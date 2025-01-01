Меню
Цитаты из фильма Особо опасна

Цитаты из фильма Особо опасна

Megan Walsh Пусть она принесёт огонь! Пусть она принесёт гром! Пусть она принесёт ад! Главное — скажи ей, чтобы всё было до 10:30, у меня комендантский час.
Hardman Ты — Прескотт. Прескотты не плачут! Почему она плачет?
Leonard Steinman Её борьба за самоидентичность? Эмоциональные качели первой влюблённости? Может, она пересмотрела «Дневник памяти» слишком много раз! Подростковый возраст — очень неспокойное время для молодой девушки!
Megan Walsh [плачет] Он меня полностью понимает!
Hardman 83-й! Ты — агент-одиночка! Это должно прекратиться!
Megan Walsh Окей, окей, подожди. Ты не можешь просто так меня забрать. Пропажа девушки в... в маленьком городе сразу вызовет кучу вопросов. «Амбер Алёрт», привет? Мне нужно вернуться и уладить кое-какие дела. Хотя бы...
[качает головой]
Megan Walsh сказать, что моя бабушка заболела или что-то в этом роде.
Liz Larson Колоть людей — это весело. Будут ещё люди, которых я смогу колоть?
Victoria Knox Всё ещё играешь в переодевания с семилетками?
Megan Walsh Как ты меня нашла?
Hardman Так же, как я научился завязывать бабочку и резать ананас — на YouTube.
Hardman Всё равно рано или поздно кто-нибудь сдаётся.
Victoria Knox Я не кто-нибудь.
[качает головой]
Victoria Knox Правда, Дамблдор?
Hardman Ты мог бы играть на стороне хороших парней.
Victoria Knox Хорошие парни? Мы рушим жизни.
Hardman Только тех, кого надо разнести в х.#ню.
Victoria Knox Я не о целях говорю.
Lucy, the cheerleader Эй, Меган! Я — Люси. Извини за тот цирк на собрании. Дети бывают такими жестокими.
[пожимает плечами]
Lucy, the cheerleader Хочешь к нам?
[еще трое из группы подталкивают Меган присоединиться к ним]
Megan Walsh Вау! Конечно, спасибо, но... Помпоны, да? Вы же чирлидерши, да?
Lucy, the cheerleader [широко улыбается] О, да, конечно!
Megan Walsh [кивает] Я знаю, к чему ты клонишь.
Lucy, the cheerleader К чему?
Megan Walsh О, я смотрела «Плохих девчонок».
[кивает]
Megan Walsh Дважды.
[кивает]
Megan Walsh Ты собираешься пригласить меня сесть, ослабить мою бдительность и потом устроить какую-нибудь сложную подлянку, чтобы утвердить своё социальное превосходство.
[кивает]
Lucy, the cheerleader [пусто] Что?
Megan Walsh Хорошая попытка.
[отворачивается]
Lucy, the cheerleader [к остальным троим] Я думала, мы хорошие.
Liz Larson Слушай, может, ты всех тут и обманываешь, но мы с тобой знаем, что ты мутнее, чем вафельная в два часа ночи.
[последние реплики]
Heather [своим подругам, о Меган:] Узнайте, в какой колледж она собирается... и в школы безопасности тоже.
Hardman Еще раз. Почему ты убежала?
Megan Walsh Ты отнял у меня детство. Я не могла просто поднять руку и сказать: «Извините, сэр, я, пожалуй, не хочу быть убийцей. Можно меня освободить от этой Секретной Горной Школы Убийств?»
Hardman [плачет] Подожди, подожди, пожалуйста, можно мы просто... перестанем эту слезоточивость?
[протягивает платок]
Megan Walsh [ночью, побочные эффекты препарата] Но со мной всё в порядке, нет, я в порядке. Посмотри — солнце светит, облака сверкают.
[вздыхает]
Megan Walsh Ты — Паркер, а ты — Лиз.
[обменивается взглядами с Лиз]
Megan Walsh Ты боишься меня.
Liz Larson Чёрт возьми, да! Боюсь!
[кивает]
Megan Walsh Не... не только меня. Ты боишься всего мира.
