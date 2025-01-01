les BergersОна ворвалась, как ветер. Ни планов, ни целей... Ни желаний, ни стремлений... Мы ей что-то предлагали. Она ни на что не соглашалась. Бродить? Это значит увядать. Доказывая свою бесполезность, она помогает системе, которую отвергает. Это не бродяжничество, это увядание.
les BergersТы выбрала полную свободу, но получила полное одиночество. Приходит момент, когда если продолжать, то уничтожишь себя. Ты идёшь к разрушению. Если хочешь жить — остановись. Мои друзья, что остались на дороге, сейчас мертвы или развалились: алкоголики или наркоманы. Потому что одиночество их сожрало в итоге.
Son oncle Aimé B.I.O.N.N.E.T.Бонне, Б как в "баба", И как в "идиот", О как в "он", без Х, две Н, Ноэль, Ноэль, Э как в Эрнест Ренан...
Son oncle Aimé B.I.O.N.N.E.T.Son oncle Aimé B.I.O.N.N.E.T., Йоланд, его горничная: и Т как в имени поэта Теофиля Готье!
Mona Bergeron, sans toit ni loiК чёрту твою философию! Ты живёшь в грязи, как и я! Только ты больше работаешь! Если бы я училась, я бы не жила, как ты. Я ненавидела быть секретаршей! Я бросила тех боссов! Но не для того, чтобы найти другого босса на улице!
Le jeune homme au sandwichТы на меня смотришь? Или на мой бутерброд.
Le camionneurНа твой бутерброд.
Le jeune homme au sandwichЖаль. Хочешь? Лоран! Дай ей бутерброд.
Jean-Pierre, ingéneur agronomeВидел, как дерево упало?