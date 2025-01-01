Сержант Мал Гриффин
[Пытаясь выманить убийцу, Гриффин и Бенсон устроились в машине на пустынной дороге поздно ночью, при этом Бенсон одет как женщина]
Ах, Спарки. Ах, Спарки.
[протягивает руку и касается Бенсона в сексуальном плане]
Патрульный А. С. Бенсон
[оборачивается к нему]
Что, чёрт возьми, ты делаешь?
Сержант Мал Гриффин
Ты слышал капитана: надо сделать всё красиво. Мы должны выглядеть как любовники. Может, до конца ночи и прижмусь немного.
Патрульный А. С. Бенсон
Смотри за рукой.
[Гриффин касается его снова]
Патрульный А. С. Бенсон
Чувак, ты с ума сошёл?
[Гриффин начинает смеяться]
Патрульный А. С. Бенсон
Смотри за рукой!
Сержант Мал Гриффин
[указывая на искусственные груди Бенсона]
Что я... Что я не понимаю — почему одна больше другой?
[взрывается смехом]
Патрульный А. С. Бенсон
Хотелось бы знать, какое это имеет значение. Думаешь, я позволю этому ублюдку залезть и потрогать одну, прежде чем я ему башку снесу?