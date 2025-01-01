Меню
[последние реплики]
Michael Foster Ты же оператор! Ты не можешь так делать!
Jordan Turner Это уже сделано!
Casey Welson Мам. Мам, ты всегда была идеальной мамой. Ты дала мне всё, чего я когда-либо хотел. И я люблю тебя. Очень сильно люблю. И мне правда жаль. Пожалуйста, никогда меня не забывай.
Jordan Turner И не давай обещаний... если знаешь, что не сможешь их сдержать.
Brooke Часто ты не знаешь, чем всё закончится. Когда твои ребята приезжают на место, ты передаёшь им дело и уходишь. Но ты не знаешь. Задержали ли они, застрелили ли плохого парня, выжил ли пострадавший, умерла ли она...
Officer Paul Phillips Проверь дважды, проверь вчетверо, проверь втрое. Он не должен пройти этот участок, понял?
[повтор фразы]
Michael Foster Уже сделано!
Jordan Turner Кейси, что происходит?
Jordan Turner Маши, маши, маши!
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
