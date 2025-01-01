Меню
Киноафиша Фильмы Власть убеждений Цитаты из фильма Власть убеждений

Цитаты из фильма Власть убеждений

Doke Ёлки-палки! Мы снова в деле.
Few Ты когда-нибудь прикусывал внутреннюю сторону щеки? Правда? Не просто прикусывал, а случайно сильно прикусил? Знаешь это ощущение сразу после — как будто время замедляется, и ты надеешься, что этого не произошло. Ты понимаешь, о чём я. Эта ноющая, слезоточивая боль. И ты ничего не можешь с этим сделать. Нет возврата, чтобы пережить этот момент заново. Или хотя бы чуть-чуть изменить. Боль растёт и распространяется. Ты вертишься, ёрзаешь. О, как же хочется, чтобы этого не случилось. Но случилось. И теперь с этим жить. А самое ужасное — это то, что такое никогда не происходит на последнем кусочке еды. Так что весь приём пищи испорчен, потому что во рту пульсирует боль. И внезапный удар реальности пронзает сознание. Эта жизнь никогда не позволит тебе вернуться назад и избавиться от боли. Она здесь, целиком. Всем нам приходится учиться на этом. Всем нам надо учиться жить с этим. Или двигаться вперёд со скоростью боли. Все мы. Ты, я, ты, тот парень, которого ты ищешь. Никто из живых не избежит этого. Слушай, я знаю, ты злишься на Реджи. Но не справляйся с болью, причиняя боль другим. Пожалуйста, братья, не причиняйте больше боли.
[первые строки]
Cory Тссс, всё нормально. Всё нормально. Я позабочусь об этом, хорошо? Я позабочусь.
Junkshow Эй, Шаму, отвали от меня.
Cory Мне срочно нужны эти таблетки.
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
2025, Россия, анимация
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
2025, Россия, комедия, фантастика
2025, США, боевик, приключения, семейный
2024, США, боевик, триллер
2025, США, спорт
2025, Россия, фантастика
2023, США, боевик, приключения, драма
2025, Россия, семейный
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Стал звездой в «Интернах», потерпел крах в «Холостяке», сейчас — служит в храме: куда пропал актёр Илья Глинников
Мальчик исчез, актёр погиб, мать идёт на край земли: 4 мощных детективных сериала из России, которые покажут совсем скоро
ИИ изменил сюжет «Москвы слезам не верит»: на роковую вечеринку к дяде приходит Тося — судьба Кати меняется кардинально
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
