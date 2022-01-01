Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Железная схватка Железная схватка
Киноафиша Фильмы Железная схватка Железная схватка, 2014: актеры и роли
Our Robot Overlords Железная схватка 2014 / США
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Железная схватка, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Райт John Wright
В ролях
Джиллиан Андерсон Джиллиан Андерсон Gillian Anderson Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Каллэн МакОлифф Джеральдин Джеймс Джеральдин Джеймс Geraldine James Стивен Макинтош Стивен Макинтош Steven Mackintosh Тамер Хассан Tamer Hassan Крэйг Гарнер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Приложение киноафиши