Цитаты из фильма Инспектор Гаджет

Цитаты из фильма Инспектор Гаджет

Inspector Gadget Ты взорвал меня и мою Шеветту. А мне эта тачка очень нравилась.
Dr. Claw А ты мне руку раздавил, а я эту руку очень любил. Так что, Гоу-Гоу, смирись!
Озадаченный японский турист [как Робо Гаджет разрушает город в стиле Годзиллы; в английских субтитрах] Вот почему я уехал из Токио!
Dr. Brenda Bradford Две вещи, Скулекс! Во-первых, ты совершенно сумасшедший!
[Клоз пожимает плечами]
Dr. Brenda Bradford И во-вторых, ты мне больше нравился, когда был толстым!
[Клоз в шоке. Его кот прячется...]
Dr. Claw ЗАГОНЯЙТЕ ПИРОЖНЫЕ! ПРИВОЛЬТЕ ВАФЛИ! Я ГОТОВ ЗАКАТИТЬ ПИР! Ха-ха-ха!
Penny Это самые классные часы. Это радио, компьютер и даже телефон. Проверка, проверка. Брэйн, скажи что-нибудь. Приём, приём.
Brain Брэйн не здесь. Оставьте сообщение после сигнала — гав. Гав.
Gadgetmobile Кто ты такой, новичок?
Inspector Gadget Я — офицер Джон Браун, вы превышаете скорость.
Gadgetmobile Ограничения скорости для машин, а не для Гаджетмобиля.
Inspector Gadget Ты — Ты со мной разговариваешь?
Gadgetmobile Раз уж заговорили о нарушениях, кто тут без ремня? Ремень надо пристёгивать, малыш. Это же диснеевский фильм.
[в компании Скулекс]
Gadgetmobile Видишь здание Скулекс отсюда или вызвать полицию?
Inspector Gadget Я и есть полиция!
Penny Эй, подождите! А как же я?
Gadgetmobile Ты умнее его. Оставайся в машине.
Inspector Gadget Я не понимаю. Зачем ты это делаешь?
Dr. Claw Я скажу тебе почему. Чтобы создавать техно-воинов, которые никогда не устают, никогда не голодают и никогда не говорят «нет». Каждая армия в мире будет состоять из моих творений. Представь себе хаос, Гаджет, а? Представь себе преимущества. ПОНЯЛ?
Inspector Gadget Да, я понял.
Dr. Claw Не-не-не-не-не-не-не-не. Я понял, я понял. Проспрягай это слово, ради бога.
[Сколекс обдумывает прозвище]
Scolex Жаль, что Хук уже занят, а?
Sikes А как насчёт Капитана Когтя?
Kramer Или Санта-Коготь?
Scolex Просто Коготь, одним словом... как Мадонна.
Penny Опять видишь сон про героя-полицейского, дядя Джон?
Officer John Brown Каждый раз, как закрываю глаза.
Scolex О, это тот надоедливый охранник из института. Значит, именно его выбрали для программы Гаджет. Хе! Вот это ирония.
Инспектор Гаджет Не знаю, что ты задумал, Скулекс, но тебе это не сойдёт с рук!
Доктор Клау О, как банально, инспектор. Похоже, кто-то слишком много смотрит субботних мультфильмов.
[Доктор Клау, Крамер и Инспектор Гаджет смотрят в камеру]
Dr. Claw Прощай, мистер Чип.
[уничтожает чип Гаджета]
Inspector Gadget Я уже не я. Я — целый хозяйственный магазин!
Inspector Gadget Ух ты!
Gadgetmobile Лучше пристегнись, Пенни. У этой тачки всего две скорости: «Быстро» и «ВАУ! Что это было?»,
Dr. Claw [о Гаджете] Свалите этого идиота на свалку.
Sikes Да, босс.
[схватывает Крамера]
Dr. Claw О, нет, не этого идиота, этого.
Sikes Хотел бы я, чтобы ты был точнее, у нас тут полно идиотов.
Gadgetmobile Давай объединимся: я побегу за ними, а ты скажи «принял»!
Inspector Gadget «Принял»?
Gadgetmobile Верно. Увидимся!
[мчится за сбежавшими заключёнными, оставляя Гаджета стоять на месте]
Scolex [на его когте] Это что-то вроде постмодернистского Капитана Крюка. Очень «зловеще». Мне бы подошло эффектное прозвище.
Kramer Эффектное прозвище? Что это такое? Крестьянин в смокинге?
Dr. Claw [после поражения от Инспектора Гаджета] Прощай, Гаджет! Это НЕ прощание. В следующий раз я тебя поймаю, Гаджет! Поймаю!
Officer John Brown Тельма, как я выгляжу?
Thelma Как задрот из Канзаса, который стал охранником.
Officer John Brown Доктор Брэдфорд? Привет. Я взял книгу у твоего папы — «Суперобучение с ускоренным чтением». Целую вечность на неё потратил.
Officer John Brown Внимание: водитель разбитого лимузина у билборда "Yahoo!", с вами говорит охранник Джон Браун. Немедленно выходите из машины, иначе...
Scolex [выходит, не желая сдаваться без боя] Отличная работа, мистер Охранник, вы меня поймали. Вот вам сигара в честь победы.
[достаёт сигару и зажигает...]
Officer John Brown Нет, спасибо.
Scolex Помните: курение убивает.
[швыряет сигару]
Officer John Brown Я не курю!
Scolex [смеётся] Ах, правда? Теперь будешь.
Officer John Brown Ох, ё-моё...
[сигара взрывается в Джоне; также из машины Джона вылетает кегля, Сколекс закрывает люк, но кегля падает сквозь люк и раздавливает ему левую руку]
Scolex ААААААААА! МОЯ РУКА!
Mayor Wilson Доктор Брэдфорд, и я, и начальник полиции Куимби очень сожалеем о вашей потере. Ваш отец был достойным человеком!
Dr. Brenda Bradford О, вы его знали?
Mayor Wilson Нет! Я его не знал!
Dr. Brenda Bradford [смотрит на неё странно]
Dr. Brenda Bradford Я буду с тобой на каждом шагу!
Inspector Gadget Ладно. Я бы пожал тебе руку, но можешь лишиться глаза.
Officer John Brown Правосудие восторжествует.
[во время титров Робо-Бренда делает упражнение, которое может выполнять только она, так как вращается, казалось бы, неконтролируемо]
Robo-Brenda И пни, и пни, и пни, и пни, и пни, и пни, и упади!
[Робо-Бренда падает с палубы на пляж, который находится недалеко внизу]
Inspector Gadget В чём меня обвиняют?
Gadgetmobile [два парня пытаются украсть Dodge Viper, но Инспектор Гаджет не замечает, что это сбежавшие заключённые, и это выводит из себя Машину Гаджета] Хватит! Я больше не могу это терпеть. Отойдите от Вайпера!
Robo-Brenda Я выгляжу точно как ты! Только красивее... эй, уверенна, у нас даже мозговые волны совпадают! Ты про джелато думаешь? Потому что я — да!
Dr. Brenda Bradford Ладно... я пойду найду Джона.
[уходит]
Robo-Brenda Эх, ты что, не хочешь потусоваться?
