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Тревожный вызов Тревожный вызов
Киноафиша Фильмы Тревожный вызов Тревожный вызов, 2013: актеры и роли
The Call Тревожный вызов 2013 / США
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Тревожный вызов, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Андерсон Брэд Андерсон Brad Anderson
В ролях
Эбигэйл Бреслин Эбигэйл Бреслин Abigail Breslin Холли Берри Холли Берри Halle Berry Моррис Честнат Моррис Честнат Morris Chestnut Майкл Империоли Майкл Империоли Michael Imperioli Элла Рэй Пек Элла Рэй Пек Ella Rae Peck Стивен Уильямс Стивен Уильямс Steven Williams
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