Megan WalshПусть она принесёт огонь! Пусть она принесёт гром! Пусть она принесёт ад! Главное — скажи ей, чтобы всё было до 10:30, у меня комендантский час.
HardmanТы — Прескотт. Прескотты не плачут! Почему она плачет?
Leonard SteinmanЕё борьба за самоидентичность? Эмоциональные качели первой влюблённости? Может, она пересмотрела «Дневник памяти» слишком много раз! Подростковый возраст — очень неспокойное время для молодой девушки!
Hardman83-й! Ты — агент-одиночка! Это должно прекратиться!
Megan WalshОкей, окей, подожди. Ты не можешь просто так меня забрать. Пропажа девушки в... в маленьком городе сразу вызовет кучу вопросов. «Амбер Алёрт», привет? Мне нужно вернуться и уладить кое-какие дела. Хотя бы...
[качает головой]
Megan Walshсказать, что моя бабушка заболела или что-то в этом роде.
Liz LarsonКолоть людей — это весело. Будут ещё люди, которых я смогу колоть?
Megan Walsh[закадровый голос, на фоне взлёта вертолёта]Подростковый возраст — опасное время. Чудо, что кто-то из нас выбирается из него живым.
[Папа Роджера кричит им сверху]
Megan WalshВ конце концов, Харлдман был прав. Привязанности опасны. Они заставляют тебя заботиться о ком-то. Но именно те, о ком мы заботимся, делают жизнь стоящей. И, эй, что плохого в том, чтобы жить на грани?
Hardman[изображение блондинки на экране]Знакомьтесь, Виктория Нокс, американка, ставшая торговкой оружием. Если ты террорист и хочешь кого-то прикончить, это тот человек, к кому ты звонишь. Не дурачься её внешностью. У неё IQ сто сорок. И она использует его, чтобы тебя убить. В последний раз её видели на Корсике три года назад. Пока она не появилась снова восемь часов назад и, вероятно, исчезнет через восемь часов. Если мы её не задержим.
[видит, что Меган увлечена досье]
HardmanИсправляю. Если вы её не поймаете, агент 83, и не приведёте живой.
Mrs. Larson[вытирает непристойные каракули с лица Лиз]Это смешно. Я даже кофе сегодня не пила. Просыпаюсь, и что я вижу на тебе? Члены на лице! Что у тебя в голове творилось? Ты решила, что можно спать в доме незнакомца?
Liz Larson[критикует первую попытку Меган накраситься]Ты выглядишь так, будто всю ночь провела с мистером Картошкой!
Liz LarsonЧушь! Слушай, я понимаю, что всё идёт не так, как ты себе представляла. Но жизнь... она грязная штука. И она не даёт никому никаких поблажек. Неважно, на скольких языках ты говоришь и можешь ли убить кого-то хула-хупом.
[Меган всхлипывает]
Liz LarsonБросать людей — это *не* способ им помочь. Уходить — вот что ранит. Поверь мне.
Megan WalshНа меня сейчас охотятся злобные, эгоистичные социопаты, Лиз!
Liz Larson[выдыхает]Ты же пережила школу, да? Насколько уж эти ребята могут быть плохими?
Mrs. Larson[как ребята уходят со своими парами на выпускном]Помните, ребята...
[улыбается]
Mrs. Larsonчто бы вы с ними ни сделали, то же самое сделаю и я с вами. Ха-ха-ха! *Без шуток!*
HeatherКогда я услышала, что ты погибла на задании, это был худший день в моей жизни.