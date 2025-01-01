Вот именно так, как я и представлял. Никто не сует свой нос. Никто не лезет в голову. Возьмём благородный английский дуб, Старый Кноббли. Он не воткнёт нож в спину и не унизит твой пятилетний план. Это дерево не... ворует твои вещи и не кладёт их в другое место, чтобы тебя достать. Оно не ввязывается в мелкое издевательство, из-за которого приходится уходить с работы.