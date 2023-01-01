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Я плюю на ваши могилы 2
Я плюю на ваши могилы 2, 2014: актеры и роли
I Spit on Your Grave 2
Я плюю на ваши могилы 2
2014 / США
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7.1
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18
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Я плюю на ваши могилы 2, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Р. Монро
Steven R. Monroe
В ролях
Джемма Даллендер
Jemma Dallender
Явор Бахаров
Yavor Baharov
Александр Алексеев
Aleksandar Aleksiev
Мэри Стокли
Валентин Пелка
Valentine Pelka
Майкл Диксон
Michael Dickson
Джо Эбсолом
Joe Absolom
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