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Спасти Линкольна
Спасти Линкольна, 2013: актеры и роли
Saving Lincoln
Спасти Линкольна
2013 / США
Трейлер
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Спасти Линкольна, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сальвадор Литвак
Salvador Litvak
В ролях
Том Амандес
Tom Amandes
Лиа Коко
Lea Coco
Пенелопа Энн Миллер
Penelope Ann Miller
Брюс Дэвисон
Bruce Davison
Крид Брэттон
Creed Bratton
Сайда Аррика Экулона
Saidah Arrika Ekulona
Джош Стэмберг
Josh Stamberg
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