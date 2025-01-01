Цитаты из фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Katniss EverdeenУ меня есть послание для президента Сноу. Вы можете нас мучить, бомбить и сжигать наши районы дотла. Но вы видите это? Огонь распространяется... И если мы горим... вы сгорите вместе с нами!
[из трейлера]
President SnowМисс Эвердин, именно то, что мы любим больше всего, и разрушает нас.
Plutarch HeavensbeeЭто единственный выбор, который у тебя есть. Люди не всегда ведут себя так, как ты хочешь, мадам Президент. Но эта злость, это вызванное гневом сопротивление — вот что нам нужно. И мы можем направить это в нужное русло. Нам надо объединить этих людей, которые годами только и делали, что убивали друг друга на арене. Нам нужна мишень для молнии. Они пойдут за ней. Она — лицо революции. Пусть увидит это. Пусть вернётся домой.
Effie TrinketЗнаешь, всё старое можно сделать новым... например, демократия.
Effie Trinket[Кэтнисс]В Тринадцатом округе у нас нет толком команды для подготовки. Но мы сделаем из тебя самого стильно одетого повстанца в истории.
[первые строки]
Katniss Everdeen[шёпотом]Начни с простого. Начни с того, что точно знаешь. Меня зовут Китнисс Эвердин. Мой дом — Двенадцатый округ. Я участвовала в Голодных играх. Мне удалось сбежать. Пита... Питу не удалось.
Гейл ХоторнЯ должна быть мёртв, чтобы забыть это... Может быть, даже и тогда — вряд ли.
[она наклоняется, и они нежно и страстно целуются]
Katniss EverdeenЯ решила стать вашей Сойкой-пересмешницей, но у меня... есть условия. Пита и других трибутов — Джоанну Мэйсон и Энни Кресту — нужно спасти при первой же возможности. Если и когда Пита освободят, ему будет предоставлена полная и безусловная амнистия, никакого наказания не последует. То же касается и остальных трибутов.
Katniss Everdeen[непреклонно]Победителям будет гарантирован иммунитет, и ты объявишь об этом перед всем населением 13. Ты и твое правительство будете нести за это ответственность, или найдёте другую Сойку-пересмешницу.
Plutarch Heavensbee[довольно]Вот она! Вот она! Разве я не обещал тебе это? Если она наденет костюм, на фоне будут звуки выстрелов, дымок... Наша Сойка-пересмешница. Мадам Президент, мы теряем позиции, потому что люди теряют надежду, это стоит риска, она стоит риска. Амнистии, трибуналы, власть народу — всё это может стать основой нового Панема, но с временем, думаю, даже обычные подтексты можно немного сгладить, правда?