Mrs. Larson [когда девочки с парнями уходят на школьный бал] Запомните, мальчики... Что бы вы с ними ни сделали, я сделаю с вами.
[притворный безумный смех]
Mrs. Larson Не шучу!
Megan Walsh Сначала Прескотт, да?
[усмехается, качает головой]
Megan Walsh Никогда бы не подумала.
Victoria Knox [воздерживается от выстрела] Извините?
Megan Walsh Ха. У Прескотта, наверное, просто были пониже требования, да? Брали всех, кого могли урвать!
Victoria Knox Вот это да.
[смеётся:]
Victoria Knox Вот это у девчонки язык! Если хотела драться — просто скажи, маленькая с#ка!
[кладывает пистолет]
Victoria Knox Поднимай свою задницу! На ноги!
[приказ не выполняется]
Victoria Knox Я что, невнятно сказала?
Megan Walsh [закадровый голос, на фоне взлёта вертолёта] Подростковый возраст — опасное время. Чудо, что кто-то из нас выбирается из него живым.
[Папа Роджера кричит им сверху]
Megan Walsh В конце концов, Харлдман был прав. Привязанности опасны. Они заставляют тебя заботиться о ком-то. Но именно те, о ком мы заботимся, делают жизнь стоящей. И, эй, что плохого в том, чтобы жить на грани?
Liz Larson Я ни за что не поеду в автобусе!
Megan Walsh Но это же классический школьный опыт.
Liz Larson Ангина тоже.
Megan Walsh Что такое ангина?
Mrs. Larson Дети заражаются, целуясь. Это как СПИД для рта.
Parker Larson [с отвращением выплёвывает еду] Спасибо, мам... Я же ел.
Heather Давай, Кэш, хочешь потусить или потрахаться?
Gooch Конечно, я не Вера Фармига, но, думаю, у меня есть талант.
Liz Larson Оставлять людей — это не... способ им помочь. Уход — вот что ранит. Поверь мне.
Megan Walsh Прямо сейчас за мной охотятся жестокие, эгоистичные социопаты, Лиз!
Liz Larson [фыркает] Дорогая,
[пожимает плечами]
Liz Larson ты же школу пережила, да? Насколько же они могут быть плохи?
Megan Walsh Ты вернулся за мной.
Hardman На самом деле мы вернулись за Ноксом.
[сдаётся:]
Hardman К тому же, «Сладкая Шестёрка» нуждалась в настоящем боевом опыте.
Megan Walsh [обнимает его] Ты вернулся за мной!
Liz Larson [ее брат бросает ударную гранату] Паркер, это было глупо... но чертовски круто!
Hardman Агент номер один
[пауза]
Hardman закончен!
Hardman [изображение блондинки на экране] Знакомьтесь, Виктория Нокс, американка, ставшая торговкой оружием. Если ты террорист и хочешь кого-то прикончить, это тот человек, к кому ты звонишь. Не дурачься её внешностью. У неё IQ сто сорок. И она использует его, чтобы тебя убить. В последний раз её видели на Корсике три года назад. Пока она не появилась снова восемь часов назад и, вероятно, исчезнет через восемь часов. Если мы её не задержим.
[видит, что Меган увлечена досье]
Hardman Исправляю. Если вы её не поймаете, агент 83, и не приведёте живой.
Heather Что? Подожди!
Hardman Успокойся! Вы команда Б, 84-й!
Heather Команда Б? Это должно быть моё задание! Я изучила дело! Она там нюхает Ke$ha, новый аромат от Ke$ha.
Hardman Я сказал "успокойся..."
[забирает досье у Меган, которая тайком читала подростковый журнал]
Hardman Тебе нужно включиться, агент 83! Потому что Виктория Нокс… отнимет у тебя голову!
[всем собравшимся:]
Hardman Если мы будем следовать профилю — все вернутся живыми. И помните, мы не...
Megan Walsh ...спасатели.
Hardman [указывает пальцем на Меган] Что она сказала. Готовьтесь! Вылет через час!
Liz Larson [за рулём, всё ещё волнуется из-за рисунка на лице] Это как вершина старшекласснического позора.
Megan Walsh Смылось. Вроде как.
