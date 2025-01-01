Я, эээ, потерял залог по кредиту, что банк мне дал, теряю аренду на свой бар... Элеонор ушла... с чёртовым ветром. Мне 33 года, а моя жизнь — чёртов кораблекрушение.

Мне за шестьдесят. В этом году я потерял внука, о котором мне, по сути, нельзя говорить, моя третья жена только что ушла от меня, и я прихожу сюда каждый день в этот ресторан, названный в честь твоей матери.