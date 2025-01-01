Casey WelsonМам. Мам, ты всегда была идеальной мамой. Ты дала мне всё, чего я когда-либо хотел. И я люблю тебя. Очень сильно люблю. И мне правда жаль. Пожалуйста, никогда меня не забывай.
Jordan TurnerИ не давай обещаний... если знаешь, что не сможешь их сдержать.
BrookeЧасто ты не знаешь, чем всё закончится. Когда твои ребята приезжают на место, ты передаёшь им дело и уходишь. Но ты не знаешь. Задержали ли они, застрелили ли плохого парня, выжил ли пострадавший, умерла ли она...
Officer Paul PhillipsПроверь дважды, проверь вчетверо, проверь втрое. Он не должен пройти этот участок, понял?