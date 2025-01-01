[последние слова]

Case Worker Должен же быть смысл. Должна быть причина. Это из-за денег?

Case Worker Из-за мести?

Case Worker Из-за каких-то убеждений?

Lee [просто опускает взгляд]

Case Worker Если ты не собираешься отвечать, как же я...

Lee Раз ты так много вопросов задаёшь, могу я теперь задать один?

Case Worker Конечно, спрашивай что хочешь.