правительства США может пострадать?
Daniel Berg Это же люди, Джулиан. На кону человеческие жизни!
Julian Assange А как насчёт жизней солдат и гражданских, участвующих в этих конфликтах? Смертельные отряды, неучтённые жертвы среди мирных, бесчисленные случаи «дружественного огня» — это информация, которую МИР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ! Так что в следующий раз, когда будешь читать мне лекции об этой организации, постарайся вспомнить, зачем я её создал и почему нанял тебя помочь мне.
Daniel Berg Забавно. Я не припомню, чтобы ты меня нанимал. Контракта или зарплаты я тоже не видел. Но, наверное, стоило догадаться, когда встретил Джея Лима. Организации нет. Есть только ты и твоё эго. И твои лжи, чтобы получить всё, что, б##ь, хочешь!
Julian Assange Знаешь, удивительно, сколько можно провести времени с человеком и так и не понять, кто он на самом деле.
[пауза]
Julian Assange Ты отстранён. С этого момента.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daniel Berg Думаю, у каждого есть свои тайны, раны, моменты в жизни, которые формируют его. Одни мы можем пережить, другие — нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daniel Berg Только кто-то, так одержимый своими тайнами, мог придумать способ раскрыть чужие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Birgitta Jónsdóttir [смотрит, как танцует Джулиан] Он как осьминог, он везде сразу!
Daniel Berg Да!
Julian Assange Давай, Дэниэл, тебе нужно пространство, чтобы ЭГО развернулось!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange Революция — это борьба между прошлым и будущим. И будущее только начинается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Davies Тиранов этого мира должен настигнуть страх. Теперь мы знаем, что обладаем силой требовать информацию, которая однажды скоро сметёт их всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange Свободные люди должны иметь знания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange Не важно, насколько ты мал, если у тебя есть вера и план действий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daniel Berg Монтаж отражает предвзятость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Shaw Если не хочешь уродливых кадров — не лезь в уродливые войны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Assange [Печатает] В кризисные времена нужно верить в руководство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Davies Отступив от морали, дело в том, как тебя воспринимают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?
Пытались дважды, но все без толку: как в итоге убили Декстера в сериале
Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить
«Страдают больше окружающие»: болезнь Уиллиса превратила жизнь его близких в настоящий ад — актер ведет себя, как капризный ребенок
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше