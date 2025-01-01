Меню
Oscar Grant Ты меня подстрелил. У меня есть дочь...
Wanda Я сказал ему сесть на поезд. Я сказал ему сесть на BART. Я не знал, что им причинят боль моему малышу. Мне следовало просто позволить ему ехать самому. Мне следовало позволить ему ехать, но я хотела его защитить. Позвольте мне его обнять. Пожалуйста, дайте мне его обнять. Пожалуйста. Пожалуйста! Он не любил оставаться один.
Tatiana Нееет! Не уходи. Мне страшно.
Oscar Grant Чего боишься?
Tatiana Слышу выстрелы на улице.
Oscar Grant Знаешь что, детка? Это просто петарды. Ты будешь в безопасности, с кузеном.
Tatiana А ты, папа?
Oscar Grant Я? Детка, со мной всё будет нормально.
[последние слова]
Tatiana Где папа?
Sophina Что случилось?
Jason Его, б#я, пристрелили! В спину, б#я, просто так!
Оскар Грант [Татьяне] Детка, я тебя люблю.
Oscar Grant Я в порядке, я в порядке, со мной всё будет хорошо.
[первые реплики]
Oscar Grant Какие у тебя планы на Новый год?
Sophina Я собираюсь сократить углеводы.
Oscar Grant Ты что, мексиканка? Ты не сможешь есть то, что готовит бабушка.
Sophina Чтобы выработать привычку, нужно всего 30 дней, а потом это становится второй натурой.
Oscar Grant Кто это сказал?
Sophina Опра.
Oscar Grant Так Опра теперь крутая?
Sophina А у тебя какие?
Oscar Grant Хочу бросить торговать др###м.
Oscar Grant Когда проснешься утром, мы сыграем в Кэнди Ленд. А потом угадай, что мы сделаем после этого.
Tatiana Пойдём в парк?
Oscar Grant Лучше.
Tatiana В «Тойз Ар Ас»?
Oscar Grant Гораздо лучше.
Tatiana Что?
Oscar Grant Не знаю, может... Чак И. Чиз.
Tatiana Правда?
Oscar Grant Обещаю. Папа даст тебе кучу жетонов, и мы будем играть во все игры, хорошо? А потом возьмём твою любимую пиццу и всё съедим. Даже мама, хотя ей нельзя углеводы.
Tatiana Что такое углеводы?
Oscar Grant Тебе сейчас не о чем об этом думать.
Lead Surgeon Он не выжил.
Wanda Я должна его увидеть.
Lead Surgeon Ладно, ты можешь его увидеть. Но им не нравится, что ты заходишь в палату или трогаешь его — это признали убийством.
Wanda Я должна его увидеть.
Wanda Я больше сюда не приду.
Oscar Grant Что?
Wanda Я больше не собираюсь приходить на эти свидания. Это последний раз.
Oscar Grant Я знаю, я знаю... Знаю. Знаю, для меня это тоже последний раз. Я же говорил. Больше я не сяду.
Wanda Если хочешь дальше мучить Софину, то делай, как хочешь, хорошо? Но Татьяна? Этот малыш этого не заслуживает, Оскар.
Oscar Grant Она слишком мала, чтобы понимать, что происходит.
Wanda Так я и подумала, раз она спросила меня, почему ты больше любишь свои отгулы, чем быть с ней.
Oscar Grant Она такого не говорила.
Wanda Ага, значит я теперь лжё##а.
Oscar Grant Что мне теперь делать? А? Разок с ней переспал.
Sophina Да нет. Тебя один раз поймали. Ты правда хочешь сказать, что это был первый раз, когда ты замесился с этой с###ой? Ты её раньше не видел, да?
Oscar Grant С той х### всё кончено. Всё, что мне надо — это ты... и Ти. Навсегда.
Sophina Что значит — навсегда?
Oscar Grant Позволь показать.
Oscar Grant Кто, по-твоему, выиграет Супербоул?
Cephus Стилерз.
Oscar Grant Стилерз?
Cephus Да, Стилерз.
Daryl Что?
Cephus Да.
Daryl Фанат Рейдерз, болеющий за Стилерз.
Cephus Да, фанат Рейдерз, болеющий за Стилерз. Чёрная форма, чёрные игроки, чёрный тренер. У тренера даже чёрная жена. Я за Стилерз.
Daryl Ты с ума сошёл!
Wanda Небесный Отец, мы преклоняемся перед Тобой и просим об исцелении Твоего ребенка. Просим Тебя, дорогой Господь, действуй через этих врачей. Вдохни силу в их руки, Господи, пока они работают над ним. Мы просим Тебя сейчас исцелить его. О, исцели его, дорогой Господь, чтобы мы могли обнять его и снова увидеть его улыбку. Во Имя Твое молимся. Аминь.
Wanda Помнишь тот микроволновый попкорн, что ты купил недавно?
Oscar Grant Очень вкусный.
Wanda Да. Я долго сыпала его в миску. Татьяна просто стояла, смотрела на меня. Как будто чего-то хотела.
Oscar Grant И что потом? Давай, мама.
Wanda Она говорит: «Бабуля, у нас есть тёмное масло?»
Oscar Grant Тёмн... что такое тёмное масло?
Wanda Думаю, она, может, смотрела Food Network или что-то такое. Я говорю: «Дорогая, что такое тёмное масло?» А она ответила: «Когда папа водил меня смотреть «ВАЛЛ-И», он просил лёгкое масло. А теперь я хочу попробовать тёмное.»
Oscar Grant Сколько вы уже женаты?
Peter Восемь лет. Задумывался об этом?
[Оскар кивает]
Peter Что тебя останавливает?
Oscar Grant Нет денег.
Peter Отстойная причина. У нас тоже ничего не было, когда поженились.
Oscar Grant Ну да.
Peter Я тогда вообще не работал, а она учительница — почти одно и то же, если говорить о деньгах.
Oscar Grant Как же ты кольцо достал?
Peter Э... украл.
[Оскар удивлён]
Peter Говорил же, денег не было. Раньше я был профи с кредитками. Но я тебе не советую так делать.
Oscar Grant Нет, брат, я-я пас на это.
Peter Серьёзно. Потом бизнес запустил и купил ей кольцо, которое она сейчас носит.
Oscar Grant Чем занимаешься?
Peter Веб-дизайном.
[протягивает визитку]
Peter Если что понадобится — звони.
Sophina [пока Оскар пытается быть романтичным] Стоп, стоп.
Oscar Grant Чёрт, Софина. Сколько я уже держусь?
Sophina Не знаю. Каждый раз, когда ты меня трогаешь, я думаю только о том, как ты трогал ту су###.
Oscar Grant Меня с этим гов### не перестанут донимать.
Sophina Осс... как дела? А?
Oscar Grant К чёрту. Я потерял работу.
Sophina За что?
Oscar Grant Опоздал. В последние пару дней пытался наскрести денег.
Sophina И тебе сказали сегодня? В выходной?
Oscar Grant Я честный. Мне сказали две недели назад. Моя х#рня, Фина. Я думал, что верну работу. Я думал, что смогу поговорить с Эми...
Sophina Ты думаешь, жизнь — это шутка? Думаешь, тебя уволят, а кто-то вернёт тебе работу?
Sophina Ванда, Оскара подстрелили. Говорят, он жив, но глаза были закрыты. Его везут в Хайленд. Ты должна сейчас же за нами приехать.
Wanda Я уже выезжаю.
Sophina [кладу трубку] О, б###ь.
Oscar Grant Какой торт ты взял?
Sophina Морковный.
Oscar Grant А почему мороженого не взял?
Sophina Потому что сегодня не твой день рождения.
Cale Эта твоя мамаша? Она тоже стукачка?
Oscar Grant Что ты сказал про мою маму, братан?
Cale Я тебя и эту сук# еб# буду.
Oscar Grant Ага, тут с охраной круто базаришь. На воле я тебе покажу, братан.
Cale Сука из Пальма-Сейя, нигг# р.
Oscar Grant Ублюдок сук#.
Wanda Оскар.
Oscar Grant [плюется на пол] Пошл# к чёрт# DGF!
Corrections Officer 1 [вмешивается] Здесь проблема есть?
Cale Да пошл# ты!
Corrections Officer 1 Здесь проблема?
Oscar Grant Нет, всё нормально. Пока всё нормально.
Sophina Какую игру ты сейчас мутил, Оск? Ты — ничто, ты это знаешь? Ты врёшь мне, ты врёшь своей чёртовой дочке.
