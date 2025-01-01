Daniel Berg Нам придётся отложить публикацию, мы никак не успеем выпустить за четыре дня.

Julian Assange Четырнадцать страниц в Guardian. Двенадцать в New York Times. Это больше, чем все предыдущие утечки вместе взятые. Мы выигрываем информационную войну, которая выходит за рамки любых наших разногласий с мейнстримом, и ты хочешь всё это бросить только потому, что боишься, что какой-то осведомитель из правительства США может пострадать?

Daniel Berg Это же люди, Джулиан. На кону человеческие жизни!

Julian Assange А как насчёт жизней солдат и гражданских, участвующих в этих конфликтах? Смертельные отряды, неучтённые жертвы среди мирных, бесчисленные случаи «дружественного огня» — это информация, которую МИР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ! Так что в следующий раз, когда будешь читать мне лекции об этой организации, постарайся вспомнить, зачем я её создал и почему нанял тебя помочь мне.

Daniel Berg Забавно. Я не припомню, чтобы ты меня нанимал. Контракта или зарплаты я тоже не видел. Но, наверное, стоило догадаться, когда встретил Джея Лима. Организации нет. Есть только ты и твоё эго. И твои лжи, чтобы получить всё, что, б##ь, хочешь!

Julian Assange Знаешь, удивительно, сколько можно провести времени с человеком и так и не понять, кто он на самом деле.

[пауза]