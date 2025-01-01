Меню
Katniss Everdeen У меня есть послание для президента Сноу. Вы можете нас мучить, бомбить и сжигать наши районы дотла. Но вы видите это? Огонь распространяется... И если мы горим... вы сгорите вместе с нами!
[из трейлера]
President Snow Мисс Эвердин, именно то, что мы любим больше всего, и разрушает нас.
Президент Альма Коин Есть ли у вас ещё какие-то условия?
Катнисс Эвердин Моя сестра оставляет себе кошку.
[из трейлера]
Katniss Everdeen Ты спасёшь Пита при первой же возможности, или найдёшь другую Сойку-пересмешницу.
[из трейлера]
Катнисс Эвердин Я никогда не хотела всего этого, я не хотела участвовать в Играх, я просто хотела спасти сестру и сохранить Пита в живых.
Хеймч Абернатти Знаешь, ты мне больше нравишься без всей этой мишуры.
Эффи Тринкет А я тебя — трезвым.
[из трейлера]
Peeta Mellark Я хочу, чтобы все, кто смотрит, сейчас сложили оружие.
Effie Trinket Я скучаю по своим парикам.
Effie Trinket Все либо захотят поцеловать тебя, либо убить, либо быть тобой.
Eddy Ты собираешься драться, Китнисс? Ты с нами?
Katniss Everdeen Я... Я буду.
[из трейлера]
Гейл Хоторн У всех есть выбор, Китнисс, и я лучше умру, чем скажу то, что он только что сказал.
Beetee Эээ, давайте не будем стрелять красными тут.
[берёт стрелу у Китнисс]
President Snow Мисс Эвердин, именно то, что мы любим больше всего, и нас разрушает. Ты правда думала, что я не знаю, что твои друзья в Центре дистриктов?
Peeta Mellark Они идут, Китнисс. Они убьют всех. И в Тринадцатом округе ты не доживёшь до утра!
Gale Hawthorne Потому что мне больно... Это единственный способ привлечь твоё внимание.
Gale Hawthorne Я не понимаю. Все пушки снова заработали и нацелились на нас, а мы пролетели мимо них. Они нас отпустили.
Eddy Ты справилась, Китнисс, ты показала им. Ты показала им, что тебя никто не остановит. Спасибо.
Finnick Odair Хотел бы я, чтобы она умерла. Хотел бы я, чтобы они все умерли, и мы тоже.
Annie Cresta Финник...! Финник...!
Finnick Odair Энни...? Энни... Энни.
Katniss Everdeen [при встрече с котом своей сестры в руинах 12 района] Ну конечно.
[во время попытки поймать оленя]
Katniss Everdeen Он даже не боится нас.
Gale Hawthorne Потому что их раньше никогда не охотились. Это почти нечестно.
President Alma Coin Мы не можем гарантировать её безопасность.
Katniss Everdeen Вы никогда не сможете гарантировать мою безопасность... Я хочу идти.
President Alma Coin А если тебя убьют?
Katniss Everdeen Проследи, чтобы это сняли на камеру.
Finnick Odair Я вырываюсь из кошмаров, но просыпаться — не значит найти облегчение. Но... лучше не поддаваться этому. Собираться заново занимает в десять раз больше времени, чем разваливаться.
Effie Trinket [относится к Койн] Знаешь, что бы точно не помешало? Революция с этой прической.
Катнисс Эвердин [съёмка «пропа», зажатая, деревянная подача] Народ Панема, мы боремся! Мы осмеливаемся положить конец этой жажде справедливости.
Хеймitch Абернати [входит в комнату, медленные аплодисменты] Вот так, друзья мои, умирает революция. Привет, Катнисс. Так ты встречаешь старого друга?
Катнисс Эвердин Возможно, трезвой я тебя не узнаю.
Хеймitch Абернати Похоже, выглядит это так же плохо, как и ощущается.
Finnick Odair Тебе не нравится слышать боевую песню на похоронах, да?
President Alma Coin Может, тебе стоило спасти мальчика вместо этого.
