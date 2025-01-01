Few Ты когда-нибудь прикусывал внутреннюю сторону щеки? Правда? Не просто прикусывал, а случайно сильно прикусил? Знаешь это ощущение сразу после — как будто время замедляется, и ты надеешься, что этого не произошло. Ты понимаешь, о чём я. Эта ноющая, слезоточивая боль. И ты ничего не можешь с этим сделать. Нет возврата, чтобы пережить этот момент заново. Или хотя бы чуть-чуть изменить. Боль растёт и распространяется. Ты вертишься, ёрзаешь. О, как же хочется, чтобы этого не случилось. Но случилось. И теперь с этим жить. А самое ужасное — это то, что такое никогда не происходит на последнем кусочке еды. Так что весь приём пищи испорчен, потому что во рту пульсирует боль. И внезапный удар реальности пронзает сознание. Эта жизнь никогда не позволит тебе вернуться назад и избавиться от боли. Она здесь, целиком. Всем нам приходится учиться на этом. Всем нам надо учиться жить с этим. Или двигаться вперёд со скоростью боли. Все мы. Ты, я, ты, тот парень, которого ты ищешь. Никто из живых не избежит этого. Слушай, я знаю, ты злишься на Реджи. Но не справляйся с болью, причиняя боль другим. Пожалуйста, братья, не причиняйте больше боли.