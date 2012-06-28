Звездный ворс, 2012

Давным-давно в одной галактике на планете Земля жил профессор. Он работал в научном городке Иштыме, затерявшемся среди просторов сибирской тайги. Мысль о конструкции Вселенной не давала покоя профессору и была предметом его научных изысканий. И вот однажды, в 2221 году, посетило его озарение, и сделал он открытие, которое переворачивало с ног на голову все хрестоматийные представления о строении нашей Вселенной.

Но недоброжелательно встретили это открытие завистливые коллеги-ученые из мирового сообщества. Однако нашлись и люди, поверившие светлой научной мысли профессора, мало того, дали ему денег и помогли построить первый в истории мироздания межпланетный корабль нового типа для путешествий по коридорам Вселенной, чтобы смог профессор доказать верность своей теории! И вот собрался в далеком Иштыме героический экипаж корабля — конструктор-пилот, сам профессор, штурман, продюсер экспедиции с ассистентом, повар, врач и начальник службы безопасности, чтобы отправиться в полный загадок путь через хитросплетения звездного ворса, в поисках ответов на разные вопросы, и где одни обрящут Бога, а другим воздастся по заслугам…