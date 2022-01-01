Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод в стиле кунг-фу"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Людвиг Баварский
Отзывы о фильме «Людвиг Баварский»
Ludwig II
Людвиг Баварский
2012 / Германия
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Людвиг Баварский»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Мия и Я: Легенда Сентопии
3 комментария
После. Долго и счастливо
3 комментария
Форсаж. Китайский дрифт
2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Дитя тьмы: Первая жертва
Отзывы
2022, США, криминал, драма, ужасы
Легенды Орлёнка
Отзывы
2021, Россия, детектив, фэнтези
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Related video
«Смотреть страшно»: вот на что идут фигуристы ради работы с Навкой
Звезды «Голоса» исчезли с экранов не просто так: Шаляпин не стал молчать
Вынудили покинуть студию: съемки Анфисы Чеховой обернулись скандалом
Устами потомка Сулеймана: назван главный ляп создателей «Великолепного века»
Не то, чем казалось: правду о связи Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской раскрыл друг
Главная сваха страны не смолчала об уходе Гузеевой на «Голос 60+»: хватило пары слов
Пугачева в лучшие годы: преемница Примадонны не стала молчать
Вернулась из-за границы с пополнением: 37-летняя Пересильд всполошила фанатов
Любовь с первой встречи: что известно об отношениях Малышевой с «тайным» мужем
«Могу делать то, чего я здесь лишен»: Леонтьев оправдался за отъезд из страны
С Кейт Миддлтон общаться отказывается: планы Меган Маркл предали огласке
Вынуждена покинуть страну: олимпийская чемпионка выступила с заявлением
Авторизация по e-mail