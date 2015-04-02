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Тревожный вызов Тревожный вызов
Киноафиша Фильмы Тревожный вызов Отзывы о фильме «Тревожный вызов»
The Call Тревожный вызов 2013 / США
7.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Тревожный вызов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Маниак, смешно стучащий зубами и чуть-чуть напоминающий Энтони Перкинса, ходит по городу и отлавливает девушек, похожих на его давным-давно скончавшуюся от рака сестру. С отловленных девушек снимаются скальпы и водружаются на нечто, чуть-чуть напоминающее фигуру мумифицированной матери из хичкоковского «Психоза». Девушки, однако, сопротивляются энергическому снятию скальпов и звонят Хэлли Берри в службу «911». Хэлли Берри очень старается, дает дельные советы,…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не жалею, что посмотрела. Тандем двух боевых козерожек сложился, отожгли неподецки.

Начало у фильма так и вовсе отменное: будни службы 911, "улей" изнутри, похищение девочки, напряги такие - мама не горюй. Я аж замерла, думаю, неужели? наконец что-то стоящее? Да и вся первая половина, в принципе, годная, нервная и захватывающая.

С появлением доброго самаритянина в черном Линкольне начинается трэш.

Концовка, мягко говоря, странная. Ума ей не хватает, как той заливной рыбе хрена.

Зато какая была бурная реакция в зале: кто-то матюкался, кто-то аплодировал, кто-то смеялся.

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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