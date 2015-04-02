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Под маской жиголо Под маской жиголо
Киноафиша Фильмы Под маской жиголо Отзывы о фильме «Под маской жиголо»
Fading Gigolo Под маской жиголо 2013 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Под маской жиголо»

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Lil 2 апреля 2015, 12:51
Прекрасный фильм!!!! Давно так приятно не проводила время!

Люблю старика Вуди, он довольно комичен в этом фильме. Все актеры хороши.

Правда, не в обиду никому, но как же страшна Ванесса...

Шерон - красотка в свои годы - такая фигура мммм... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 24/04/2014 - 22:55:11


Паради очень обаятельна, просто очень…

я, кажется, начинаю понимать, что в Ванессе нашел Джонни. Она очень женственна, не наиграно, а прямо от сердца, и такая нежная грусть на дне глаз ✊ .

Маленький негретенок с больной попой и мини-пародией на Вуди Аллена✊ , класс.

Внезапно очень понравился Лив Шрайбер, и завитушки по бокам ему к лицу.

Никогда не воспринимала Туртурро как секси, но пожалуй да... галантный такой флорист-водопроводчик. С орхидеями он очень эротично возился ✊ . Люблю орхидеи. И фильм - прелесть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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