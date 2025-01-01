Самый сильный человек в мире, жонглёры, ужасный искажатель лиц, унициклисты и наш главный номер, который нужно увидеть, чтобы поверить! Чувствуете жар, дамы и господа? Приготовьтесь удивляться, бояться, трепетать и смеяться! Из всех уголков планеты, из самых густых джунглей, самых сухих пустынь, самых высоких гор мы собрали для вас лучших из лучших, величайших из великих, самых чудесных из чудес! Наши жонглёры обучались в царских дворцах. Наши красавицы были отобраны из лучших представителей Европы. Так что садитесь поудобнее, расслабьтесь и готовьтесь к Цирку Чудес! А теперь, дамы и господа, момент, которого вы все ждали. Тишина. Никаких фотографий. Позвольте вашим мыслям и воображению взмыть вместе с человеком, который пренебрегает гравитацией, наукой и вашим воображением — нашим единственным, непобедимым, заставляющим замирать сердца, летящим на трапеции воздушным акробатом!