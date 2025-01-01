Сержант Мал Гриффин [Пытаясь выманить убийцу, Гриффин и Бенсон устроились в машине на пустынной дороге поздно ночью, при этом Бенсон одет как женщина] Ах, Спарки. Ах, Спарки.

[протягивает руку и касается Бенсона в сексуальном плане]

Патрульный А. С. Бенсон [оборачивается к нему] Что, чёрт возьми, ты делаешь?

Сержант Мал Гриффин Ты слышал капитана: надо сделать всё красиво. Мы должны выглядеть как любовники. Может, до конца ночи и прижмусь немного.

Патрульный А. С. Бенсон Смотри за рукой.

[Гриффин касается его снова]

Патрульный А. С. Бенсон Чувак, ты с ума сошёл?

[Гриффин начинает смеяться]

Патрульный А. С. Бенсон Смотри за рукой!

Сержант Мал Гриффин [указывая на искусственные груди Бенсона] Что я... Что я не понимаю — почему одна больше другой?

[взрывается смехом]