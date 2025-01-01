Меню
les Bergers Она ворвалась, как ветер. Ни планов, ни целей... Ни желаний, ни стремлений... Мы ей что-то предлагали. Она ни на что не соглашалась. Бродить? Это значит увядать. Доказывая свою бесполезность, она помогает системе, которую отвергает. Это не бродяжничество, это увядание.
la platonologue Mme Landier Почему ты бросила учёбу?
Mona Bergeron, sans toit ni loi Шампанское в дороге — оно лучше!
les Bergers Возможно, ты свободнее меня. Молодец. Я выбрала средний путь между одиночеством и свободой.
Mona Bergeron, sans toit ni loi Меня долго доставали люди, но теперь это в прошлом.
les Bergers Ты выбрала полную свободу, но получила полное одиночество. Приходит момент, когда если продолжать, то уничтожишь себя. Ты идёшь к разрушению. Если хочешь жить — остановись. Мои друзья, что остались на дороге, сейчас мертвы или развалились: алкоголики или наркоманы. Потому что одиночество их сожрало в итоге.
Son oncle Aimé B.I.O.N.N.E.T. Бонне, Б как в "баба", И как в "идиот", О как в "он", без Х, две Н, Ноэль, Ноэль, Э как в Эрнест Ренан...
Son oncle Aimé B.I.O.N.N.E.T. Son oncle Aimé B.I.O.N.N.E.T., Йоланд, его горничная: и Т как в имени поэта Теофиля Готье!
Yolande, sa bonne Если они мёртвые, это ужасно, подумала я. Если они спят, это мило.
les Bergers Нам всем приходится делать своё дело, не так ли? Так уж устроено. Ты путешествуешь одна? Не бывает одиноко?
Mona Bergeron, sans toit ni loi Хорошо быть одной.
les Bergers Я встречала Рождество в одиночестве. Смотрела, как люди объедаются. А я была одна.
Mona Bergeron, sans toit ni loi Когда холодно — это приятно! Дороги не так забиты. Легче поймать попутку.
les Bergers Всё зависит от того, какой мужик тебя подберёт или не подберёт. Если подберёт — повезло. А если ещё и не достанет — вдвойне.
Mona Bergeron, sans toit ni loi Мне всё равно. Я двигаюсь.
la platonologne Mme Landier Она странная девушка. Попутчица. Дикая и грязная. Она прижилась в моей машине.
Jean-Pierre, ingéneur agronome Покажу ей, как мы выкорчёвываем больные деревья?
la platonologne Mme Landier Нет, нет. Она даже забавная.
Mona Bergeron, sans toit ni loi К чёрту твою философию! Ты живёшь в грязи, как и я! Только ты больше работаешь! Если бы я училась, я бы не жила, как ты. Я ненавидела быть секретаршей! Я бросила тех боссов! Но не для того, чтобы найти другого босса на улице!
Le jeune homme au sandwich Ты на меня смотришь? Или на мой бутерброд.
Le camionneur На твой бутерброд.
Le jeune homme au sandwich Жаль. Хочешь? Лоран! Дай ей бутерброд.
Jean-Pierre, ingéneur agronome Видел, как дерево упало?
Mona Bergeron, sans toit ni loi Да.
Jean-Pierre, ingéneur agronome Грустно, да?
Mona Bergeron, sans toit ni loi Не стоит из-за этого плакать. Ты тоже фанат деревьев, как она?
Jean-Pierre, ingéneur agronome Я был её студентом. Я агроном.
Mona Bergeron, sans toit ni loi Я тебя пугаю что ли?
la platonologne Mme Landier Я за неё переживаю, она так одна. Мне следовало что-то сделать.
Mona Bergeron, sans toit ni loi Каждому своё, да?
Le camionneur Сезон кемпинга закончился. Здесь никого нет!
Mona Bergeron, sans toit ni loi Я здесь.
Le garagiste Я ей не доверял. Женщины-бездельницы все одинаковые — одни тунеядки и охотницы за мужиками.
les Bergers В такую погоду на дороге?
Mona Bergeron, sans toit ni loi Погоду я не выбирала.
les Bergers А дорогу выбрала.
