Фильмы
Побег из завтра
Цитаты из фильма Побег из завтра
Цитаты из фильма Побег из завтра
Jim
[подходя к Космическому кораблю Земля в EPCOT]
Вау... это гигантское яичко.
Elliot
[о молодых девушках]
Пап, они красивые, да?
Jim
Ну, знаешь, красота — понятие относительное. Ты считаешь их красивыми?
Elliot
Думаю, да.
Jim
Вот видишь, это и есть *твое* определение.
Elliot
Мама красивая?
Jim
Твоя мама... Да, она прекрасна.
Elliot
Я тоже так думаю.
Jim
Да. То есть, не в классическом смысле, а скорее как Эмили Дикинсон, такая книжная, как Тина Фэй.
[последние реплики]
Valet
Регистрация?
Jim
Вот именно.
Scientist
Ты понимаешь, насколько всё важно? Нам пришлось закрыть «Базза Лайтера»!
Jim
Боюсь, если я поеду с тобой, случится что-то плохое.
Sophie
Но если не поедешь, случится всё равно.
[первые реплики]
Jim
[по телефону] Что? Я не понимаю.
Man
Слушай меня. Не давай волю своему воображению. Это переходный период.
Jim
Так значит, вы увольняете меня без всякой причины?
Man
Ну, тут есть кое-что ещё.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рой Абрамсон
Roy Abramsohn
Даниэль Сафади
Danielle Safady
