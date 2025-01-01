les Bergers Нам всем приходится делать своё дело, не так ли? Так уж устроено. Ты путешествуешь одна? Не бывает одиноко?

Mona Bergeron, sans toit ni loi Хорошо быть одной.

les Bergers Я встречала Рождество в одиночестве. Смотрела, как люди объедаются. А я была одна.

Mona Bergeron, sans toit ni loi Когда холодно — это приятно! Дороги не так забиты. Легче поймать попутку.

les Bergers Всё зависит от того, какой мужик тебя подберёт или не подберёт. Если подберёт — повезло. А если ещё и не достанет — вдвойне.