WandaЯ сказал ему сесть на поезд. Я сказал ему сесть на BART. Я не знал, что им причинят боль моему малышу. Мне следовало просто позволить ему ехать самому. Мне следовало позволить ему ехать, но я хотела его защитить. Позвольте мне его обнять. Пожалуйста, дайте мне его обнять. Пожалуйста. Пожалуйста! Он не любил оставаться один.
CephusДа, фанат Рейдерз, болеющий за Стилерз. Чёрная форма, чёрные игроки, чёрный тренер. У тренера даже чёрная жена. Я за Стилерз.
DarylТы с ума сошёл!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
WandaНебесный Отец, мы преклоняемся перед Тобой и просим об исцелении Твоего ребенка. Просим Тебя, дорогой Господь, действуй через этих врачей. Вдохни силу в их руки, Господи, пока они работают над ним. Мы просим Тебя сейчас исцелить его. О, исцели его, дорогой Господь, чтобы мы могли обнять его и снова увидеть его улыбку. Во Имя Твое молимся. Аминь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
WandaПомнишь тот микроволновый попкорн, что ты купил недавно?
WandaДумаю, она, может, смотрела Food Network или что-то такое. Я говорю: «Дорогая, что такое тёмное масло?» А она ответила: «Когда папа водил меня смотреть «ВАЛЛ-И», он просил лёгкое масло. А теперь я хочу попробовать тёмное.»