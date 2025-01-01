Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Интерьер: Садо-мазо-гей бар Цитаты из фильма Интерьер: Садо-мазо-гей бар

Цитаты из фильма Интерьер: Садо-мазо-гей бар

James Меня бесит, что меня воспитали так, чтобы я думал определённым образом. Мне не нравится так думать. Мне не нравится осознавать, что мой разум извращён тем, как устроен этот мир вокруг меня. А это — обычное, нормальное, гетеросексуальное поведение. И эта х#ня вбита мне в голову.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Члены на месте. Яички на месте. Народ друг друга в зад пинает. Синяки есть. Ё###е следы есть. Сосут. Ё###т. Подмышки. Яички. Задницы. Всё на показ, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Тебе удобно, когда другие мужики к тебе прикасаются?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Ты бы поцеловал другого парня?
Drag Queen Если бы это было правильно... Если бы в тот момент так надо было, да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джеймс Франко
Джеймс Франко
James Franco
Вэл Лорен
Val Lauren
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Стал звездой в «Интернах», потерпел крах в «Холостяке», сейчас — служит в храме: куда пропал актёр Илья Глинников
Amazon поставил точку: продолжения сериала «Лихачи» не будет, и вот почему
Почему Снейп одевается как монах? Одежда героя «Гарри Поттера» раскрывает его тайную клятву
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше