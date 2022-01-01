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Спасти Линкольна Спасти Линкольна
Киноафиша Фильмы Спасти Линкольна Спасти Линкольна, 2013: актеры и роли
Saving Lincoln Спасти Линкольна 2013 / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Спасти Линкольна, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сальвадор Литвак Salvador Litvak
В ролях
Том Амандес Tom Amandes Лиа Коко Lea Coco Пенелопа Энн Миллер Пенелопа Энн Миллер Penelope Ann Miller Брюс Дэвисон Брюс Дэвисон Bruce Davison Крид Брэттон Крид Брэттон Creed Bratton Сайда Аррика Экулона Saidah Arrika Ekulona Джош Стэмберг Джош Стэмберг Josh Stamberg
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