Цитаты из фильма Город, который боялся заката

Цитаты из фильма Город, который боялся заката

Сержант Мал Гриффин [Пытаясь выманить убийцу, Гриффин и Бенсон устроились в машине на пустынной дороге поздно ночью, при этом Бенсон одет как женщина] Ах, Спарки. Ах, Спарки.
[протягивает руку и касается Бенсона в сексуальном плане]
Патрульный А. С. Бенсон [оборачивается к нему] Что, чёрт возьми, ты делаешь?
Сержант Мал Гриффин Ты слышал капитана: надо сделать всё красиво. Мы должны выглядеть как любовники. Может, до конца ночи и прижмусь немного.
Патрульный А. С. Бенсон Смотри за рукой.
[Гриффин касается его снова]
Патрульный А. С. Бенсон Чувак, ты с ума сошёл?
[Гриффин начинает смеяться]
Патрульный А. С. Бенсон Смотри за рукой!
Сержант Мал Гриффин [указывая на искусственные груди Бенсона] Что я... Что я не понимаю — почему одна больше другой?
[взрывается смехом]
Патрульный А. С. Бенсон Хотелось бы знать, какое это имеет значение. Думаешь, я позволю этому ублюдку залезть и потрогать одну, прежде чем я ему башку снесу?
Narrator Тексаркан выглядел обычным днём. Но все боялись заката...
Narrator А когда солнце садилось... этот город обретал жуткую, призрачную атмосферу.
Narrator Сегодня Тексаркану по-прежнему выглядит почти так же. И если спросить прохожих, что они думают о судьбе Фантомного убийцы, большинство ответит, что он всё ещё жив и свободно ходит по городу.
Narrator Люди боялись выходить на улицу у своих окон после захода солнца. Газеты перестали делать утренние развозки — мальчики с газетами ждали рассвета, чтобы разносить номера, а Вестерн Юнион прекратил ночную доставку. Более 150 полицейских машин патрулировали тёмные улицы, переулки, парки и парковки Тексарканы с наступлением темноты до рассвета — самая масштабная в истории юго-запада охота на человека: пятница, 25 мая, суббота, 26 мая, и воскресенье, 27 мая — даты его регулярных трёхнедельных нападений прошли без происшествий. Охота стала ещё интенсивнее; 9 различных полицейских организаций теперь имели офицеров в машинах с опознавательными знаками и без, работающих в районе Тексарканы.
Patrolman A.C. Benson Что с тобой, мальчик, черт возьми, не так? Попробуешь еще раз — Верховный суд США тебе не поможет!
Emma Lou Cook Держу пари, ты скучаешь по Японии.
Buddy Turner Почему?
Emma Lou Cook Все эти японки, что намывают тебе спину.
Buddy Turner Должен признать, они знают, как угодить мужчине.
Emma Lou Cook Если я последние шесть недель тебя не устраивала, можешь сразу меня домой забрать.
Buddy Turner Я не говорил, что ты меня не устраивала. Это ты начала!
Emma Lou Cook Просто... я немного на взводе.
Captain J.D. Morales Я собираюсь его поймать... или прикончить. Извините, джентльмены, я хочу взять сигару.
Deputy Norman Ramsey Мы его никогда не поймаем, правда, капитан?
Captain J.D. Morales Хотите официальный ответ или по-простому?
Deputy Norman Ramsey По-простому.
Captain J.D. Morales Если и поймаем... это будет настоящее чудо.
Emma Lou Cook Дружище, тебе лучше не соваться на эту дорогу, а то застрянешь.
Buddy Turner Да брось, там же гравий лежит.
Deputy Norman Ramsey Думаю, пассажиров этой припаркованной машины кто-то забрал!
Captain J.D. Morales У тебя на этой штуке всего две скорости: вжик и стоп?
Deputy Norman Ramsey Дело в том, начальник, что мы точно знаем — у нас на руках очень странный человек.
Rainbow Johnson Это он! Это он! Мужик, ты мне должен доллар за то, что подвёз сегодня! И десять долларов — за то, что отвёз тебя в Лефкин!
Eddie LeDoux [копам] Что с этим ослом? Он с ума сошёл? Уберите его отсюда!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джимми Клем
Jimmy Clem
Чарльз Б. Пирс
Charles B. Pierce
Бен Джонсон
Ben Johnson
Эндрю Прайн
Andrew Prine
