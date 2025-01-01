Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Исчезновение Элеонор Ригби: Он Цитаты из фильма Исчезновение Элеонор Ригби: Он

Цитаты из фильма Исчезновение Элеонор Ригби: Он

Alexis Знаешь, забавно, как человек просто своим существованием может нанести другому непоправимый урон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conor Ludlow В этом теле только одно сердце. Помилуй меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conor Ludlow Знаешь, до тебя я и понятия не имел, кто я такой. А когда мы были вместе, думал, что всё понял. А теперь снова задаюсь вопросом.
Eleanor Rigby Ну когда поймёшь, скажи мне, как, ладно?
Conor Ludlow Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary Rigby Наверное, люди по-разному переживают горе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Элеонор Ригби Я люблю тебя.
Конор Ладлоу Я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conor Ludlow Я, эээ, потерял залог по кредиту, что банк мне дал, теряю аренду на свой бар... Элеонор ушла... с чёртовым ветром. Мне 33 года, а моя жизнь — чёртов кораблекрушение.
Spencer Ludlow Мне за шестьдесят. В этом году я потерял внука, о котором мне, по сути, нельзя говорить, моя третья жена только что ушла от меня, и я прихожу сюда каждый день в этот ресторан, названный в честь твоей матери.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stuart «Мы молоды. От сердца к сердцу — мы стоим. Без обещаний, без требований. Любовь — это поле боя.» Пэт Бенатар.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary Rigby Здесь ничего подходящего нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor Rigby Пожалуйста, просто отпусти меня. Ты не понимаешь. Просто...
[вздыхает]
Eleanor Rigby Просто дай мне исчезнуть на время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conor Ludlow [после поцелуя] Алексис?
Alexis Да?
Conor Ludlow Завтра будет неловко.
Alexis Возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spencer Ludlow Падающая звезда горит всего секунду. Но разве не здорово, что хотя бы увидел её?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor Rigby Клянусь, я забыла, как уснуть прошлой ночью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Коннор преследует и сбивает парня]
Dine & Ditch Guy Сколько тебе надо?
Conor Ludlow [уходит] Забей.
Dine & Ditch Guy Что? Эй! В чём твоя хр### проблема, мужик?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alexis Ты реально становишься талантливым му#аком.
Conor Ludlow Ну, когда вырастешь, тоже сможешь.
[Alexis притворно смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spencer Ludlow Ты правда думаешь, что мне нравится чувствовать себя придурком?
Conor Ludlow Да, похоже, что именно так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conor Ludlow С тобой что-то не так?
Spencer Ludlow Скорее всего. Почему спрашиваешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conor Ludlow Я хотел сказать что-то действительно важное. Это решило бы все наши проблемы и всё стало бы лучше. Только вот забыл, что именно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
ИИ изменил сюжет «Москвы слезам не верит»: на роковую вечеринку к дяде приходит Тося — судьба Кати меняется кардинально
В штабе писарем? Или все-таки спецназ: кем на самом деле был Данила Багров из легендарного фильма «Брат»
Почему Волька из «Старика Хоттабыча» получил именно это имя: по факту ведь прототип был Всеволодом
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше