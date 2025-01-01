[первые строки]

Это легко, когда это не твой дом; легко, когда это не твоя жизнь. Место, где ты спишь, твои дети, твоя жена. Но когда это твоя вина, спать по ночам не должно быть так просто. Особенно когда мы знаем, где ты живёшь. Барри Редмонд, генеральный директор Lorex Oil, 2641 Ривер Рок Роуд, Ист Хэмптон. Ты вылил пятнадцать миллионов баррелей нефти в Атлантику. Нам всё равно, насколько ты богат. Мы хотим, чтобы все виновные почувствовали ужас своих преступлений, потому что так просто уйти от убийства не должно быть. Солгёшь нам — мы солжём тебе. Шпионить за нами — мы шпионить за тобой. Отравишь нашу среду — отравим твою. Мы — Восток, и это только начало.