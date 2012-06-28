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Звездный ворс Звездный ворс
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Звездный ворс, 2012

2012 / Россия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Давным-давно в одной галактике на планете Земля жил профессор. Он работал в научном городке Иштыме, затерявшемся среди просторов сибирской тайги. Мысль о конструкции Вселенной не давала покоя профессору и была предметом его научных изысканий. И вот однажды, в 2221 году, посетило его озарение, и сделал он открытие, которое переворачивало с ног на голову все хрестоматийные представления о строении нашей Вселенной.

Но недоброжелательно встретили это открытие завистливые коллеги-ученые из мирового сообщества. Однако нашлись и люди, поверившие светлой научной мысли профессора, мало того, дали ему денег и помогли построить первый в истории мироздания межпланетный корабль нового типа для путешествий по коридорам Вселенной, чтобы смог профессор доказать верность своей теории! И вот собрался в далеком Иштыме героический экипаж корабля — конструктор-пилот, сам профессор, штурман, продюсер экспедиции с ассистентом, повар, врач и начальник службы безопасности, чтобы отправиться в полный загадок путь через хитросплетения звездного ворса, в поисках ответов на разные вопросы, и где одни обрящут Бога, а другим воздастся по заслугам…

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 28 июня 2012
Премьера в мире 28 июня 2012
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Кагадеев
В ролях
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Александр Лаэртский
Сергей Михалок
Николай Копейкин
Андрей Кагадеев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Звездный ворс 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дмитрий0301 2 апреля 2015, 12:51
В детстве авторы фильма не смотрели "Звездные войны" и мучились этим. А по жизни смотрели кино только с собой. Поэтому появился… Читать дальше…
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