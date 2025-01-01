Julian AssangeЕсли хочешь правду, никто тебе её прямо не скажет, скажут свою версию. Так что если хочешь правду — ищи её сам. Именно в этом и есть сила — в твоём желании заглянуть за пределы этой истории, любой истории. И пока ты ищешь, ты для них опасен. Вот чего они боятся: тебя. Всё крутится вокруг тебя. Ну и немного вокруг меня тоже.
Julian AssangeВ этом мире далеко не уедешь, полагаясь на людей. Люди верны ровно до тех пор, пока им это выгодно.
Julian AssangeЧеловек меньше всего похож на себя, когда говорит сам с собой. Но дай ему маску — и он скажет тебе правду. Два человека и секрет — начало всех заговоров. Чем больше людей, тем больше секретов. Но если мы найдём одного честного человека, одного осведомителя, готового раскрыть эти тайны, этот человек сможет свергнуть самые могущественные и репрессивные режимы.
Julian AssangeУ меня есть сын в Мельбурне. Ему на следующей неделе стукнет девятнадцать, я не видел его целый год. Чтобы изменить мир, нужно две вещи, и ты удивишься, сколько людей имеют хорошие идеи. Но обязательство, настоящее обязательство — вот что трудно. Это требует жертв.
Julian AssangeКак сказал Оскар Уайльд: «Человек меньше всего похож на себя, когда говорит сам с собой. Дай человеку маску — и он скажет тебе правду.»
Sarah ShawКак думаешь, президент Туркменистана больше расстроится из-за того, что я назвала его опытным лжецом или из-за того, что я назвала его тщеславным?
James BoswellНе думаю, что его волнуют мнения какого-то среднего иностранного атташе.
Sarah ShawВот почему я подписала это именем Хиллари.
Sarah ShawЕсли не хочешь видеть уродливые кадры, держись подальше от уродливых войн.
Julian AssangeЯ слышал, как люди говорят, что у меня проявления аутистического спектра. Наверное, поэтому я так сильно опираюсь на окружающих.
Daniel BergНам придётся отложить публикацию, мы никак не успеем выпустить за четыре дня.
Julian AssangeЧетырнадцать страниц в Guardian. Двенадцать в New York Times. Это больше, чем все предыдущие утечки вместе взятые. Мы выигрываем информационную войну, которая выходит за рамки любых наших разногласий с мейнстримом, и ты хочешь всё это бросить только потому, что боишься, что какой-то осведомитель из правительства США может пострадать?
Daniel BergЭто же люди, Джулиан. На кону человеческие жизни!
Julian AssangeА как насчёт жизней солдат и гражданских, участвующих в этих конфликтах? Смертельные отряды, неучтённые жертвы среди мирных, бесчисленные случаи «дружественного огня» — это информация, которую МИР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ! Так что в следующий раз, когда будешь читать мне лекции об этой организации, постарайся вспомнить, зачем я её создал и почему нанял тебя помочь мне.
Daniel BergЗабавно. Я не припомню, чтобы ты меня нанимал. Контракта или зарплаты я тоже не видел. Но, наверное, стоило догадаться, когда встретил Джея Лима. Организации нет. Есть только ты и твоё эго. И твои лжи, чтобы получить всё, что, б##ь, хочешь!
Julian AssangeЗнаешь, удивительно, сколько можно провести времени с человеком и так и не понять, кто он на самом деле.