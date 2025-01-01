Lee[говорит о своей матери]Она же не вернётся, правда?
JohnНе знаю. В твоём возрасте я играл в игру под названием «Жизнь — она несправедлива». Знаешь, почему её так зовут? Потому что жизнь несправедлива. Отстой. Но играть надо. Не знаю... может, она хочет вернуться. Но не может.
RayНекоторые люди знают, чего хотят. Некоторые — нет. Как только ты действительно поймёшь, чего хочешь, можно начинать принимать решения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John[наблюдая за людьми]Они думают, что это навсегда. Они не понимают, что живут в карточном домике. Все они. Нужно всего лишь немного толчка. Пару трупов. Точнее, больше, чем пару. Может, пять, шесть в день — целый месяц. Случайные цели. Нет, не случайные цели. Когда ждут мужчин — убивать женщин. Когда ждут женщин — убивать детей. Думают, что дети — убивать беременную, бабушку, копа. На похоронах копа заложить бомбу. Много бомб. Взорвать целый автобус с копами. Тогда придётся вызвать национальную гвардию. Полный хаос. Система рухнет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JohnРаньше я здесь жил. Люди здесь жили. Настоящие люди, как мне казалось. Все превратились в призраков. Будто меня и вовсе не было. Ну, не все. Некоторые оказались вампирами. Высосали меня досуха. Люди, которых я бы никогда не заподозрил. Моя жена. Просто однажды я проснулся, и не понимаю, как раньше этого не заметил. Это зло. Настоящее зло. В этом мире есть зло... настоящие злодеи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JohnА потом она просто живёт здесь, как будто ничего и не было. Этa чёртова вампирша. Хотелось бы, чтобы она сдохлa.