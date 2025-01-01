TinaОн сказал, что я грязная, с##ная сука. И что хочет е##ть меня. И что хочет с##ть мне в рот и в трусы. И что он хочет... он хочет с##ть мне в руку и заставить меня использовать это как коричневую помаду.
TinaДорогая мама, я не вернусь домой. Йоркшир прекрасен. Совсем не так, как ты говорила. Люди улыбаются, и тут действительно продают мой соус для пасты. Кровать в трейлере коротковата, зато Крис — чуткий любовник. Надеюсь, ты сможешь за меня порадоваться. С любовью, Тина.
ChrisВот именно так, как я и представлял. Никто не сует свой нос. Никто не лезет в голову. Возьмём благородный английский дуб, Старый Кноббли. Он не воткнёт нож в спину и не унизит твой пятилетний план. Это дерево не... ворует твои вещи и не кладёт их в другое место, чтобы тебя достать. Оно не ввязывается в мелкое издевательство, из-за которого приходится уходить с работы.
ChrisЯ верну её целой и невредимой, не переживай. Слушай, я слышал, ты коллекционируешь снежные шары.