Oscar Grant Мне не нужно было тебе ничего говорить. Еда на столе, свет ещё горит. Я мог продолжать это делать, а ты бы и не понял ничего.
Sophina А, значит, ты бы просто продолжал врать? И бегал там, ломая замки, и делая что угодно, или с кем угодно...
Oscar Grant Ты говоришь, хочешь правду, да? А на самом деле даже не пытаешься меня слушать.
Sophina [говорят одновременно] ...ты делаешь, пока я на работе...
Oscar Grant Ты даже не пытаешься меня слушать.
Sophina Не после того, как две недели врал, попался в ловушку и не осталось выбора. Это по-хлюпиковски. Что ты сегодня сделала? Спорю, продала эту чёртову дольку.
Oscar Grant Я выкинул эту дрянь, Фина. Вот что я пытаюсь тебе сказать. Я устал. Думал, смогу начать с чистого листа, но... всё идёт наперекосяк.
Sophina Ты выкинул целую дольку травы и у тебя нет работы? Я сейчас могу тебя шлёпнуть.
Oscar Grant [забирают Татьяну из детского сада, мчатся к машине] Непобеждённый! Непобеждённый! Ты меня ещё не обыграла. Знаешь это, да?
Tatiana Эх.
Oscar Grant Эх.
Sophina [после того, как он запрыгивает на крышу] Что ты делаешь?
Oscar Grant Что ты имеешь в виду?
Sophina Ты же сломаешь эту машину!
Oscar Grant Я... всё будет норм. Всё будет норм.
Sophina Она и так разваливается.
Oscar Grant Я не могу проиграть. Непобеждённый.
Sophina Папа жульничал.
Oscar Grant Папа сто побед — ноль поражений.
Sophina Большой-большой-большой жуль. Ты жульничал.
Oscar Grant Я не жульничал. Откуда ты знаешь, что я жульничал? Ты же сидела в машине. Т, мама — завистница.
Ashae Мне нравятся твои дреды.
Tim Чёрт, мне нравится всё в тебе. Надо это объединить.
Lauren О, мы же геи.
Cato Да ну.
Tim Геи, да?
Cato Похоже на совпадение. Мы тоже геи.
Lauren [подкалывает его] Ты не гей.
Cato Эй, Оск, братан. Эй, мы же геи, да?
Oscar Grant Да, они до ж#пы геи.
Katie [столкнулись друг с другом в поезде BART] Эй! Оскар! Привет. Кэти, из магазина.
Oscar Grant Привет. Привет!
Katie Как дела?
Oscar Grant Всё нормально, всё нормально. С Новым годом.
Katie С Новым годом.
Cale Оскар? Оскар из грёбаной Пальма-Сии? Чё за хрень ты там орал?
Oscar Grant Забей на всю эту хрень, понял? Сейчас не время, братан.
Cale Пошёл на х##, сука. Это DGF, ублюдок.
Wanda У вас планы на вечер?
Oscar Grant Да, ничего особенного. Может, с ребятами соберёмся, съездим в город.
Wanda Вы «выйдете» куда-то, или...
Oscar Grant Думаю, просто тихо посидим. Посмотрим салют, потом чуть погуляем.
Wanda Погуляем?
Oscar Grant Да, будет круто. Отдохнём. К тому же Фина утром на работу вставать.
Wanda Вы будете пить?
Oscar Grant Мама, они будут пить. Я не пил с тех пор, что и не вспомню.
Wanda Ммм. Почему бы тебе не поехать на поезде? Так сможете пить и тусить, не парясь.
Oscar Grant Нет, хочу добраться туда и обратно сам. Не хочу ждать поезд.
Wanda И пробок не будет. Знаешь, как там безумно туда и обратно.
Oscar Grant Может, и поедем поездом.
Wanda Не заставляй меня за вами следить. Помнишь выпускной?
Oscar Grant Пытаюсь забыть.
Oscar Grant Мы просто пытаемся добраться домой.
Officer Caruso Ну, может, стоило подумать об этом, прежде чем вести себя как ж#л#в#й п#д#р.
Oscar Grant Ты — ж#л#в#й у#б#н, честно.
Officer Caruso Ты назвал меня ж#л#в#м у#б#н#м?
Oscar Grant Не смей так говори#ь.
Officer Caruso Ж#л#в#й у#б#н, да?
Oscar Grant [схвачен и брошен на живот] Что за х#рня? Я ничего не делал!
