Киноафиша Фильмы Полной грудью Цитаты из фильма Полной грудью

Цитаты из фильма Полной грудью

Keith По крайней мере, я преподаю то, в чём разбираюсь, а не математику или что-то в этом роде.
Sophie Нужно просто убедиться, что ты сам выбираешь. Я просто не хочу жить так, чтобы выбор за меня делали другие.
Sophie Мой дядя говорил: не позволяй страху стать твоей профессией.
Sophie Ты себя не угробила?
Keith Ты не кажешься такой молодой, какой есть на самом деле.
Sophie Однажды ты будешь свободна.
Sophie Так сложно на самом деле делать то, что хочешь.
Sophie Что тебя делает счастливой?
Keith В данный момент меня по-настоящему радует только одна вещь.
Sophie Я?
Keith Правда.
Keith Может, границы существуют не просто так... чтобы была структура.
Sophie Ты как учительница звучишь.
Sophie Я... я... мне кажется, я тут столько проблем создаю.
Keith Нет, это не так.
Keith Почему ты *не хочешь* играть?
Sophie Не знаю. Я хочу сама решить, играть или нет. Не хочу... делать это только потому, что могу.
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
