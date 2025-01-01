Меню
Цитаты из фильма Смертельная гонка 3

Цитаты из фильма Смертельная гонка 3

Goldberg Забудь всё, что ты знаешь о гонках. Пустынные гонки — это не про скорость, а про выносливость и управление.
Carl Lucas Погоди, я думал, ты не шаришь в таких гонках?
Goldberg Да нет. Просто первое, что выдало Гугл.
14K Мы теперь квиты.
Goldberg В этой тачке тебя не так-то просто будет обогнать.
[первые реплики]
Commercial На старт... Внимание... Марш! Смертельная гонка — спорт номер один в мире, проходит на Терминал-Айленд. Заключённые соревнуются три изнурительных дня за главный приз. Выиграй пять гонок — получи свободу. Предзакажи следующую Смертельную гонку и получи не только скидку 20%, но и эксклюзивные сувениры с Франкенштейном. Франкенштейн, четырёхкратный чемпион Смертельной гонки, взорвал мир. Самый неожиданный герой, который ниоткуда появился и теперь всего в одном шаге от свободы. Смертельная гонка. Прямой эфир уже в сети.
Prudence Ещё что-нибудь?
Niles York Да. Купи нормальную одежду. Ты выглядишь как нищенка.
Weyland [Найлзу Йорку] Ты запускаешь франшизу Смертельной гонки, да?
Niles York [Уэйленду] Позволь показать тебе, как выглядит настоящее видение.
Вейланд [Карлу Лукасу] Всё начинается и заканчивается на тебе.
Niles York [Карлу Лукасу] Ты примешь участие в первой в истории гонке смерти по пустыне.
[последние слова]
Niles York Я — Франкенштейн... и я отомщу.
Niles York [о расширении Смертельной гонки на весь мир] Больше машин, больше машин... больше смерти!
Carl Lucas Выиграю ещё одну гонку — и я на свободе.
Amber [после гонки] Эй, ты сегодня молодец.
Psycho Видишь, ты же хочешь п#з#ть со мной сейчас, да? Хочешь п#з#ть со мной сейчас. Чёрт, она хочет п#з#ть со мной сейчас. Типично.
[Amber фыркает]
Psycho Ты правда хочешь п#з#ть со мной сейчас?
