Elliot [о молодых девушках] Пап, они красивые, да?

Jim Ну, знаешь, красота — понятие относительное. Ты считаешь их красивыми?

Elliot Думаю, да.

Jim Вот видишь, это и есть *твое* определение.

Elliot Мама красивая?

Jim Твоя мама... Да, она прекрасна.

Elliot Я тоже так думаю.