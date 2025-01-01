Меню
Цитаты из фильма Раз! Два! Три! Умри!

Цитаты из фильма Раз! Два! Три! Умри!

Carol Убийца.
Tina Это был несчастный случай, мама.
Carol Такая же, как и ты.
Chris Он не человек, он читатель Daily Mail!
Крис [в магазине туристической одежды] Выбирай что хочешь, дорогая.
Тина Всё?
Крис Всё, что хочешь, лишь бы не дороже десяти фунтов.
[Тина и Мартин за столом. К ним присоединяется Крис]
Chris Что?
Tina Мартин только что наговорил мне гадостей, Крис.
Chris Да? Ну, выкладывай.
Tina Он сказал, что я грязная, с##ная сука. И что хочет е##ть меня. И что хочет с##ть мне в рот и в трусы. И что он хочет... он хочет с##ть мне в руку и заставить меня использовать это как коричневую помаду.
Tina Это не моя вагина!
[после того, как сначала посмотрела на изображение в цифровой камере Криса, а потом на своё тело]
Radio Newsreader Полиция сегодня объявила, что ведёт розыск рыжеватого мужчины и разгневанной женщины в связи с расследованием.
Chris Дай мне монету.
[последние реплики]
Крис Ну как, хорошо отдохнула?
Тина Да, отпуск просто супер!
Крис Извини, что назвал тебя ведьмой... Ну, как тебе? Точно хочешь? Три... Два... Один... Вперёд!
[Крис сходит с виадука, Тина остаётся]
[первые слова]
Tina Мама? Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Ты в порядке?
Chris Если караван качается — не стучи в дверь.
Martin [курят косяк с Крисом] Она не против, что ты время от времени куришь эту травку?
Chris Нет, ей это всё равно. Ей не нравится, что я пью, и не нравится, что я ей делаю п##ц.
Carol Ты же не давала ему видеть, как ты какаешь, правда, Тина?
Tina Никогда!
Carol Тайна, Тина, — это святая святых женщины.
Tina Дорогая мама, я не вернусь домой. Йоркшир прекрасен. Совсем не так, как ты говорила. Люди улыбаются, и тут действительно продают мой соус для пасты. Кровать в трейлере коротковата, зато Крис — чуткий любовник. Надеюсь, ты сможешь за меня порадоваться. С любовью, Тина.
Chris Сообщи об этом в Национальный фонд!
Chris Вот именно так, как я и представлял. Никто не сует свой нос. Никто не лезет в голову. Возьмём благородный английский дуб, Старый Кноббли. Он не воткнёт нож в спину и не унизит твой пятилетний план. Это дерево не... ворует твои вещи и не кладёт их в другое место, чтобы тебя достать. Оно не ввязывается в мелкое издевательство, из-за которого приходится уходить с работы.
Chris Я верну её целой и невредимой, не переживай. Слушай, я слышал, ты коллекционируешь снежные шары.
Carol Ты мне не нравишься.
Chris Ладно, тогда до встречи.
Tina Ты в порядке?
Carol Я только о Поппи думала. Она была моей единственной подругой.
Tina О, мама. Я же твоя подруга.
Carol Ты не подруга. Ты просто родственница.
Chris А каким ты был, когда был маленьким?
Tina Несчастным.
Chris Школу не любил? Я тоже.
Tina А ты какой была в школе, Крис?
Chris Я был никем. Меня просто не замечали.
Tina А как насчет того, что ты рыжий?
Chris Ну, это проблема, да.
Tina Это же не быть невидимым, правда?
Chris Нет, но я хотел им быть.
Chris [спрашивает Иэна про его автодом] Как тебе расход бензина?
Ian Да так, нормально. Тратит меньше топлива, чем некоторые старые модели.
Chris Да, наверное, ты прав. Мы же как бензин уходим, а, Тина?
Tina Да, нам нравится.
Тина [смотрит на прицеп для велосипеда Мартина «Карапод»] Похоже на инопланетный гроб.
Carol Что здесь происходит?
Chris Я просто любуюсь твоими работами, Кэрол. Они потрясающие.
Carol Я никого не хочу видеть в своей комнате.
Tina Крис как раз говорил, какой ты талантливый человек.
Carol Это моё личное святилище. Я не хочу, чтобы кто-то сюда заглядывал.
Tina Ну, никто в твоё святилище не заглядывает, мам.
Chris [приезд на место для кемпинга] Свободно всего два места. Одно у Дингли Делл и одно у болот.
Tina [они едут за другой машиной с прицепом] Он решил заехать к Дингли Делл.
Tina Крис, я хочу к Дингли Делл.
Chris Я возьму этот чёртов Дингли Делл.
Tina Мы не можем объехать?
Chris Подожди, я сейчас сделаю.
Tina [ныряет в своём раздражающем брэмском акценте] Объедь их. Объедь. Иди туда.
Chris Объеду, только подожди...
Tina Просто объедь.
Chris Ладно! Держись.
[он давит на газ и едет по траве рядом с ними]
Tina О, Крис! Не смотри на них, Крис.
Chris Ух ты!
[он агрессивно обгоняет другую машину с прицепом, выталкивая её с дороги]
Chris Ха-ха! П#здуй! Я лучший. Садись.
