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Маниак, смешно стучащий зубами и чуть-чуть напоминающий Энтони Перкинса, ходит по городу и отлавливает девушек, похожих на его давным-давно скончавшуюся от рака сестру. С отловленных девушек снимаются скальпы и водружаются на нечто, чуть-чуть напоминающее фигуру мумифицированной матери из хичкоковского «Психоза». Девушки, однако, сопротивляются энергическому снятию скальпов и звонят Хэлли Берри в службу «911». Хэлли Берри очень старается, дает дельные советы,…