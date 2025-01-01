JamesМеня бесит, что меня воспитали так, чтобы я думал определённым образом. Мне не нравится так думать. Мне не нравится осознавать, что мой разум извращён тем, как устроен этот мир вокруг меня. А это — обычное, нормальное, гетеросексуальное поведение. И эта х#ня вбита мне в голову.
ValЧлены на месте. Яички на месте. Народ друг друга в зад пинает. Синяки есть. Ё###е следы есть. Сосут. Ё###т. Подмышки. Яички. Задницы. Всё на показ, чувак.
ValТебе удобно, когда другие мужики к тебе прикасаются?
ValТы бы поцеловал другого парня?
Drag QueenЕсли бы это было правильно... Если бы в тот момент так надо было, да.