JudithЗнаешь... Я хотела тебе сказать... у тебя экзистенциальный кризис идентичности. Я тебя изучила. Ты провела две недели в Париже, и вдруг у тебя французский акцент? Девочка, мы все знаем, что ты на самом деле из Джорджии.
Janice[ломая роль; южный акцент]С#к, тебе лучше вы#бывай из моего кабинета!
AvaДжудит, мы уже недели этим занимаемся. Оглянись вокруг в этом офисе. Что ты видишь?
AvaПосмотри на меня, Джудит. Ты должна видеть, что люди в этом офисе заботятся о том, как они выглядят. В отличие от тебя. Через эти двери проходят миллиарды долларов в поисках любви. У нас есть определённый уровень. И это — не наш уровень.
JudithЛадно, Ава... Мне не нужно носить дорогие платья и туфли, чтобы доказать, что я умею делать свою работу.
Ava[указывает на себя]Я пытаюсь быть твоей подругой, Джудит. Когда на тебя смотрят, это плохо отражается на мне. Люди думают, что у тебя нет зеркала или друзей. А мы-то знаем, что мы друзья. Мои друзья так не выглядят. Они выглядят вот так.
Sarah[имеется в виду Харли]Этот человек — сам дьявол! Он утащит тебя с собой в ад!