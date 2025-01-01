GoldbergВ этой тачке тебя не так-то просто будет обогнать.
[первые реплики]
CommercialНа старт... Внимание... Марш! Смертельная гонка — спорт номер один в мире, проходит на Терминал-Айленд. Заключённые соревнуются три изнурительных дня за главный приз. Выиграй пять гонок — получи свободу. Предзакажи следующую Смертельную гонку и получи не только скидку 20%, но и эксклюзивные сувениры с Франкенштейном. Франкенштейн, четырёхкратный чемпион Смертельной гонки, взорвал мир. Самый неожиданный герой, который ниоткуда появился и теперь всего в одном шаге от свободы. Смертельная гонка. Прямой эфир уже в сети.
PrudenceЕщё что-нибудь?
Niles YorkДа. Купи нормальную одежду. Ты выглядишь как нищенка.