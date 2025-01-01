Меню
Цитаты из фильма Синий каприз

John Я сотворил монстра.
Lee [говорит о своей матери] Она же не вернётся, правда?
John Не знаю. В твоём возрасте я играл в игру под названием «Жизнь — она несправедлива». Знаешь, почему её так зовут? Потому что жизнь несправедлива. Отстой. Но играть надо. Не знаю... может, она хочет вернуться. Но не может.
Lee Возможно, она умерла.
John Что ты сказал?
Lee Надеюсь, что да.
Ray Некоторые люди знают, чего хотят. Некоторые — нет. Как только ты действительно поймёшь, чего хочешь, можно начинать принимать решения.
John [наблюдая за людьми] Они думают, что это навсегда. Они не понимают, что живут в карточном домике. Все они. Нужно всего лишь немного толчка. Пару трупов. Точнее, больше, чем пару. Может, пять, шесть в день — целый месяц. Случайные цели. Нет, не случайные цели. Когда ждут мужчин — убивать женщин. Когда ждут женщин — убивать детей. Думают, что дети — убивать беременную, бабушку, копа. На похоронах копа заложить бомбу. Много бомб. Взорвать целый автобус с копами. Тогда придётся вызвать национальную гвардию. Полный хаос. Система рухнет.
John Раньше я здесь жил. Люди здесь жили. Настоящие люди, как мне казалось. Все превратились в призраков. Будто меня и вовсе не было. Ну, не все. Некоторые оказались вампирами. Высосали меня досуха. Люди, которых я бы никогда не заподозрил. Моя жена. Просто однажды я проснулся, и не понимаю, как раньше этого не заметил. Это зло. Настоящее зло. В этом мире есть зло... настоящие злодеи.
John А потом она просто живёт здесь, как будто ничего и не было. Этa чёртова вампирша. Хотелось бы, чтобы она сдохлa.
Lee Вампиры не умирают. Они уже мёртвые.
John Вот именно. Потому что они не люди. Какой нормальный человек мог так разрушить семью?
Ray Ну-ну. Что у нас тут?
John Эй, чувак, мы не ищем проблем.
Ray Да вот беда, вы и есть эти чёртовы проблемы.
John Никаких проблем. Просто симпатичный чернокожий парень бежит в такую жару.
John Ты меня любишь?
Lee [да]
John Тогда мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал.
John Ты отлично справился!
Lee Думаю, это была не та женщина.
John Это неважно. Это мог быть кто угодно. Кто угодно мог это сделать. А если это мог быть кто угодно, значит, мы невидимы.
[последние слова]
Case Worker Должен же быть смысл. Должна быть причина. Это из-за денег?
Lee [Нет]
Case Worker Из-за мести?
Lee [Нет]
Case Worker Из-за каких-то убеждений?
Lee [просто опускает взгляд]
Case Worker Если ты не собираешься отвечать, как же я...
Lee Раз ты так много вопросов задаёшь, могу я теперь задать один?
Case Worker Конечно, спрашивай что хочешь.
Lee Где мой отец?
