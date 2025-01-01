Меню
Полной грудью
Цитаты из фильма Полной грудью
Цитаты из фильма Полной грудью
Keith
По крайней мере, я преподаю то, в чём разбираюсь, а не математику или что-то в этом роде.
Sophie
Нужно просто убедиться, что ты сам выбираешь. Я просто не хочу жить так, чтобы выбор за меня делали другие.
Sophie
Мой дядя говорил: не позволяй страху стать твоей профессией.
Sophie
Ты себя не угробила?
Keith
Ты не кажешься такой молодой, какой есть на самом деле.
Sophie
Однажды ты будешь свободна.
Sophie
Так сложно на самом деле делать то, что хочешь.
Sophie
Что тебя делает счастливой?
Keith
В данный момент меня по-настоящему радует только одна вещь.
Sophie
Я?
Keith
Правда.
Keith
Может, границы существуют не просто так... чтобы была структура.
Sophie
Ты как учительница звучишь.
Sophie
Я... я... мне кажется, я тут столько проблем создаю.
Keith
Нет, это не так.
Keith
Почему ты *не хочешь* играть?
Sophie
Не знаю. Я хочу сама решить, играть или нет. Не хочу... делать это только потому, что могу.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Гай Пирс
Guy Pearce
Фелисити Джонс
Felicity Jones
