Oscar Grant Сколько вы уже женаты?

Peter Восемь лет. Задумывался об этом?

[Оскар кивает]

Peter Что тебя останавливает?

Oscar Grant Нет денег.

Peter Отстойная причина. У нас тоже ничего не было, когда поженились.

Oscar Grant Ну да.

Peter Я тогда вообще не работал, а она учительница — почти одно и то же, если говорить о деньгах.

Oscar Grant Как же ты кольцо достал?

Peter Э... украл.

[Оскар удивлён]

Peter Говорил же, денег не было. Раньше я был профи с кредитками. Но я тебе не советую так делать.

Oscar Grant Нет, брат, я-я пас на это.

Peter Серьёзно. Потом бизнес запустил и купил ей кольцо, которое она сейчас носит.

Oscar Grant Чем занимаешься?

Peter Веб-дизайном.

[протягивает визитку]