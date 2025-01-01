Ava Джудит, мы уже недели этим занимаемся. Оглянись вокруг в этом офисе. Что ты видишь?

Judith Кучу женщин с индийскими причёсками?

Ava Посмотри на меня, Джудит. Ты должна видеть, что люди в этом офисе заботятся о том, как они выглядят. В отличие от тебя. Через эти двери проходят миллиарды долларов в поисках любви. У нас есть определённый уровень. И это — не наш уровень.

Judith Ладно, Ава... Мне не нужно носить дорогие платья и туфли, чтобы доказать, что я умею делать свою работу.

Judith Нет, не нужно. У меня есть диплом.