Plutarch Heavensbee Нет. Нет, нет, послушай меня. Никто больше не справится, кроме неё.
President Alma Coin Это не та девушка, которую ты описывала.
Plutarch Heavensbee Очевидно, нужно сделать это личным. Напомнить ей, кто настоящий враг.
President Alma Coin Она знает, кто враг. Это не проблема.
Plutarch Heavensbee Если она, конечно, не забыла. Есть объяснять, а есть показывать. Пусть увидит, что Капитолий сделал с Двенадцатым округом.
President Alma Coin Она не выдержит. Игры её сломали.
Plutarch Heavensbee Это единственный выбор, который у тебя есть. Люди не всегда ведут себя так, как ты хочешь, мадам Президент. Но эта злость, это вызванное гневом сопротивление — вот что нам нужно. И мы можем направить это в нужное русло. Нам надо объединить этих людей, которые годами только и делали, что убивали друг друга на арене. Нам нужна мишень для молнии. Они пойдут за ней. Она — лицо революции. Пусть увидит это. Пусть вернётся домой.
Effie Trinket Знаешь, всё старое можно сделать новым... например, демократия.
Effie Trinket [Кэтнисс] В Тринадцатом округе у нас нет толком команды для подготовки. Но мы сделаем из тебя самого стильно одетого повстанца в истории.
[первые строки]
Katniss Everdeen [шёпотом] Начни с простого. Начни с того, что точно знаешь. Меня зовут Китнисс Эвердин. Мой дом — Двенадцатый округ. Я участвовала в Голодных играх. Мне удалось сбежать. Пита... Питу не удалось.
Катнисс Эвердин [паническая тревога] Мама! Где Прим?
Мать Катнисс Я думала, она пошла искать тебя. Она пошла на лестницу.
Катнисс Эвердин На лестнице никого нет!
[до неё доходит:]
Катнисс Эвердин Она вернулась за кошкой!
Гейл Хоторн [стоит рядом со столом] Здесь ты меня поцеловал.
Катнисс Эвердин Не думала, что ты это помнишь.
[медленно подходит к нему]
Гейл Хоторн Я должна быть мёртв, чтобы забыть это... Может быть, даже и тогда — вряд ли.
[она наклоняется, и они нежно и страстно целуются]
Katniss Everdeen Я решила стать вашей Сойкой-пересмешницей, но у меня... есть условия. Пита и других трибутов — Джоанну Мэйсон и Энни Кресту — нужно спасти при первой же возможности. Если и когда Пита освободят, ему будет предоставлена полная и безусловная амнистия, никакого наказания не последует. То же касается и остальных трибутов.
Президент Альма Коин [кивает, обдумывает требование, но:] Нет.
Katniss Everdeen Это не их вина. Ты бы была на их месте на Арене. Они делают и говорят всё, что могут, чтобы выжить.
Президент Альма Коин В 13 округе никто не выдвигает ультиматумы. Будет трибунал и справедливый приговор.
[холодно:]
Президент Альма Коин Спасибо.
Katniss Everdeen [непреклонно] Победителям будет гарантирован иммунитет, и ты объявишь об этом перед всем населением 13. Ты и твое правительство будете нести за это ответственность, или найдёте другую Сойку-пересмешницу.
Plutarch Heavensbee [довольно] Вот она! Вот она! Разве я не обещал тебе это? Если она наденет костюм, на фоне будут звуки выстрелов, дымок... Наша Сойка-пересмешница. Мадам Президент, мы теряем позиции, потому что люди теряют надежду, это стоит риска, она стоит риска. Амнистии, трибуналы, власть народу — всё это может стать основой нового Панема, но с временем, думаю, даже обычные подтексты можно немного сгладить, правда?
Президент Альма Коин [колеблется] Есть ещё условия?
Katniss Everdeen [смотрит в записку] Моей сестре оставят её кошку.
President Alma Coin Снизить уровень кислорода до 14%, чтобы сэкономить его.
Медик 8-го округа ААИ