Liz Larson [смотрит на себя в зеркало заднего вида] О боже! А эти фото! Теперь Инстаграм ими владеет!
Megan Walsh Ты хоть на минуту сосредоточься на хорошем!
Heather [охота на Меган] Мы всегда знали, что всё так и кончится. Я с ножом. Ты — с ним в себе...
English Teacher Две дороги разошлись в жёлтом лесу, и жаль, что я не могу пройти обе...
English Teacher Меган. Присоединишься к нам?
Megan Walsh Две тропы в лесу. Скорее всего, засада.
Megan Walsh Я бы подождала до темноты, когда они заснут и будут уязвимы, потом продвигалась бы вдоль линии деревьев, может, поставила бы ловушку на случай, если он попытается вернуться назад.
Megan Walsh [Роджер с Хизер] Это твое свидание?
Heather Да! Так что, *руки прочь!*
[отталкивает Меган]
Megan Walsh [пропала без вести, теперь делает что хочет] Я не могла в это поверить! Операция «Средняя школа» стартовала!
Megan Walsh [рассказчик] Хардман, глава Прескотта, имеет свои особые взгляды на образование.
Hardman Всё сводится к тому, чтобы продырявить объект.
Megan Walsh Понимаешь, о чём я?
Mrs. Larson [вытирает непристойные каракули с лица Лиз] Это смешно. Я даже кофе сегодня не пила. Просыпаюсь, и что я вижу на тебе? Члены на лице! Что у тебя в голове творилось? Ты решила, что можно спать в доме незнакомца?
Liz Larson Ты сказала мне пойти повеселиться!
Mrs. Larson Веселиться? Веселиться! А ты вваливаешься сюда в шесть утра с мужскими половыми органами на лице!
Megan Walsh Я проследила, чтобы с ней всё было в порядке.
Mrs. Larson Извините?
Megan Walsh У неё... была подушка...
Mrs. Larson Да, а вот то, что ей нужно было, — это чтобы её кто-нибудь отвёз домой.
[качает головой]
Mrs. Larson Ты не бросаешь друга на диване, потому что хочешь пойти позавтракать с какой-то глупой мальчиковой группой. Мы здесь друг за друга отвечаем. Поняла?
Megan Walsh [стыдливо кивает] Да, ма.
Liz Larson [мама вытирает стойкий рисунок] Ай!
Mrs. Larson Ублюдки! Фу! Они маркером рисовали! В церковь с этим на лице не пойдёшь!
[Лиз улыбается]
Mrs. Larson Почему бы тебе не подойти прямо к пастору и не сказать: «Эй, у меня член на лице!»
Liz Larson Скажу.
Mrs. Larson О, скажешь? Отлично, пойдём искать бабушку!
Liz Larson [критикует первую попытку Меган накраситься] Ты выглядишь так, будто всю ночь провела с мистером Картошкой!
Liz Larson Чушь! Слушай, я понимаю, что всё идёт не так, как ты себе представляла. Но жизнь... она грязная штука. И она не даёт никому никаких поблажек. Неважно, на скольких языках ты говоришь и можешь ли убить кого-то хула-хупом.
[Меган всхлипывает]
Liz Larson Бросать людей — это *не* способ им помочь. Уходить — вот что ранит. Поверь мне.
Megan Walsh На меня сейчас охотятся злобные, эгоистичные социопаты, Лиз!
Liz Larson [выдыхает] Ты же пережила школу, да? Насколько уж эти ребята могут быть плохими?
Mrs. Larson [как ребята уходят со своими парами на выпускном] Помните, ребята...
[улыбается]
Mrs. Larson что бы вы с ними ни сделали, то же самое сделаю и я с вами. Ха-ха-ха! *Без шуток!*
Heather Когда я услышала, что ты погибла на задании, это был худший день в моей жизни.
[бьёт головой о Меган]
Heather Я так хотела убить тебя сама!
[первые слова]
Megan Walsh [за кадром] Я никогда не знала своих родителей. Единственное, что я знала — это Прескотт. Это была сверхсекретная правительственная школа, которая превращала девочек в убийц.
Lab Tech Неплохо. Давай ещё раз.
