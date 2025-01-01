Меню
Judith Знаешь... Я хотела тебе сказать... у тебя экзистенциальный кризис идентичности. Я тебя изучила. Ты провела две недели в Париже, и вдруг у тебя французский акцент? Девочка, мы все знаем, что ты на самом деле из Джорджии.
Janice [ломая роль; южный акцент] С#к, тебе лучше вы#бывай из моего кабинета!
Ava Джудит, мы уже недели этим занимаемся. Оглянись вокруг в этом офисе. Что ты видишь?
Judith Кучу женщин с индийскими причёсками?
Ava Посмотри на меня, Джудит. Ты должна видеть, что люди в этом офисе заботятся о том, как они выглядят. В отличие от тебя. Через эти двери проходят миллиарды долларов в поисках любви. У нас есть определённый уровень. И это — не наш уровень.
Judith Ладно, Ава... Мне не нужно носить дорогие платья и туфли, чтобы доказать, что я умею делать свою работу.
Ava Нужно.
Judith Нет, не нужно. У меня есть диплом.
Ava Диплом? Диплом на стене без репутации за спиной — это ничто.
Judith Почему ты пытаешься плюнуть мне в волосы?
Ava [указывает на себя] Я пытаюсь быть твоей подругой, Джудит. Когда на тебя смотрят, это плохо отражается на мне. Люди думают, что у тебя нет зеркала или друзей. А мы-то знаем, что мы друзья. Мои друзья так не выглядят. Они выглядят вот так.
Sarah [имеется в виду Харли] Этот человек — сам дьявол! Он утащит тебя с собой в ад!
Judith Ну, зато поездка будет в кайф!
