SarahПочему у сопротивления всегда при себе идёт самодовольство?
[последние слова]
SarahДай мне силы сделать всё как надо. Не быть высокомерной. Но и не быть слабой. Аминь.
BenjiМы — «Восток». И мы — ваш звонок пробуждения. И мы не прячемся от вас.
BenjiБенджи, Иззи: [сейчас хором] Мы — это вы. Мы — утро, когда вы слезли с беговой дорожки и побежали под открытым небом. Мы — первый раз, когда вы поцеловали кого-то, и вам ответили поцелуем.
IzzyМы — ночь, когда вы не могли уснуть. Ночь, когда вы смотрели в потолок и думали: «Вот оно? Вот лучшая жизнь, что может быть?» Нет. В вас есть свобода, которая не знает страха.
IzzyТы знаешь, как говорят: две ошибки не делают правильного? Я бы сказал, тот, кто это придумал, никогда не попадал в дерьмо.
LucaС каких пор мы отказываем в помощи преступникам?
[первые строки]
IzzyЭто легко, когда это не твой дом; легко, когда это не твоя жизнь. Место, где ты спишь, твои дети, твоя жена. Но когда это твоя вина, спать по ночам не должно быть так просто. Особенно когда мы знаем, где ты живёшь. Барри Редмонд, генеральный директор Lorex Oil, 2641 Ривер Рок Роуд, Ист Хэмптон. Ты вылил пятнадцать миллионов баррелей нефти в Атлантику. Нам всё равно, насколько ты богат. Мы хотим, чтобы все виновные почувствовали ужас своих преступлений, потому что так просто уйти от убийства не должно быть. Солгёшь нам — мы солжём тебе. Шпионить за нами — мы шпионить за тобой. Отравишь нашу среду — отравим твою. Мы — Восток, и это только начало.
Doc[как он с ней обращается]Большинство людей не любят смотреть.