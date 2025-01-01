Меню
Цитаты из фильма Группировка «Восток»

Sarah Почему у сопротивления всегда при себе идёт самодовольство?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Sarah Дай мне силы сделать всё как надо. Не быть высокомерной. Но и не быть слабой. Аминь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Мы — «Восток». И мы — ваш звонок пробуждения. И мы не прячемся от вас.
Benji Бенджи, Иззи: [сейчас хором] Мы — это вы. Мы — утро, когда вы слезли с беговой дорожки и побежали под открытым небом. Мы — первый раз, когда вы поцеловали кого-то, и вам ответили поцелуем.
Izzy Мы — ночь, когда вы не могли уснуть. Ночь, когда вы смотрели в потолок и думали: «Вот оно? Вот лучшая жизнь, что может быть?» Нет. В вас есть свобода, которая не знает страха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Izzy Ты знаешь, как говорят: две ошибки не делают правильного? Я бы сказал, тот, кто это придумал, никогда не попадал в дерьмо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luca С каких пор мы отказываем в помощи преступникам?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Izzy Это легко, когда это не твой дом; легко, когда это не твоя жизнь. Место, где ты спишь, твои дети, твоя жена. Но когда это твоя вина, спать по ночам не должно быть так просто. Особенно когда мы знаем, где ты живёшь. Барри Редмонд, генеральный директор Lorex Oil, 2641 Ривер Рок Роуд, Ист Хэмптон. Ты вылил пятнадцать миллионов баррелей нефти в Атлантику. Нам всё равно, насколько ты богат. Мы хотим, чтобы все виновные почувствовали ужас своих преступлений, потому что так просто уйти от убийства не должно быть. Солгёшь нам — мы солжём тебе. Шпионить за нами — мы шпионить за тобой. Отравишь нашу среду — отравим твою. Мы — Восток, и это только начало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc [как он с ней обращается] Большинство людей не любят смотреть.
Sarah Я смотрю, потому что не хочу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Тебе всё равно не понравится то, что ты здесь найдёшь.
Sarah Почему ты так думаешь?
Benji Потому что это конец пути. Спрятаться здесь негде.
Sarah И ты думаешь, что я не выдержу правду?
Benji Нет, я думаю, ты недостаточно мягкая, чтобы с ней справиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Люди не делятся шампанским.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Izzy Обманывай нас — мы обманем тебя, шпионишь за нами — мы шпионить будем за тобой, травишь нас — мы травить будем тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Похоже, тебе *не* нравится снаружи больше.
Sarah Глушилка сработала.
Benji Вот зачем ты вернулась?
Sarah Я вернулась, потому что соскучилась по дискомфорту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sharon Господа, мы работаем в 32 странах, защищая вашу репутацию. Поэтому важно, чтобы о нас знали как можно меньше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Иногда люди умирают, прежде чем готовы. Идеальные отношения заканчиваются провалом. Приключения затухают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
