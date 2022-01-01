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Людвиг Баварский Людвиг Баварский
Киноафиша Фильмы Людвиг Баварский Людвиг Баварский, 2012: актеры и роли
Ludwig II Людвиг Баварский 2012 / Германия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Людвиг Баварский, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мари Ноэль Marie Noël Петер Зер Peter Sehr
В ролях
Сабин Тамбреа Sabin Tambrea Себастьян Шиппер Sebastian Schipper Паула Бир Паула Бир Paula Beer Йозеф Брандмайер Гедеон Буркхард Йоханнес Каселл Франц Динда Franz Dinda Самюэль Финци
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Главная роль
Главная роль
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